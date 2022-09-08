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Новини Політика України
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Зеленський (17456) Кенія (12)

Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

зеленський

Президент Зеленський провів розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.

Про це глава держава повідомив у Twitter,передає Цензор.НЕТ.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним Президентом Кенії Вільямом Руто. Привітав з перемогою на виборах. Подякував Кенії як члену РБ ООН за підтримку в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.

Президент наголосив, що Україна готова й далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.

Також читайте: Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Правильно зробив, кенійські бігуни одні з найкращих у світі, досвід переймати потрібно, коли втікати з України буде з своєю ОПою.
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08.09.2022 14:07
+11
Поки єрмаки крадуть воно базікає...
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08.09.2022 14:09
+7
Треба запросити до Бучі , шоб обходили московітов далече
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08.09.2022 14:06
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Треба запросити до Бучі , шоб обходили московітов далече
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08.09.2022 14:06 Відповісти
Правильно зробив, кенійські бігуни одні з найкращих у світі, досвід переймати потрібно, коли втікати з України буде з своєю ОПою.
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08.09.2022 14:07 Відповісти
Найкращі бігуни бо ноги довгі а тут лише ріаень до роялю
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08.09.2022 14:17 Відповісти
Поки єрмаки крадуть воно базікає...
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08.09.2022 14:09 Відповісти
исторически-истерический впервые в истории базар... а перед этим были разговоры с президентами ботсваны, ганы, гвинеи-бисау... исторический президент...
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08.09.2022 14:12 Відповісти
Годувальник африканців Зе.
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08.09.2022 14:18 Відповісти
И главное - Колумбии...
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08.09.2022 14:19 Відповісти
Це само собою на першому місці.
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08.09.2022 14:28 Відповісти
за ботсвану тут з одним знавцем перетинались...коли він прочитав за потенціал і ввп на душу ботсвани, то признався, що знав про це, но ми тут не повірили...
там вугілля достатньо і його дешевше купити ніж утримувати донецьких з їх шахтами глибокого залягання...
може до зими таки встигнуть чимось усугубити електрику заес
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08.09.2022 14:48 Відповісти
А як привезти? Ботсвана - landlocked country. Хіба через порти ПАР, але у них і свого вугілля досить
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08.09.2022 15:36 Відповісти
якось же ж білоруси свої колдуни на експорт постачають, хоча литовські цеппеліни не гірші...
які будуть пропозиції за ботсвану?...
вони там і вольво і хюндаї складають і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть
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08.09.2022 17:09 Відповісти
які будуть пропозиції за ботсвану?

Від мене?))))))) А з якого біса я маю щось пропонувати?

і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть

Звісно можуть, бо продають. Але куди? Сусідам?

Зовсім не дешевше покупати вугілля у країни яка не має доступу до моря, бо його треба доставити до портів, а це збільшує кінцеву вартість експорту. Ваше порівняння з Білоруссю м'яко кажучи не коректне. Основні поставники вугілля - Австралія, ПАР, Індонезія, Колумбія (великий термінал у Пуерто Болівар), росія(була))). Мабуть ще є кілька, ліниво зараз лазити у Вікі.
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10.09.2022 09:00 Відповісти
гаразд, пропозиція за ботсвану була почута
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10.09.2022 16:10 Відповісти
Насчёт Кении лучше без иронии. Это цивилизованная часть Африки. После получения независимости в неё осталась немалая часть английских колонистов (не путать с колонизаторами). Правда, оставшиеся приняли гражданство Кении, часть сменила свои имена на местные, работают и не ходят на митинги с хоругвями "Англия, спаси!"
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08.09.2022 14:15 Відповісти
"африка" і "цивілізована" це речі, які ніколи не перетинаються в часі і просторі.
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08.09.2022 14:31 Відповісти
Кенія - одна з найбільш розвинених країн на східному узбережжі. ПАР у данному випадку не рахуємо)))
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08.09.2022 15:39 Відповісти
Видать,прєпіздєнту робить вже зовсім нєхер...
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08.09.2022 14:40 Відповісти
от нехай з ним і розмовляе 24/7/365
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08.09.2022 14:43 Відповісти
А він не хоче зовсім туди? Щоб ним тут не воняло.
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08.09.2022 14:59 Відповісти
Кєнія..племя Масаї
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08.09.2022 15:07 Відповісти
А в ПАР є зулу, та ще багато племен. І що з того?
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08.09.2022 15:41 Відповісти
По фотці зразу видно цивілізацію, неозброєним оком.

То шо кенійські негри перестали їсти людей, ще не означає що Кенія цивілізована, пане.
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08.09.2022 15:45 Відповісти
Етнографічні світлини можно зробити у багатьох країнах. Робити на їх основі висновки про рівень цівілізації - м'яко кажучи не розумно.
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08.09.2022 16:47 Відповісти
А в ПАР є зулу і ще багато племен. І що з того? Це заважає їм бути розвиненою економикою та входити до G20?
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08.09.2022 15:43 Відповісти
Кім Чен Ину приготуватися.
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08.09.2022 15:13 Відповісти
зєля мабуть туди хочє дримнути,ти наш квартальний зрадничой - тєбє і там достануть.
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08.09.2022 16:40 Відповісти
Ну що ж так скромно про вперше проведену розмову у заголовку новини? Він же написав, що «Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову…»
Людинка творить історію, тут має бути якийсь матюк.
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08.09.2022 18:18 Відповісти
"Буба" понадіявся, що хоч цей "пи*дить" за "про*би" не буде , як Джонсон чи Блінкен, кожного разу, як приїжджають!
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08.09.2022 18:50 Відповісти
Не хоче в рашку втікати, африканців задобрює, там до оманського гаманця ближче.
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08.09.2022 22:18 Відповісти
 
 