УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12422 відвідувача онлайн
Новини
5 693 73

Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України, – інвестори

энергетика

Скасування умов договорів щодо "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України та погіршить енергобезпеку країни.

Про це йдеться у спільному листі Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (EUEA), інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо буде ухвалено рішення про скасування умов договорів щодо "зеленого" тарифу для виробників ВДЕ та припинення виплат, навіть тимчасово, Україна може втратити близько 8 ГВт потужностей електростанцій з ВДЕ через банкрутство галузі, що однозначно призведе до погіршення енергетичної безпеки України та втрати власної енергонезалежності", - йдеться в ньому.

Асоціації додали, що скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнне відновлення України, оскільки такі рішення підривають довіру інвесторів та погіршують інвестиційний клімат країни.

Зазначається, що окрім скасування "зеленого" тарифу органи державної влади створили багато штучних перепон для стабільної роботи галузі ВДЕ, що може привести до її банкрутства. Зокрема, було зменшено рівень розрахунків з виробниками чистої енергії до критично низького, та припинено щоквартальне коригування "зеленого" тарифу відповідно до змін курсу євро, через що галузь недоотримує 21% коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розрахунки з виробниками "зеленої" енергетики залишаються на критично низькому рівні, - "Центр Разумкова"

Також асоціації підкреслюють, що сектор ВДЕ не потребує додаткової фінансової допомоги від держави, а прагне отримати кошти за вже поставлену електроенергію, як це передбачено чинними договорами та законодавством України.

"Від імені всього сектору ВДЕ, з метою недопущення банкрутства підприємств, закликаємо Вас забезпечити незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів в ВДЕ, рекомендувати державним органам утриматись від будь-яких ретроспективних змін діючого законодавства, а також сприяти усуненню наведених вище штучних перепон для діяльності та розрахунків із виробниками ВДЕ", - підсумували у листі.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування зеленого тарифу для підприємств зеленої енергетики України.

Автор: 

енергетика (2613) НКРЕКП (1819) альтернативна енергетика (848) Зелений тариф (420) сонячна енергетика (296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Німці чомусь запускають зупинені реактори і вугільні ТЄЦ. Для німців платити "зелені тарифи" зараз дорого. Чому ми під час війни маємо задовольняти грабіжницькі вимоги бариг які не зважають на війну?
показати весь коментар
11.08.2022 18:44 Відповісти
+15
Кому война, а барыгам - мать родна !
показати весь коментар
11.08.2022 18:39 Відповісти
+13
"Зелений тариф" у нас не комерція, а корупція. Бо закон приймали на замовлення олігархів, щоб доїти бюджет.
показати весь коментар
11.08.2022 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тебя инвесторы трахают или "слуги"?
показати весь коментар
11.08.2022 18:40 Відповісти
Кому война, а барыгам - мать родна !
показати весь коментар
11.08.2022 18:39 Відповісти
а как рассчитывается "зеленый тариф" за кордоном?
что изобретать велосипед???
есть приемлемая формула, которая может или должна устроить всех?
показати весь коментар
11.08.2022 18:41 Відповісти
За кордоном середня роздрібна ціна кВт/год в країнах ЄС складає 20 євроцентів. Наприклад, в Австрії, де «зелені» тарифи нещодавно знизилися з 18 євроцентів за кВт*год до 12.5, при цьому середня роздрібна ціна кВт*год в країні також складає 20 євроцентів.
В Україні для генерірующих СЕС, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становить 3,22 грн/кВт-час. (без НДС). У воєний час 1,68 грн/кВт*год
показати весь коментар
11.08.2022 19:00 Відповісти
Звиздять такі як ти і кацапи. Гугл в допомогу.
показати весь коментар
11.08.2022 19:48 Відповісти
Десятий раз пишу. У мене на городі стоїть сонячна електростанція, яку я запустив у вереяні 2021 року і отримую за продану електроенергію, з вирахуванням мною спожитої, десь в середньому 3,10-3.30 гривень, бо тариф постійно змінюється. С лютого 2022 року виплачуть всього 20% продаї мною виробленої енергетики і по ціні 1,68 грн.
показати весь коментар
11.08.2022 19:51 Відповісти
Руде і Ко. на правах реклами.
показати весь коментар
11.08.2022 18:41 Відповісти
Німці чомусь запускають зупинені реактори і вугільні ТЄЦ. Для німців платити "зелені тарифи" зараз дорого. Чому ми під час війни маємо задовольняти грабіжницькі вимоги бариг які не зважають на війну?
показати весь коментар
11.08.2022 18:44 Відповісти
Бариги втекли ще в 19 році. Зараз всюди новиє літса яких привів ЗЕ.
показати весь коментар
11.08.2022 18:48 Відповісти
Німці запускають зупинені реактори, бо відмовляються від російського газу і нафти, через її агресію проти України. А частка зеленої електроенергії в Німеччині у першому півріччі 2020 році вперше сягнула 50 %. Це пов'язано із зростанням виробництва електроенергії з відновлюваних джерел та із зменшенням споживання електроенергії.
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.
показати весь коментар
11.08.2022 19:53 Відповісти
Оркестр дирижером грається шо х..м по роялю .
показати весь коментар
11.08.2022 18:45 Відповісти
Досить спекулянтам сидіти на шиї теплової та атомної енергетики. Як урвалась маржа, то зразу заголосили як суки у мороз.
показати весь коментар
11.08.2022 18:47 Відповісти
Якось не до зеленої енергетики, коли твої кишки намотують на гусінь танку або відрізають яйця
показати весь коментар
11.08.2022 18:48 Відповісти
Дело Дубинского и Коломойского живёт! Обанкротить и скупить по дешёвке. Нарід схаває. Сумно.
показати весь коментар
11.08.2022 18:49 Відповісти
Нехай виробники зеленої електроенергії самі домовляються з кінцевими споживачами. І подивляться яке черга буде стояти з їхніми тарифами.
показати весь коментар
11.08.2022 18:51 Відповісти
Беня давно провів переговори з кацапами, щоб знищити нашу енергонезалежність і спокійно купляти вугілля у них для ТЕЦ і ********* за рахунок схем мільярди з бюджетних грошей. Що зараз потрібно Бені? А просто запустити пару передач на гавноканалі "1+1"+ Зеля, що через "зелену" енергетику зророжчає споживання і нарід сам знищить свою безпеку. А навіщо якась безпека України для Вови і його кодли? Всі вони мають свої палаци за кордоном, хто в Італії, Англії, Ялті, а хто прямо на росії і вони все зроблять, щоб ми знову стали залежні від московитів. Така в них задача, для цього їх і призначали через телевізор і кіно про Голобородьку.
показати весь коментар
11.08.2022 18:51 Відповісти
кто их туда пустит за кордон если зечмо просрет Украину? не пиши бред кацапский
показати весь коментар
11.08.2022 22:59 Відповісти
Пане за який кордон їх мають випускати? На росію? Так то не кордон, то мордор і вони там постійно, а точніше вони тут у нас немов рідня при Зелі і Бені. Забулися, як Беня через Вову наклепами на Ахметова закривав його шахти(бо там його не влаштовувала ціна вугілля) і купував вугілля на свої ТЕЦ на росії? А заьули, як арахамія через підставні структури, десь через арабів купував електроенергію з білоруської АЕС, а свої зупинили? Тоді вони і зупинили фактично всі "сронячні" і "вітрові" електростанції в Україні.
показати весь коментар
12.08.2022 08:40 Відповісти
"Зелений тариф" у нас не комерція, а корупція. Бо закон приймали на замовлення олігархів, щоб доїти бюджет.
показати весь коментар
11.08.2022 18:51 Відповісти
в Україні не "зелений тариі" корупція, за ним стежать європейці, а корупція в газовій і вугільній сфері, де скоро прийде ще декілька платіжок, щоб вистачило всім олігархам. Ось до газу і вугілля нас зве пан Беня, фірташ і решта кодли. А ви ведіться, в Україні 45 тисяч міні сонячних електростанцій, до яких олігархи ніякого відношення не мають і звичайно на них не може покласти свою лапу Беня.
показати весь коментар
11.08.2022 19:14 Відповісти
це тобі сам рінат лінідич сам розказав????
показати весь коментар
11.08.2022 19:35 Відповісти
а мені на відміну від Вас нічого не потрібно розповідати, бо сам можу розібратися. Це Рінат і Беня можуть розповідати 73%, вони самі не можуть щось перевіряти і вірять на слово колірованим жулікам, а потім ниють, що важко жити.
показати весь коментар
11.08.2022 19:56 Відповісти
Потратился на панели?
показати весь коментар
12.08.2022 07:59 Відповісти
не тільки я потратився на панелі(модулі) і інвектори, а 25 тисяч українців. Коли вони купували модулі, інвектора, 5кабель, та інші деталі, а також технічні умови, то заплатили тільки податків на половину суми, яку потратили на модулі. То виходить, що держава поверне 45 тисяч ці взяті з них гроші? Для Зеленського краще зупинити тут виробництво сонячної енергетики і купувати її в білорусі і на росії, або примусити людей, щоб вони погодилися продавати по простому тарифу в збитки для себе? А коли Вам продають електроенергію, вироблену на АЕС, то по 50 копійон, чи по 1,68 грн.? А чому так? Чому "накручують"? Тут вже ніби немає "зеленої" а Вас дурять, чи я не прав, і Вам продають по 50 копійон за кіловат?
показати весь коментар
12.08.2022 08:45 Відповісти
Війна. Звинувачуємо Європу, що не належним чином запрваджує санкції. Хоча розуміємо, що це "боляче" для неї.
Війна. Засадіть собі в одне місце "зелений" тариф до кінця війни. А потім буде потім.
показати весь коментар
11.08.2022 18:52 Відповісти
ой, та я вас умоляю!
кому потрібна та відбудова?
головне, щоб Ігор Валєріч був задоволений
тоді і бубочці буде добре
показати весь коментар
11.08.2022 18:52 Відповісти
скасування загрожує тільки хитрожопим інвесторам на кшталт володаря лакшері ресторану *Прага* в Києві... ну и пуй з ним
показати весь коментар
11.08.2022 19:01 Відповісти
аби "Вєлюр" працював
це надія всієї нашої післявоєнної економіки
показати весь коментар
11.08.2022 19:03 Відповісти
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань ДП "Енергоринок" з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
показати весь коментар
11.08.2022 19:09 Відповісти
а в магазинах будемо платити за продукти те що там наповишають і форс-мажор не діє, що в людей немає робити і грошей? А за енергетику, яку виробляє Беня на "Центренерго" немає розтрати бюлжету, платимо як написано в договорі? А пробачення боргів Бені і фірташа на сотні мільярдів гривень це форс-мажор, чи Бенін у кріслі мажор?
показати весь коментар
11.08.2022 19:36 Відповісти
Шантаж. Никакой экономики.
Нафига такие "инвесторы"?
показати весь коментар
11.08.2022 19:14 Відповісти
Для початку потрібно вижити. А вже потім зелені тарифи, викиди сірководню, посадка мільярду дерев і таке інше.
показати весь коментар
11.08.2022 19:16 Відповісти
А не скасування ставить під загрозу існування України. Так що головніше?
показати весь коментар
11.08.2022 19:17 Відповісти
Кровосісі.
показати весь коментар
11.08.2022 19:17 Відповісти
Всі уже давно зрозуміли, що так звані асоціації Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (EUEA)- це паразитарні утворення на шиї народу, який сплачує податки, платить за спожиту електроенергію і вимушений доплачувати по так званому (придуманому шарлатанами -"бізнесменами") зеленому тарифу. Будь-яке обгрунтування ними порушень їх "прав", а юридично точніше лобійованими ними ж законодавчими нормами, у воєнний час, коли баригам урвались надприбутки (це хто їх просив на українській землі стільки спаплюжити території, щоб установити оті сонячні батареї). Вони ще сміють заявляти і ставити питання коли буде тариф парафований в залежності від курсу гривні!!! А вони не офігіли? А коли усі пенсіонери, бюджетники скажуть платити залежно від курсу гривні? То що тоді ? Ось чому влада і бізнес мають бути розділені повністю. Вся Європа корегує дане питання в сторону зменшення виплат, а у нас ні, як це під час війни втратити мільйони??? Дуже правильно окремі дописувачі обурюються . А чом би тих імбіцилів-інвесторів та на передову, поміняти на кілька місяців наших синів??? Щоб відчули запах смерті і не грабували свій народ??? А коли більш серйозно, то давно пора вже навести лад і в законодавчій базі (це після війни), та в тій Національній комісії і переглянути значну кількість норм і положень. Чи відомо читачам, що уже кілька років існує рекетирська норма ім. Вовка-Ахметова про плату за підключення до системи електропостачання (не за обладнання і лічильник), а за саме підключення і матеріали, а по нормативах, скільки ти будеш споживати!!!! Такого немає ніде у світі і ніколи раніше не було ( для прикладу: коли на подвір"ї стовп. а до будинку біля 10 метрів, то нарахують плату еквівалентно 1000 у.є.
І останнє: яка користь з цих бариг, коли їм усе мало? Яка користь від грабіжників для відновлення України? А коли підняти матеріали про оренду і відвід земель, сплату податків??? Переконаний, що вони ще будуть винні і державі і громадам...
показати весь коментар
11.08.2022 19:35 Відповісти
А хто це так вирішив, що ці асоціації паразити на шиї народу, Ви? А Беня, фірмаш, Ахметов, пінчук, православна ****, які сидять на трубі в на свіх грошових потоках не є паразити? Чому Бені енергетику відпускають по самй заниженій ціні, а він її споживачам продає в дап рази дорожче? Ви зновук припомнили схеми Вовка_ахметова, яка як Ви написали продовжує діяти при Зеленському четвертий рік, то виходить він барига?
показати весь коментар
11.08.2022 19:41 Відповісти
А з якого пуя зелений тариф має рости згідно курсу євро і долара а пенсії і зарплати ні? Більша частина бізнесу через війну втратила прибутки, але виживає хто як може. Ну а "зеленим тарифістам" подавай побільше. Може війна в країні і всім треба потерпіти, тому що війна не дешеве "задоволення" , простий народ то розуміє і терпить, а всякі різні мутні організації требують і нагліють. Вам так не здається?
показати весь коментар
11.08.2022 22:17 Відповісти
Відповідаю всім і зразу і втому числі маніпулятору Володі Боневтіку, який добре прозуміє і знає, що потрібно викронувати умови договору, але втягує в спор громадян. В договорі вказана єдина ціна в центах - 16 центів за кіловат. Договори підписані між виробниками електроенергії, Укренерго і Гарантованим покупцем, тобто виробником електроенергії і державою. Переше на що звертаю увагу - навіщо держава підписувала договори, якщо не бажає їх виконувати? Аналогічні договори підписані державою з вугільними підприємствами, металургійними, феросплавними та іншими і там чомусь не постає такого питання, а чому? Бо всі вони під Бенею, фірташем, Ахметовим,Пінчуком, льовочкіними та іншими "патріотами". Але зразу повідомлю, щоб не бризгалися слюною, що з початку повномасштабного вторгнення рашистів держава в односторонньому порядку припинила виплати по "зеленому" тарифу, а виплачує всього 20% і по ціні 1,68 грн. Ви всі напали на невинних в маніпуляції влади власників міні сонячних електростанцій і не звернули увагу, що президент і уряд пробачили всі борги Бені, фірташу та іншим і виплатили з бюджету їм мільярди і не подивилися що війна. Чи можливо в магазинах, супермаркетах відмінили накрутки, чи повисили вам ціни в 5-10 раз? Платите і не скиглите?
показати весь коментар
12.08.2022 09:08 Відповісти
а зарплаты во время войны тоже выросли под твой зеленый тариф?
показати весь коментар
11.08.2022 23:02 Відповісти
Зелёный тариф был правильным решением. Когда-то.... Теперь, когда себестоимость электроэнергии из органического топлива стала выше зелёной энергии, страны, которым нужно ускоренное развитие зелёной энергетики для обеспечения энергетической безопасности, компенсируют производителям часть их капитальных инвестиций и тем сделали зелёную энергетику хоть и ограничено, но рыночной. Моя страна компенсирует жителям и бизнесу около 30 проц. капиталовложений, но применяет некоторые ограничения на расположение новых мощностей, чтобы не разбалансировать энергосистему. Схема успешна, за год производство солнечной энергии выросло на 30 проц. и имеем громадное число заявок на строительство солнечных электростанций в домохозяйствах.
показати весь коментар
11.08.2022 19:36 Відповісти
Погоджуюся з кожним Вашим словом. Європа збільшує частку, а в нас навпаки знищують і лізуть в залежність до росії. Якщо порівняти як живуть європейці, ми і росіяни, то висновок такий, що європейці живуть набагато краще і все роблять правильно. А кацапам потрібний ринок збуту своїх вуглеводів і вони через своїх "експертів" намагаються переконати, що ТЕЦ краще, бо їм потрібно збувати вугольок і газ.
показати весь коментар
11.08.2022 20:00 Відповісти
якої нафіг енергетичної безпеки, яким боком ті дармоїди і упирі до ененргетичної безпеки, і що то за інвестиції, що від них тільки шкода і збитки.
показати весь коментар
11.08.2022 19:59 Відповісти
Мені дуже цікаво, про які збитки Ви пишите і про яких інвесторів? Не про тих з Канади, які побудували під Нікополем "Сонячну електростанцію", а Беня хотів їх рейданути і вони все зняли, залишивши тільки сваї і виїхали в іншу країну? Російські інвестиції в Україну починаючи з 2000-х років несли шкоду і руйнацію економіки, коли вони брали кредити в наших державних банках, викупали стратегічні заводи, як наприклад корабельнобудівні в Миколаєві, нафтопереробні по всій Україні, ЛАЗ та інше, все вирізали на металобрухт, а мільярдні кредити не повертали, чим знищували і банки. Вони за наші гроші руйнували нашу економуку і підвішували на гачок до Засрашки, куди наші їздили на роботу, де їх дурили і закривали по тюрмах. А ці інвестиції реально від західних інвесторів, які вливали живі гроші, валюту, розвивали економіку, бо при побудові СЕС дозволено частину обладнання закупляти за кордоном, а решту використовувати тільки українстького виробництва. А це продукція, податки, робочі місця тут.
показати весь коментар
11.08.2022 21:36 Відповісти
Как достали эти спекулянты со своей "зеленой" энергетикой (сколько бабла из бюджета уже высасоли)! Надо послать их на три буквы.
показати весь коментар
11.08.2022 20:14 Відповісти
Звичайно я довіряю європейцям, а не кацапам і що вони виходить? А те, що ЄС постійно збільшує частку "зеленої" енергетики в свіоїй енергетичній системі. Деякі країни вже дійшли до отмітки 50% і намагаються збільшувати ще і ще, відмовляючись таким чином від російського газу, нафти і вугілля. Щоб не дурити людей і не "розводити" їх своїми "переконаннями", що вугілля краще за сонце і вітер, то встановіть один раз і назавди чіткі правила гри - приклад, взяти всю законодавчу базу по "зеленій енергетиці", наприклад Німеччини і прийняти тут через Раду для України і не лізти ніколи своїми брудникими лапами, щось виправляти на свою користь.
показати весь коментар
11.08.2022 20:21 Відповісти
не ровняй хрен с маслом
показати весь коментар
11.08.2022 23:04 Відповісти
ІНВЕСТОРИ ЦЕ ЛЮДИ АХМЕТОВА
показати весь коментар
11.08.2022 20:51 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2022 21:39 Відповісти
та ще 45 тисяч простих громадян, які мають свої міні станціх на дахах і садибах. Почули? 45 тисяч і їх частка дуже велика. А якщо пан Ахметов, якого я звичайно не захищаю, чи інші роблять щось не по зпакону - поруште справи і закрийте, а не травіть нарід 73% виключно для того, щоб купляти Бені російське вугілля, а Арахамії білоруську електроенергію, в той час, коли призупиняли роботу своїх СЕС, бо тут не було відкатів, тут лічильники. А на вугіллі зольность,порода та інше де по схемах знімається великифй куш.Та ж сама історія із АЕС білорусі. Так і прямо скажіть, що нам башляють кацапи, щоб ми знищили свою альтернативну енергетику і пристали знову під їх залежність, за що вони звичайно цій шоблі передали великі кейси.
показати весь коментар
11.08.2022 21:46 Відповісти
А громадянам, які не виробляють електроєнергію, а виробляють щось інше, хто буде збільшувати прибутки і за рахунок чого???
показати весь коментар
11.08.2022 22:25 Відповісти
а громадянам, які не добувають вугілля хто буде збільшувати прибутки? А громадянам, які не виготовляють продукти, не працюють в банках, не вставляють зуби в клініках, чи не роблять операції в лікарнях, хто буде доплачувати? А громадянам, які не продають бензин, солярку і газ на АЗС в три дорога, хто буде доплачувати і за рахунок чого?
показати весь коментар
12.08.2022 09:12 Відповісти
Не Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України зелений тариф сожре всі гроші с бюджету тоді яка мова про відбудову буде зелений тариф доє державу по завищеним тарифам
показати весь коментар
11.08.2022 21:09 Відповісти
Якщо не треба зелена енергетіка, то вже треба йти на уклін до Путлера.
показати весь коментар
11.08.2022 21:18 Відповісти
ты идиот есть еще атомные генерациии которые покроют всю зеленую барыжную энергетику - как бык овцу
показати весь коментар
11.08.2022 23:06 Відповісти
шановний пане, а Ви не задавали собі питання, чому раніше ми не використовували атомну енергетику, а бігали по всьому світу, купували вугілля марки "антрацит" для ТЕЦ? Чому такі дурні європейці будують сонячні і вітрові електростанції і кожного року збільшують їх частку, а ми бажаємо зруйнувати і той мізер, який є? Вкурсі що в Україні працюючих 4 АЕС, Чорнобильська відключена ще у 2000 році, а з цих чотирьох одну здали представники влади ворогу - Запорізьку АЕС? Пан розуміють, що для того, щоб працювала ЕАС потрібно придбати ядерне паливо і воно не дишеве? Пан знають, що крім АЕС є ще ГЕС, ТЕЦ, сонячні і вітрові? Також пан знають, що частину електроенергії ми продаємо за кордон і не за дешево? Європейці і зараз готові більше купувати в нас електроенергію, і більше "зеленої", але уряд не шевелить булками і не підготував потіжні лінії електропередач, щоб давати цю електроенергію, чи пан думають, що її возять вагонами? Пан розуміють, що його використовують олігархи такі як Бені, Зеленський, Єрмак, Арахамія щоб за дешево відібрати у власників ці СЕС, а потім знову ввести "зелений тариф", коли вони будуть ними володіти?
показати весь коментар
12.08.2022 09:29 Відповісти
Вирішується вирівнюванням ці, і податком на не зелену енергетику. От і все.. Тільки розмов багато.
показати весь коментар
11.08.2022 22:01 Відповісти
Задрали ці спецтарифи і держава як гарантований покупець!
Я теж хочу виробляти якусь херню і щоб держава гарантовано викупала у мене цю херню по скаженій ціні.
Зелений таоиф грабує державну атомну та гідрогенерацію.
показати весь коментар
11.08.2022 22:13 Відповісти
Гарно сказано.
показати весь коментар
11.08.2022 22:23 Відповісти
Всі підвищення тарифів, в кінцевому рахунку на чию спину лягають??? Правильно, прості громадяни, в яких дохід тільки ЗМЕНШИВСЯ через війну, будуть змушені платити більше, бо хтось не хоче як всі, а хоче БІЛЬШЕ.
показати весь коментар
11.08.2022 22:22 Відповісти
Да вы ПИЯВКИ, а не "инвесторы".
Паразиты, черви хуже глистов.
Фамилии в студию - номер 1 - Ахметов.
показати весь коментар
11.08.2022 23:07 Відповісти
Ви зараз граєте на боці того ж Ахметова і росії, бо вугілля набагато дорожче і там ідуть бюджетні гроші, а вугілля на ТЕС і ТЕЦ потрібно тільки марки "антрацит" і воно є тільки на Донбасі і на росії. На нього гроші беруть також з бюджету і також з Вашої кишені, тільки вже не лівої, а правої. За відомостями оператора "Укрєнерго" в Україні є 15 ТЕС і 3 ТЕЦ, всього 85 енергоблоків. Вісім найбільших є власністю ДТЕК Ахметова, три державні "Центренерго" які використовує Коломойський і одна "Донбасенерго" Максима Єфімова.
А тому руйнуйте "сонячну", "вітрову" і лягайте під росію, вони перший рік дадуть за дешево вугялля (свого в нас немає, бо ТЕС побудовані на роботі марки "антрацит", а на Західному Донбасі в Павлограді добувають ГР), а потім коли ви доруйнуєте своє енергетичну незалежність, росіяни будуть вимагати стільки, скільки їх душа побажає і це все впаде на плечі простих громадян, яких Ви підбиваєте на цю аферу.
показати весь коментар
12.08.2022 09:42 Відповісти
Не нужно убирать зеленый тариф. Нужно АЭС объявить экологически чистой энергетикой.
показати весь коментар
11.08.2022 23:37 Відповісти
так одну вже об'явили - це Запорізька АЕС, тариф безкоштовний, правда для кацапів. Ви про це?
показати весь коментар
12.08.2022 20:45 Відповісти
Через суд прощаєм бені міліарди, директорам державних компаній виплачуємо премій на міліони + з/п у них сотні тисяч у місяць, а скільки дармоїдів у ВР, ОП.
А потім вилазять гандони на тв, та такі нема грошей, біда, давай придумаєм податок на купівлю валюти, давай зберем авансом податок на прибуток, давай вбєм зеленну енергетику, давай фопів обкладемо податками, фіскалами. і ні один придурок не скаже я відмовляюсь від з/п, нах.. я мені сотня тисяч сьогодні, якщо я ще маю за попередні місяці сотні тисяч, війна в країні, ні ***, треба людей нагнути.
Всьо кодло що при владі розкоркулити, та відправити на відновлення України (герус, гетьманцев, вітренко, лещенко та другі гандони), правда є один нюанс судова система в нас не працює (ківалов, портнов, та другі гандони постарались), як він може бути чесним, якщо щоб поступити дав, здати екзамен дав, залік-дав, і так хіба дав, дав, дав, опа - випуск, і знову дав, уже за влаштування на роботу. Народ України вибирає президента кожні 5років, а продажні судді купляють посади на довічно, звільнити їх не може даже наш я нелох (вовк, тупицький), не буде в нас порядку поки у них (гандонів при владі) не появиться відчуття страху, відповідальності перед суспільством за вченнені дії, або бездіяльність.
Другими словами треба починати так по одному вішати на стовпах, щоб другі знали та починали думати, і зараз уже час, бо ще трохи і може бути пізно.
показати весь коментар
11.08.2022 23:44 Відповісти
Просто розумієте, вони знають, що ніякої післявоєнної відбудови не буде, бо не даремно зелене їздило в Оман до Патрушева!

СКІЛЬКИ МОЖНА ПОВТОРЮВАТИ, ЩО ВСЕ ДОМОВЛЕНО І ЗДАНО!!!???
показати весь коментар
12.08.2022 00:29 Відповісти
 
 