Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України, – інвестори
Скасування умов договорів щодо "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України та погіршить енергобезпеку країни.
Про це йдеться у спільному листі Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (EUEA), інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо буде ухвалено рішення про скасування умов договорів щодо "зеленого" тарифу для виробників ВДЕ та припинення виплат, навіть тимчасово, Україна може втратити близько 8 ГВт потужностей електростанцій з ВДЕ через банкрутство галузі, що однозначно призведе до погіршення енергетичної безпеки України та втрати власної енергонезалежності", - йдеться в ньому.
Асоціації додали, що скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнне відновлення України, оскільки такі рішення підривають довіру інвесторів та погіршують інвестиційний клімат країни.
Зазначається, що окрім скасування "зеленого" тарифу органи державної влади створили багато штучних перепон для стабільної роботи галузі ВДЕ, що може привести до її банкрутства. Зокрема, було зменшено рівень розрахунків з виробниками чистої енергії до критично низького, та припинено щоквартальне коригування "зеленого" тарифу відповідно до змін курсу євро, через що галузь недоотримує 21% коштів.
Також асоціації підкреслюють, що сектор ВДЕ не потребує додаткової фінансової допомоги від держави, а прагне отримати кошти за вже поставлену електроенергію, як це передбачено чинними договорами та законодавством України.
"Від імені всього сектору ВДЕ, з метою недопущення банкрутства підприємств, закликаємо Вас забезпечити незмінність законодавчо наданих гарантій для інвесторів в ВДЕ, рекомендувати державним органам утриматись від будь-яких ретроспективних змін діючого законодавства, а також сприяти усуненню наведених вище штучних перепон для діяльності та розрахунків із виробниками ВДЕ", - підсумували у листі.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг консультується з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС щодо скасування зеленого тарифу для підприємств зеленої енергетики України.
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что изобретать велосипед???
есть приемлемая формула, которая может или должна устроить всех?
В Україні для генерірующих СЕС, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становить 3,22 грн/кВт-час. (без НДС). У воєний час 1,68 грн/кВт*год
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.
Війна. Засадіть собі в одне місце "зелений" тариф до кінця війни. А потім буде потім.
кому потрібна та відбудова?
головне, щоб Ігор Валєріч був задоволений
тоді і бубочці буде добре
це надія всієї нашої післявоєнної економіки
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
Нафига такие "инвесторы"?
І останнє: яка користь з цих бариг, коли їм усе мало? Яка користь від грабіжників для відновлення України? А коли підняти матеріали про оренду і відвід земель, сплату податків??? Переконаний, що вони ще будуть винні і державі і громадам...
Я теж хочу виробляти якусь херню і щоб держава гарантовано викупала у мене цю херню по скаженій ціні.
Зелений таоиф грабує державну атомну та гідрогенерацію.
Паразиты, черви хуже глистов.
Фамилии в студию - номер 1 - Ахметов.
А тому руйнуйте "сонячну", "вітрову" і лягайте під росію, вони перший рік дадуть за дешево вугялля (свого в нас немає, бо ТЕС побудовані на роботі марки "антрацит", а на Західному Донбасі в Павлограді добувають ГР), а потім коли ви доруйнуєте своє енергетичну незалежність, росіяни будуть вимагати стільки, скільки їх душа побажає і це все впаде на плечі простих громадян, яких Ви підбиваєте на цю аферу.
А потім вилазять гандони на тв, та такі нема грошей, біда, давай придумаєм податок на купівлю валюти, давай зберем авансом податок на прибуток, давай вбєм зеленну енергетику, давай фопів обкладемо податками, фіскалами. і ні один придурок не скаже я відмовляюсь від з/п, нах.. я мені сотня тисяч сьогодні, якщо я ще маю за попередні місяці сотні тисяч, війна в країні, ні ***, треба людей нагнути.
Всьо кодло що при владі розкоркулити, та відправити на відновлення України (герус, гетьманцев, вітренко, лещенко та другі гандони), правда є один нюанс судова система в нас не працює (ківалов, портнов, та другі гандони постарались), як він може бути чесним, якщо щоб поступити дав, здати екзамен дав, залік-дав, і так хіба дав, дав, дав, опа - випуск, і знову дав, уже за влаштування на роботу. Народ України вибирає президента кожні 5років, а продажні судді купляють посади на довічно, звільнити їх не може даже наш я нелох (вовк, тупицький), не буде в нас порядку поки у них (гандонів при владі) не появиться відчуття страху, відповідальності перед суспільством за вченнені дії, або бездіяльність.
Другими словами треба починати так по одному вішати на стовпах, щоб другі знали та починали думати, і зараз уже час, бо ще трохи і може бути пізно.
СКІЛЬКИ МОЖНА ПОВТОРЮВАТИ, ЩО ВСЕ ДОМОВЛЕНО І ЗДАНО!!!???