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Інвестори просять ЄС допомогти Україні добудувати "зелені" електростанції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вэс

Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) просить Комісара Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артура Лорковського, та депутатку Європейського парламенту Віолу фон Крамон-Таубадель переконати Україну на законодавчому рівні добудувати проєкти електростанцій ВДЕ, які були заморожені через вторгнення Росії в Україну.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у УВЕА.

У своєму листі УВЕА підняла питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

"Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (в залежності від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, саме тому УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України, – інвестори

Таким чином, УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Він підкреслив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення Росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується. 5 вересня 2022 року Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) звернулась до Комісару Європейської комісії Кадрі Сімсон, Директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артуру Лорковському, та депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель. У своєму листі УВЕА підняла питання необхідності зміни українського законодавства стосовно продовження строків дії відповідних технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, адже після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України будівництво ВЕС було зупинне.

Враховуючи той факт, що будівництво ВЕС може бути відновлене дуже швидко, вже за 6-12 місяців (в залежності від проєкту), вони можуть почати постачання "зеленої" електроенергії до енергосистеми України, таким чином частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, який виник в країні в результаті війни, нав’язаної російською федерацією. Саме тому, УВЕА розпочала процес широкого обговорення та ініціювання внесення змін до законодавства щодо надання можливості добудови тих вітроенергетичних проєктів, введення в експлуатацію яких очікувалось у 2022 році. Однією з нагальних проблем є те, що, згідно умов договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених у 2019 році з ДП "Гарантовиний покупець", ці об’єкти вітроенергетики мали бути введеними в експлуатацію у період з лютого по грудень 2022 року. Тобто введення цих ВЕС в експлуатацію після 31 грудня 2022 року, фактично означатиме порушення інвесторами в ВДЕ умов діючих договорів, які згідно із законом втрачають чинність 31 грудня 2022 року.

Окрім цього, існує необхідність прийняття змін до законодавства, необхідних для виконання зобов’язань сторонами і по договорах приєднання до енергомережі з НЕК "Укренерго", укладених до 31 грудня 2019 року. Адже втрата чинності технічних умов за цими договорами призведе до неможливості завершення комплексу дій з приєднання електроустановок до мережі. Саме такими чинниками підтверджується важливість розгляду та ухвалення змін до законодавства щодо продовження сроків дії відповідних технічних умов на приєднання до енергомережі та строку введення в експлуатацію об'єктів ВДЕ за укладеними договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.

Для відновлення будівництва цих проєктів, інвестори просять у держави продовжити строк дії відповідних технічних умов та Рre-PPA на будівництво цих проектів до 31 грудня 2024 року. УВЕА звернулась до посадовців ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства щодо продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом.



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Топ коментарі
+12
И ваще в сраку зеленый тариф и зеленую энергетику как таковую. Нужно отбивать ЗАЭС у кацапов и после войны развивать ядерную энергетику. кто хочит ставить солнечные панели - пусть ставят, но цена за киловатт будет как из остальных других генераций!!!
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08.09.2022 15:02
+9
Чево ***? Какие станции? у нас война. Что за непуганые идиоты эти инвесторы?
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08.09.2022 15:00
+8
Я думаю что именно ети *зеленые инвестора* и способствовали захвату и выводу из строя рашистами ЗАЕС и ТЕС. Они давно мечтали избавиться от конкурентов с дешовой енергией
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08.09.2022 15:08
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Чево ***? Какие станции? у нас война. Что за непуганые идиоты эти инвесторы?
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08.09.2022 15:00 Відповісти
И ваще в сраку зеленый тариф и зеленую энергетику как таковую. Нужно отбивать ЗАЭС у кацапов и после войны развивать ядерную энергетику. кто хочит ставить солнечные панели - пусть ставят, но цена за киловатт будет как из остальных других генераций!!!
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08.09.2022 15:02 Відповісти
Я думаю что именно ети *зеленые инвестора* и способствовали захвату и выводу из строя рашистами ЗАЕС и ТЕС. Они давно мечтали избавиться от конкурентов с дешовой енергией
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08.09.2022 15:08 Відповісти
Так на законодательном уровне вроде закреплено что покупают киловат в несколько раз дороже чем продают. В этом суть данного "бизнеса" - откачка денег из бюджета.
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08.09.2022 19:05 Відповісти
Не вам, свинособакам, вирішувати, яку енергетику буде збудовано в Україні.
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08.09.2022 19:43 Відповісти
это из когорты асфальтоукладчиков..тоже своевременно
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08.09.2022 15:12 Відповісти
Идите за руцким кораблем !!! Вы не инвесторы а мошенники и вымогатели !!! Ублюдки !!! Все кто замешан в зеленной энергии должен быть под следствием !!! Хотят продавать нам по цене атомной пожалуйста --- не хотят пусть сами пользуються !!! Мошенничество на самом высоком уровне !!! Рассчитываю на то что будет следствие и все эти мошенники вымогатели получат сроки с конфискацией --- СУКИ
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08.09.2022 15:56 Відповісти
А це зараз начасі?!!! Це нічого що *уйло прострілює всю Україну?!!!
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08.09.2022 15:06 Відповісти
Вы там совсем е-банулись? К ***** обращайтесь. Это его идея обанкротить и разорить Украину
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08.09.2022 15:06 Відповісти
угу..у нас сейчас всё на е
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08.09.2022 15:13 Відповісти
Щоб ще потім цим "зеленим інвесторам" держава не відшкодовувала зруйновані війною станції, бо нам вже достатньо зелених покидьків при владі.
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08.09.2022 15:20 Відповісти
ахметка і пінчук ні як не можуть забути про шикарну схема (зелену), яку їм колись запропонувала влада. не зе.влада і не овощевлада.... ех Порох, Порох мало в тебе грошей було?
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08.09.2022 15:29 Відповісти
не понял - о чём ты пёрднул?
типо - папередники винаваты?
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08.09.2022 15:45 Відповісти
нанятый гавномёт, нах.й пошёл...
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08.09.2022 15:47 Відповісти
Ахметову очень нужны деньги из бюджета?
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08.09.2022 15:42 Відповісти
Олігархи по іншому жити не уміють
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08.09.2022 16:09 Відповісти
тупий петя петровсучий син,зелений тариф видумали і ввели задовго до Пороха .Зеленоморді тобі платять ,чи просто сам всрався і винних шукаєш ?
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08.09.2022 15:43 Відповісти
Инвесторы просят денег,это что то новое🙂
Раз не выгодно,так не инвестируй.
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08.09.2022 15:44 Відповісти
Було б гарно побачити список тих інвесторів.
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08.09.2022 15:45 Відповісти
нах ця зелена енергетика, хай допоможуть відбити ЗАЕС...
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08.09.2022 15:55 Відповісти
Їхня барижна сутність позбавляє розуміння того, що у країні війна. Не хочуть бариги втрачати...
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08.09.2022 16:03 Відповісти
Ахметов гроші втрачає, ви що, в Європі це не розумієте?
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08.09.2022 16:08 Відповісти
Наш Президент знову трішечки бреханув, сказавши 2 вересня, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси. Ніякої "зеленої енергетики", Беня має возити вугілля з Цапії і на цьому заробляти, бо куди їм її дівати?
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08.09.2022 18:04 Відповісти
Пнх со своей зеленью!
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08.09.2022 18:33 Відповісти
Як я зрозумів інвестори,тобто Ахметов і інші,просять ЄС збудувати їм нові електоростанції за кошти платників податків мешканців Європейського Союзу які їм не повернуться у ніякому вигляді щоби ті ж самі"інвестори"могли дерти у тридорого з воюючої державми мільярдні кошти за повернення пдв?
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08.09.2022 18:38 Відповісти
Так війна вже для де-кого закінчилася чи як? Зброю треба купляти, одяг для воїнів,**********. Державні гроші ,на цей момент, мають тратитися виключно на потреби ПЕРЕМОГИ. А хтось дуже хоче з халявного вітру і сонця, отримувати НАД прибутки. І за яку відбудову чи забудову може йти річ, якщо війна не закіньчена і ворог ще не подоланний. Ох,не терпиться комусь починати грабувати Україну прямо зараз! Напевно за пів-року на Мальдівах закіньчуються гроші на відпочинок. Послати нахер вироблячів-халявщиків до кіньця війни,до перемоги. І взагалі у військовий час, Держава має право забрати будь-яке майно,втому числі вітряки і сонячні панелі в користь держави і заради перемоги.
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08.09.2022 23:35 Відповісти
 
 