2 089 31
Зеленский провел первый разговор с президентом Кении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Зеленский провел разговор с новоизбранным лидером Кении Уильямом Руто.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с вновь избранным Президентом Кении Уильямом Руто. Поздравил с победой на выборах. Поблагодарил Кению как члена СБ ООН за поддержку в международных организациях", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом продовольственной безопасности Африки.
Топ комментарии
+11 krot_lub
показать весь комментарий08.09.2022 14:07
+11 Oleh Stavynoha
показать весь комментарий08.09.2022 14:09
+7 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.09.2022 14:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
там вугілля достатньо і його дешевше купити ніж утримувати донецьких з їх шахтами глибокого залягання...
може до зими таки встигнуть чимось усугубити електрику заес
які будуть пропозиції за ботсвану?...
вони там і вольво і хюндаї складають і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть
Від мене?))))))) А з якого біса я маю щось пропонувати?
і експорт корисних копалин основна частина доходу бюджету...значить можуть
Звісно можуть, бо продають. Але куди? Сусідам?
Зовсім не дешевше покупати вугілля у країни яка не має доступу до моря, бо його треба доставити до портів, а це збільшує кінцеву вартість експорту. Ваше порівняння з Білоруссю м'яко кажучи не коректне. Основні поставники вугілля - Австралія, ПАР, Індонезія, Колумбія (великий термінал у Пуерто Болівар), росія(була))). Мабуть ще є кілька, ліниво зараз лазити у Вікі.
То шо кенійські негри перестали їсти людей, ще не означає що Кенія цивілізована, пане.
Людинка творить історію, тут має бути якийсь матюк.