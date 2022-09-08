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Вночі окупанти обстріляли із артилерії Юнаківську громаду на Сумщині
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Минулої ночі окупанти обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі, з 1 до 2 години, росіяни били з артилерії по території Юнаківської громади. Всього зафіксовано 21 прильот. Без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначає він.
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