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Вночі окупанти обстріляли із артилерії Юнаківську громаду на Сумщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Минулої ночі окупанти обстріляли Юнаківську громаду на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, з 1 до 2 години, росіяни били з артилерії по території Юнаківської громади. Всього зафіксовано 21 прильот. Без постраждалих, інформація щодо руйнувань уточнюється", - зазначає він.

Також читайте: Уночі рашисти обстрілювали громади Сумської області, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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