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Уночі рашисти обстрілювали громади Сумської області, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріли

Російські війська ввечері та вночі обстрілювали територію Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора пізно ввечері, о 22.30 - був мінометний обстріл (12 прильотів) Хотінській громаді. Майже опівночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету зі сторони Росії було у Зноб-Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 прильотів (орієнтовно САУ та 120 мм міномет), Миропільська громада", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в усіх випадках постраждалих немає, щодо руйнувань - інформація уточнюється.
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