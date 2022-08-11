Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, – инвесторы

Отмена условий договоров по "зеленому" тарифу поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины и ухудшит энергобезопасность страны.

Об этом говорится в совместном письме Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Европейско-Украинского энергетического агентства (EUEA), сообщает Цензор.НЕТ.

"Если будет принято решение об отмене условий договоров относительно "зеленого" тарифа для производителей ВИЭ и прекращении выплат, даже временно, Украина может потерять около 8 ГВт мощностей электростанций с ВИЭ из-за банкротства отрасли, что однозначно приведет к ухудшению энергетической безопасности Украины и потере собственной энергонезависимости", – говорится в нем.

Ассоциации добавили, что отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное востановление Украины, поскольку такие решения подрывают доверие инвесторов и ухудшают инвестиционный климат страны.

Отмечается, что кроме отмены "зеленого" тарифа, органы государственной власти создали много искусственных преград для стабильной работы отрасли ВИЭ, что может привести к ее банкротству. В частности, был уменьшен уровень расчетов с производителями чистой энергии до критически низкого и прекращена ежеквартальная корректировка "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль недополучает 21% средств.

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Также ассоциации подчеркивают, что сектор ВИЭ не нуждается в дополнительной финансовой помощи от государства, а стремится получить средства за уже поставленную электроэнергию, как это предусмотрено действующими договорами и законодательством Украины.

"От имени всего сектора ВИЭ, с целью недопущения банкротства предприятий, призываем вас обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ, рекомендовать государственным органам воздержаться от каких-либо ретроспективных изменений действующего законодательства, а также способствовать устранению вышеприведенных искусственных препятствий для деятельности и расчетов с производителями ВИЭ", - подытожили в письме.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене зеленого тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.