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"Зерновим коридором" з Одеси вийшли ще 5 суден

Новини Цензор.НЕТ Події

зерно,порт

У четвер, 8 вересня, із портів Великої Одеси вийшли "зерновим коридором" п’ять суден, завантажених українською агропродукцією.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок з українських портів вийшли ще п'ять суден", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвантаження зерна на експорт триває у плановому режимі.

Як повідомлялося, протягом понеділка-вівторка із чорноморських портів України відправлено дев'ять суден зі збіжжям.

Також читайте: Зі 102 суден з українським зерном 70 вирушили до Азії та Африки, - Зеленський

Загалом за час дії "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшло вже 101 судно, доставлено 2,4 млн тонн агропродукції.

Автор: Ольга Лузан
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Интересно, что зелени выторговали для себя в замен зерна? То, что голодающие в Африке ,эту мантру оставьте для ООН.Мы тоже стурбованы голодающими. Что Заленский получает взамен хлеба?
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08.09.2022 10:41 Відповісти
типу ж ООН викуповує для дітей сомалійських піратів))

найвеличніший 25% відкату на офшори..т.я. все майно засвічене - мабудь десь у Флориді разом з паспортом громадянина іншої країни..пішов на змову угоду
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08.09.2022 11:02 Відповісти
я такий нєвбєнно щасливий за дітей африки
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08.09.2022 11:03 Відповісти
Пасиба!...
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08.09.2022 11:27 Відповісти
 
 