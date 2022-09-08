"Зерновим коридором" з Одеси вийшли ще 5 суден
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У четвер, 8 вересня, із портів Великої Одеси вийшли "зерновим коридором" п’ять суден, завантажених українською агропродукцією.
Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок з українських портів вийшли ще п'ять суден", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відвантаження зерна на експорт триває у плановому режимі.
Як повідомлялося, протягом понеділка-вівторка із чорноморських портів України відправлено дев'ять суден зі збіжжям.
Загалом за час дії "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшло вже 101 судно, доставлено 2,4 млн тонн агропродукції.
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найвеличніший 25% відкату на офшори..т.я. все майно засвічене - мабудь десь у Флориді разом з паспортом громадянина іншої країни..пішов на
змовуугоду