Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії

Президент Зеленський провів розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.

Про це глава держава повідомив у Twitter,передає Цензор.НЕТ.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним Президентом Кенії Вільямом Руто. Привітав з перемогою на виборах. Подякував Кенії як члену РБ ООН за підтримку в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що Україна готова й далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.

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