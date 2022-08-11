Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, – инвесторы
Отмена условий договоров по "зеленому" тарифу поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины и ухудшит энергобезопасность страны.
Об этом говорится в совместном письме Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Европейско-Украинского энергетического агентства (EUEA), сообщает Цензор.НЕТ.
"Если будет принято решение об отмене условий договоров относительно "зеленого" тарифа для производителей ВИЭ и прекращении выплат, даже временно, Украина может потерять около 8 ГВт мощностей электростанций с ВИЭ из-за банкротства отрасли, что однозначно приведет к ухудшению энергетической безопасности Украины и потере собственной энергонезависимости", – говорится в нем.
Ассоциации добавили, что отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное востановление Украины, поскольку такие решения подрывают доверие инвесторов и ухудшают инвестиционный климат страны.
Отмечается, что кроме отмены "зеленого" тарифа, органы государственной власти создали много искусственных преград для стабильной работы отрасли ВИЭ, что может привести к ее банкротству. В частности, был уменьшен уровень расчетов с производителями чистой энергии до критически низкого и прекращена ежеквартальная корректировка "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль недополучает 21% средств.
Также ассоциации подчеркивают, что сектор ВИЭ не нуждается в дополнительной финансовой помощи от государства, а стремится получить средства за уже поставленную электроэнергию, как это предусмотрено действующими договорами и законодательством Украины.
"От имени всего сектора ВИЭ, с целью недопущения банкротства предприятий, призываем вас обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ, рекомендовать государственным органам воздержаться от каких-либо ретроспективных изменений действующего законодательства, а также способствовать устранению вышеприведенных искусственных препятствий для деятельности и расчетов с производителями ВИЭ", - подытожили в письме.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене зеленого тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.
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что изобретать велосипед???
есть приемлемая формула, которая может или должна устроить всех?
В Україні для генерірующих СЕС, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становить 3,22 грн/кВт-час. (без НДС). У воєний час 1,68 грн/кВт*год
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.
Війна. Засадіть собі в одне місце "зелений" тариф до кінця війни. А потім буде потім.
кому потрібна та відбудова?
головне, щоб Ігор Валєріч був задоволений
тоді і бубочці буде добре
це надія всієї нашої післявоєнної економіки
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
Нафига такие "инвесторы"?
І останнє: яка користь з цих бариг, коли їм усе мало? Яка користь від грабіжників для відновлення України? А коли підняти матеріали про оренду і відвід земель, сплату податків??? Переконаний, що вони ще будуть винні і державі і громадам...
Я теж хочу виробляти якусь херню і щоб держава гарантовано викупала у мене цю херню по скаженій ціні.
Зелений таоиф грабує державну атомну та гідрогенерацію.
Паразиты, черви хуже глистов.
Фамилии в студию - номер 1 - Ахметов.
А тому руйнуйте "сонячну", "вітрову" і лягайте під росію, вони перший рік дадуть за дешево вугялля (свого в нас немає, бо ТЕС побудовані на роботі марки "антрацит", а на Західному Донбасі в Павлограді добувають ГР), а потім коли ви доруйнуєте своє енергетичну незалежність, росіяни будуть вимагати стільки, скільки їх душа побажає і це все впаде на плечі простих громадян, яких Ви підбиваєте на цю аферу.
А потім вилазять гандони на тв, та такі нема грошей, біда, давай придумаєм податок на купівлю валюти, давай зберем авансом податок на прибуток, давай вбєм зеленну енергетику, давай фопів обкладемо податками, фіскалами. і ні один придурок не скаже я відмовляюсь від з/п, нах.. я мені сотня тисяч сьогодні, якщо я ще маю за попередні місяці сотні тисяч, війна в країні, ні ***, треба людей нагнути.
Всьо кодло що при владі розкоркулити, та відправити на відновлення України (герус, гетьманцев, вітренко, лещенко та другі гандони), правда є один нюанс судова система в нас не працює (ківалов, портнов, та другі гандони постарались), як він може бути чесним, якщо щоб поступити дав, здати екзамен дав, залік-дав, і так хіба дав, дав, дав, опа - випуск, і знову дав, уже за влаштування на роботу. Народ України вибирає президента кожні 5років, а продажні судді купляють посади на довічно, звільнити їх не може даже наш я нелох (вовк, тупицький), не буде в нас порядку поки у них (гандонів при владі) не появиться відчуття страху, відповідальності перед суспільством за вченнені дії, або бездіяльність.
Другими словами треба починати так по одному вішати на стовпах, щоб другі знали та починали думати, і зараз уже час, бо ще трохи і може бути пізно.
СКІЛЬКИ МОЖНА ПОВТОРЮВАТИ, ЩО ВСЕ ДОМОВЛЕНО І ЗДАНО!!!???