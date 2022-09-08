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Зеленський провів першу розмову з президентом Кенії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Зеленський провів розмову з новообраним лідером Кенії Вільямом Руто.
Про це глава держава повідомив у Twitter,передає Цензор.НЕТ.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з новообраним Президентом Кенії Вільямом Руто. Привітав з перемогою на виборах. Подякував Кенії як члену РБ ООН за підтримку в міжнародних організаціях", - йдеться в повідомленні.
Президент наголосив, що Україна готова й далі бути гарантом продовольчої безпеки Африки.
Топ коментарі
+11 krot_lub
показати весь коментар08.09.2022 14:07
+11 Oleh Stavynoha
показати весь коментар08.09.2022 14:09
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.09.2022 14:06
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Будь ласка, зачекайте...
там вугілля достатньо і його дешевше купити ніж утримувати донецьких з їх шахтами глибокого залягання...
може до зими таки встигнуть чимось усугубити електрику заес
які будуть пропозиції за ботсвану?...
вони там і вольво і хюндаї складають і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть
Від мене?))))))) А з якого біса я маю щось пропонувати?
і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть
Звісно можуть, бо продають. Але куди? Сусідам?
Зовсім не дешевше покупати вугілля у країни яка не має доступу до моря, бо його треба доставити до портів, а це збільшує кінцеву вартість експорту. Ваше порівняння з Білоруссю м'яко кажучи не коректне. Основні поставники вугілля - Австралія, ПАР, Індонезія, Колумбія (великий термінал у Пуерто Болівар), росія(була))). Мабуть ще є кілька, ліниво зараз лазити у Вікі.
То шо кенійські негри перестали їсти людей, ще не означає що Кенія цивілізована, пане.
Людинка творить історію, тут має бути якийсь матюк.