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Отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины, – инвесторы

энергетика

Отмена условий договоров по "зеленому" тарифу поставит под угрозу послевоенное восстановление Украины и ухудшит энергобезопасность страны.

Об этом говорится в совместном письме Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ), Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Европейско-Украинского энергетического агентства (EUEA), сообщает Цензор.НЕТ.

"Если будет принято решение об отмене условий договоров относительно "зеленого" тарифа для производителей ВИЭ и прекращении выплат, даже временно, Украина может потерять около 8 ГВт мощностей электростанций с ВИЭ из-за банкротства отрасли, что однозначно приведет к ухудшению энергетической безопасности Украины и потере собственной энергонезависимости", – говорится в нем.

Ассоциации добавили, что отмена "зеленого" тарифа поставит под угрозу послевоенное востановление Украины, поскольку такие решения подрывают доверие инвесторов и ухудшают инвестиционный климат страны.

Отмечается, что кроме отмены "зеленого" тарифа, органы государственной власти создали много искусственных преград для стабильной работы отрасли ВИЭ, что может привести к ее банкротству. В частности, был уменьшен уровень расчетов с производителями чистой энергии до критически низкого и прекращена ежеквартальная корректировка "зеленого" тарифа в соответствии с изменениями курса евро, из-за чего отрасль недополучает 21% средств.

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Также ассоциации подчеркивают, что сектор ВИЭ не нуждается в дополнительной финансовой помощи от государства, а стремится получить средства за уже поставленную электроэнергию, как это предусмотрено действующими договорами и законодательством Украины.

"От имени всего сектора ВИЭ, с целью недопущения банкротства предприятий, призываем вас обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ, рекомендовать государственным органам воздержаться от каких-либо ретроспективных изменений действующего законодательства, а также способствовать устранению вышеприведенных искусственных препятствий для деятельности и расчетов с производителями ВИЭ", - подытожили в письме.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, консультируется с Секретариатом Энергетического сообщества ЕС по отмене зеленого тарифа для предприятий зеленой энергетики Украины.

Автор: 

энергетика (2567) НКРЭКУ (479) альтернативная энергетика (123) Зеленый тариф (78) солнечная энергетика (39)


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Топ комментарии
+20
Німці чомусь запускають зупинені реактори і вугільні ТЄЦ. Для німців платити "зелені тарифи" зараз дорого. Чому ми під час війни маємо задовольняти грабіжницькі вимоги бариг які не зважають на війну?
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11.08.2022 18:44 Ответить
+15
Кому война, а барыгам - мать родна !
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11.08.2022 18:39 Ответить
+13
"Зелений тариф" у нас не комерція, а корупція. Бо закон приймали на замовлення олігархів, щоб доїти бюджет.
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11.08.2022 18:51 Ответить
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Тебя инвесторы трахают или "слуги"?
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11.08.2022 18:40 Ответить
Кому война, а барыгам - мать родна !
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11.08.2022 18:39 Ответить
а как рассчитывается "зеленый тариф" за кордоном?
что изобретать велосипед???
есть приемлемая формула, которая может или должна устроить всех?
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11.08.2022 18:41 Ответить
За кордоном середня роздрібна ціна кВт/год в країнах ЄС складає 20 євроцентів. Наприклад, в Австрії, де «зелені» тарифи нещодавно знизилися з 18 євроцентів за кВт*год до 12.5, при цьому середня роздрібна ціна кВт*год в країні також складає 20 євроцентів.
В Україні для генерірующих СЕС, які були введені після 1 січня 2020 року "зелений" тариф становить 3,22 грн/кВт-час. (без НДС). У воєний час 1,68 грн/кВт*год
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11.08.2022 19:00 Ответить
Звиздять такі як ти і кацапи. Гугл в допомогу.
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11.08.2022 19:48 Ответить
Десятий раз пишу. У мене на городі стоїть сонячна електростанція, яку я запустив у вереяні 2021 року і отримую за продану електроенергію, з вирахуванням мною спожитої, десь в середньому 3,10-3.30 гривень, бо тариф постійно змінюється. С лютого 2022 року виплачуть всього 20% продаї мною виробленої енергетики і по ціні 1,68 грн.
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11.08.2022 19:51 Ответить
Руде і Ко. на правах реклами.
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11.08.2022 18:41 Ответить
Німці чомусь запускають зупинені реактори і вугільні ТЄЦ. Для німців платити "зелені тарифи" зараз дорого. Чому ми під час війни маємо задовольняти грабіжницькі вимоги бариг які не зважають на війну?
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11.08.2022 18:44 Ответить
Бариги втекли ще в 19 році. Зараз всюди новиє літса яких привів ЗЕ.
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11.08.2022 18:48 Ответить
Німці запускають зупинені реактори, бо відмовляються від російського газу і нафти, через її агресію проти України. А частка зеленої електроенергії в Німеччині у першому півріччі 2020 році вперше сягнула 50 %. Це пов'язано із зростанням виробництва електроенергії з відновлюваних джерел та із зменшенням споживання електроенергії.
Частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України зросла до 9% за 10 місяців 2021 року. Ще у 2019 році на "зелену" енергетику припадало всього 3,7% виробленої в Україні електроенергії, повідомляє держпідприємство Гарантований покупець.
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11.08.2022 19:53 Ответить
Оркестр дирижером грається шо х..м по роялю .
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11.08.2022 18:45 Ответить
Досить спекулянтам сидіти на шиї теплової та атомної енергетики. Як урвалась маржа, то зразу заголосили як суки у мороз.
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11.08.2022 18:47 Ответить
Якось не до зеленої енергетики, коли твої кишки намотують на гусінь танку або відрізають яйця
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11.08.2022 18:48 Ответить
Дело Дубинского и Коломойского живёт! Обанкротить и скупить по дешёвке. Нарід схаває. Сумно.
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11.08.2022 18:49 Ответить
Нехай виробники зеленої електроенергії самі домовляються з кінцевими споживачами. І подивляться яке черга буде стояти з їхніми тарифами.
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11.08.2022 18:51 Ответить
Беня давно провів переговори з кацапами, щоб знищити нашу енергонезалежність і спокійно купляти вугілля у них для ТЕЦ і ********* за рахунок схем мільярди з бюджетних грошей. Що зараз потрібно Бені? А просто запустити пару передач на гавноканалі "1+1"+ Зеля, що через "зелену" енергетику зророжчає споживання і нарід сам знищить свою безпеку. А навіщо якась безпека України для Вови і його кодли? Всі вони мають свої палаци за кордоном, хто в Італії, Англії, Ялті, а хто прямо на росії і вони все зроблять, щоб ми знову стали залежні від московитів. Така в них задача, для цього їх і призначали через телевізор і кіно про Голобородьку.
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11.08.2022 18:51 Ответить
кто их туда пустит за кордон если зечмо просрет Украину? не пиши бред кацапский
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11.08.2022 22:59 Ответить
Пане за який кордон їх мають випускати? На росію? Так то не кордон, то мордор і вони там постійно, а точніше вони тут у нас немов рідня при Зелі і Бені. Забулися, як Беня через Вову наклепами на Ахметова закривав його шахти(бо там його не влаштовувала ціна вугілля) і купував вугілля на свої ТЕЦ на росії? А заьули, як арахамія через підставні структури, десь через арабів купував електроенергію з білоруської АЕС, а свої зупинили? Тоді вони і зупинили фактично всі "сронячні" і "вітрові" електростанції в Україні.
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12.08.2022 08:40 Ответить
"Зелений тариф" у нас не комерція, а корупція. Бо закон приймали на замовлення олігархів, щоб доїти бюджет.
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11.08.2022 18:51 Ответить
в Україні не "зелений тариі" корупція, за ним стежать європейці, а корупція в газовій і вугільній сфері, де скоро прийде ще декілька платіжок, щоб вистачило всім олігархам. Ось до газу і вугілля нас зве пан Беня, фірташ і решта кодли. А ви ведіться, в Україні 45 тисяч міні сонячних електростанцій, до яких олігархи ніякого відношення не мають і звичайно на них не може покласти свою лапу Беня.
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11.08.2022 19:14 Ответить
це тобі сам рінат лінідич сам розказав????
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11.08.2022 19:35 Ответить
а мені на відміну від Вас нічого не потрібно розповідати, бо сам можу розібратися. Це Рінат і Беня можуть розповідати 73%, вони самі не можуть щось перевіряти і вірять на слово колірованим жулікам, а потім ниють, що важко жити.
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11.08.2022 19:56 Ответить
Потратился на панели?
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12.08.2022 07:59 Ответить
не тільки я потратився на панелі(модулі) і інвектори, а 25 тисяч українців. Коли вони купували модулі, інвектора, 5кабель, та інші деталі, а також технічні умови, то заплатили тільки податків на половину суми, яку потратили на модулі. То виходить, що держава поверне 45 тисяч ці взяті з них гроші? Для Зеленського краще зупинити тут виробництво сонячної енергетики і купувати її в білорусі і на росії, або примусити людей, щоб вони погодилися продавати по простому тарифу в збитки для себе? А коли Вам продають електроенергію, вироблену на АЕС, то по 50 копійон, чи по 1,68 грн.? А чому так? Чому "накручують"? Тут вже ніби немає "зеленої" а Вас дурять, чи я не прав, і Вам продають по 50 копійон за кіловат?
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12.08.2022 08:45 Ответить
Війна. Звинувачуємо Європу, що не належним чином запрваджує санкції. Хоча розуміємо, що це "боляче" для неї.
Війна. Засадіть собі в одне місце "зелений" тариф до кінця війни. А потім буде потім.
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11.08.2022 18:52 Ответить
ой, та я вас умоляю!
кому потрібна та відбудова?
головне, щоб Ігор Валєріч був задоволений
тоді і бубочці буде добре
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11.08.2022 18:52 Ответить
скасування загрожує тільки хитрожопим інвесторам на кшталт володаря лакшері ресторану *Прага* в Києві... ну и пуй з ним
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11.08.2022 19:01 Ответить
аби "Вєлюр" працював
це надія всієї нашої післявоєнної економіки
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11.08.2022 19:03 Ответить
За нормами міжнародного і українського права через війну в Україні діє режим форс-мажору, що зупиняє виконання зобов'язань ДП "Енергоринок" з оплати за "зелену електроенергію" перед інвесторами джерел відновлювальної енергії.
Тому, виплати з бюджету на ці цілі є розтратою коштів.
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11.08.2022 19:09 Ответить
а в магазинах будемо платити за продукти те що там наповишають і форс-мажор не діє, що в людей немає робити і грошей? А за енергетику, яку виробляє Беня на "Центренерго" немає розтрати бюлжету, платимо як написано в договорі? А пробачення боргів Бені і фірташа на сотні мільярдів гривень це форс-мажор, чи Бенін у кріслі мажор?
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11.08.2022 19:36 Ответить
Шантаж. Никакой экономики.
Нафига такие "инвесторы"?
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11.08.2022 19:14 Ответить
Для початку потрібно вижити. А вже потім зелені тарифи, викиди сірководню, посадка мільярду дерев і таке інше.
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11.08.2022 19:16 Ответить
А не скасування ставить під загрозу існування України. Так що головніше?
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11.08.2022 19:17 Ответить
Кровосісі.
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11.08.2022 19:17 Ответить
Всі уже давно зрозуміли, що так звані асоціації Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) та Європейсько-Українського Енергетичного Агентства (EUEA)- це паразитарні утворення на шиї народу, який сплачує податки, платить за спожиту електроенергію і вимушений доплачувати по так званому (придуманому шарлатанами -"бізнесменами") зеленому тарифу. Будь-яке обгрунтування ними порушень їх "прав", а юридично точніше лобійованими ними ж законодавчими нормами, у воєнний час, коли баригам урвались надприбутки (це хто їх просив на українській землі стільки спаплюжити території, щоб установити оті сонячні батареї). Вони ще сміють заявляти і ставити питання коли буде тариф парафований в залежності від курсу гривні!!! А вони не офігіли? А коли усі пенсіонери, бюджетники скажуть платити залежно від курсу гривні? То що тоді ? Ось чому влада і бізнес мають бути розділені повністю. Вся Європа корегує дане питання в сторону зменшення виплат, а у нас ні, як це під час війни втратити мільйони??? Дуже правильно окремі дописувачі обурюються . А чом би тих імбіцилів-інвесторів та на передову, поміняти на кілька місяців наших синів??? Щоб відчули запах смерті і не грабували свій народ??? А коли більш серйозно, то давно пора вже навести лад і в законодавчій базі (це після війни), та в тій Національній комісії і переглянути значну кількість норм і положень. Чи відомо читачам, що уже кілька років існує рекетирська норма ім. Вовка-Ахметова про плату за підключення до системи електропостачання (не за обладнання і лічильник), а за саме підключення і матеріали, а по нормативах, скільки ти будеш споживати!!!! Такого немає ніде у світі і ніколи раніше не було ( для прикладу: коли на подвір"ї стовп. а до будинку біля 10 метрів, то нарахують плату еквівалентно 1000 у.є.
І останнє: яка користь з цих бариг, коли їм усе мало? Яка користь від грабіжників для відновлення України? А коли підняти матеріали про оренду і відвід земель, сплату податків??? Переконаний, що вони ще будуть винні і державі і громадам...
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11.08.2022 19:35 Ответить
А хто це так вирішив, що ці асоціації паразити на шиї народу, Ви? А Беня, фірмаш, Ахметов, пінчук, православна ****, які сидять на трубі в на свіх грошових потоках не є паразити? Чому Бені енергетику відпускають по самй заниженій ціні, а він її споживачам продає в дап рази дорожче? Ви зновук припомнили схеми Вовка_ахметова, яка як Ви написали продовжує діяти при Зеленському четвертий рік, то виходить він барига?
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11.08.2022 19:41 Ответить
А з якого пуя зелений тариф має рости згідно курсу євро і долара а пенсії і зарплати ні? Більша частина бізнесу через війну втратила прибутки, але виживає хто як може. Ну а "зеленим тарифістам" подавай побільше. Може війна в країні і всім треба потерпіти, тому що війна не дешеве "задоволення" , простий народ то розуміє і терпить, а всякі різні мутні організації требують і нагліють. Вам так не здається?
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11.08.2022 22:17 Ответить
Відповідаю всім і зразу і втому числі маніпулятору Володі Боневтіку, який добре прозуміє і знає, що потрібно викронувати умови договору, але втягує в спор громадян. В договорі вказана єдина ціна в центах - 16 центів за кіловат. Договори підписані між виробниками електроенергії, Укренерго і Гарантованим покупцем, тобто виробником електроенергії і державою. Переше на що звертаю увагу - навіщо держава підписувала договори, якщо не бажає їх виконувати? Аналогічні договори підписані державою з вугільними підприємствами, металургійними, феросплавними та іншими і там чомусь не постає такого питання, а чому? Бо всі вони під Бенею, фірташем, Ахметовим,Пінчуком, льовочкіними та іншими "патріотами". Але зразу повідомлю, щоб не бризгалися слюною, що з початку повномасштабного вторгнення рашистів держава в односторонньому порядку припинила виплати по "зеленому" тарифу, а виплачує всього 20% і по ціні 1,68 грн. Ви всі напали на невинних в маніпуляції влади власників міні сонячних електростанцій і не звернули увагу, що президент і уряд пробачили всі борги Бені, фірташу та іншим і виплатили з бюджету їм мільярди і не подивилися що війна. Чи можливо в магазинах, супермаркетах відмінили накрутки, чи повисили вам ціни в 5-10 раз? Платите і не скиглите?
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12.08.2022 09:08 Ответить
а зарплаты во время войны тоже выросли под твой зеленый тариф?
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11.08.2022 23:02 Ответить
Зелёный тариф был правильным решением. Когда-то.... Теперь, когда себестоимость электроэнергии из органического топлива стала выше зелёной энергии, страны, которым нужно ускоренное развитие зелёной энергетики для обеспечения энергетической безопасности, компенсируют производителям часть их капитальных инвестиций и тем сделали зелёную энергетику хоть и ограничено, но рыночной. Моя страна компенсирует жителям и бизнесу около 30 проц. капиталовложений, но применяет некоторые ограничения на расположение новых мощностей, чтобы не разбалансировать энергосистему. Схема успешна, за год производство солнечной энергии выросло на 30 проц. и имеем громадное число заявок на строительство солнечных электростанций в домохозяйствах.
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11.08.2022 19:36 Ответить
Погоджуюся з кожним Вашим словом. Європа збільшує частку, а в нас навпаки знищують і лізуть в залежність до росії. Якщо порівняти як живуть європейці, ми і росіяни, то висновок такий, що європейці живуть набагато краще і все роблять правильно. А кацапам потрібний ринок збуту своїх вуглеводів і вони через своїх "експертів" намагаються переконати, що ТЕЦ краще, бо їм потрібно збувати вугольок і газ.
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11.08.2022 20:00 Ответить
якої нафіг енергетичної безпеки, яким боком ті дармоїди і упирі до ененргетичної безпеки, і що то за інвестиції, що від них тільки шкода і збитки.
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11.08.2022 19:59 Ответить
Мені дуже цікаво, про які збитки Ви пишите і про яких інвесторів? Не про тих з Канади, які побудували під Нікополем "Сонячну електростанцію", а Беня хотів їх рейданути і вони все зняли, залишивши тільки сваї і виїхали в іншу країну? Російські інвестиції в Україну починаючи з 2000-х років несли шкоду і руйнацію економіки, коли вони брали кредити в наших державних банках, викупали стратегічні заводи, як наприклад корабельнобудівні в Миколаєві, нафтопереробні по всій Україні, ЛАЗ та інше, все вирізали на металобрухт, а мільярдні кредити не повертали, чим знищували і банки. Вони за наші гроші руйнували нашу економуку і підвішували на гачок до Засрашки, куди наші їздили на роботу, де їх дурили і закривали по тюрмах. А ці інвестиції реально від західних інвесторів, які вливали живі гроші, валюту, розвивали економіку, бо при побудові СЕС дозволено частину обладнання закупляти за кордоном, а решту використовувати тільки українстького виробництва. А це продукція, податки, робочі місця тут.
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11.08.2022 21:36 Ответить
Как достали эти спекулянты со своей "зеленой" энергетикой (сколько бабла из бюджета уже высасоли)! Надо послать их на три буквы.
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11.08.2022 20:14 Ответить
Звичайно я довіряю європейцям, а не кацапам і що вони виходить? А те, що ЄС постійно збільшує частку "зеленої" енергетики в свіоїй енергетичній системі. Деякі країни вже дійшли до отмітки 50% і намагаються збільшувати ще і ще, відмовляючись таким чином від російського газу, нафти і вугілля. Щоб не дурити людей і не "розводити" їх своїми "переконаннями", що вугілля краще за сонце і вітер, то встановіть один раз і назавди чіткі правила гри - приклад, взяти всю законодавчу базу по "зеленій енергетиці", наприклад Німеччини і прийняти тут через Раду для України і не лізти ніколи своїми брудникими лапами, щось виправляти на свою користь.
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11.08.2022 20:21 Ответить
не ровняй хрен с маслом
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11.08.2022 23:04 Ответить
ІНВЕСТОРИ ЦЕ ЛЮДИ АХМЕТОВА
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11.08.2022 20:51 Ответить
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11.08.2022 21:39 Ответить
та ще 45 тисяч простих громадян, які мають свої міні станціх на дахах і садибах. Почули? 45 тисяч і їх частка дуже велика. А якщо пан Ахметов, якого я звичайно не захищаю, чи інші роблять щось не по зпакону - поруште справи і закрийте, а не травіть нарід 73% виключно для того, щоб купляти Бені російське вугілля, а Арахамії білоруську електроенергію, в той час, коли призупиняли роботу своїх СЕС, бо тут не було відкатів, тут лічильники. А на вугіллі зольность,порода та інше де по схемах знімається великифй куш.Та ж сама історія із АЕС білорусі. Так і прямо скажіть, що нам башляють кацапи, щоб ми знищили свою альтернативну енергетику і пристали знову під їх залежність, за що вони звичайно цій шоблі передали великі кейси.
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11.08.2022 21:46 Ответить
А громадянам, які не виробляють електроєнергію, а виробляють щось інше, хто буде збільшувати прибутки і за рахунок чого???
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11.08.2022 22:25 Ответить
а громадянам, які не добувають вугілля хто буде збільшувати прибутки? А громадянам, які не виготовляють продукти, не працюють в банках, не вставляють зуби в клініках, чи не роблять операції в лікарнях, хто буде доплачувати? А громадянам, які не продають бензин, солярку і газ на АЗС в три дорога, хто буде доплачувати і за рахунок чого?
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12.08.2022 09:12 Ответить
Не Скасування "зеленого" тарифу поставить під загрозу післявоєнну відбудову України зелений тариф сожре всі гроші с бюджету тоді яка мова про відбудову буде зелений тариф доє державу по завищеним тарифам
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11.08.2022 21:09 Ответить
Якщо не треба зелена енергетіка, то вже треба йти на уклін до Путлера.
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11.08.2022 21:18 Ответить
ты идиот есть еще атомные генерациии которые покроют всю зеленую барыжную энергетику - как бык овцу
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11.08.2022 23:06 Ответить
шановний пане, а Ви не задавали собі питання, чому раніше ми не використовували атомну енергетику, а бігали по всьому світу, купували вугілля марки "антрацит" для ТЕЦ? Чому такі дурні європейці будують сонячні і вітрові електростанції і кожного року збільшують їх частку, а ми бажаємо зруйнувати і той мізер, який є? Вкурсі що в Україні працюючих 4 АЕС, Чорнобильська відключена ще у 2000 році, а з цих чотирьох одну здали представники влади ворогу - Запорізьку АЕС? Пан розуміють, що для того, щоб працювала ЕАС потрібно придбати ядерне паливо і воно не дишеве? Пан знають, що крім АЕС є ще ГЕС, ТЕЦ, сонячні і вітрові? Також пан знають, що частину електроенергії ми продаємо за кордон і не за дешево? Європейці і зараз готові більше купувати в нас електроенергію, і більше "зеленої", але уряд не шевелить булками і не підготував потіжні лінії електропередач, щоб давати цю електроенергію, чи пан думають, що її возять вагонами? Пан розуміють, що його використовують олігархи такі як Бені, Зеленський, Єрмак, Арахамія щоб за дешево відібрати у власників ці СЕС, а потім знову ввести "зелений тариф", коли вони будуть ними володіти?
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12.08.2022 09:29 Ответить
Вирішується вирівнюванням ці, і податком на не зелену енергетику. От і все.. Тільки розмов багато.
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11.08.2022 22:01 Ответить
Задрали ці спецтарифи і держава як гарантований покупець!
Я теж хочу виробляти якусь херню і щоб держава гарантовано викупала у мене цю херню по скаженій ціні.
Зелений таоиф грабує державну атомну та гідрогенерацію.
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11.08.2022 22:13 Ответить
Гарно сказано.
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11.08.2022 22:23 Ответить
Всі підвищення тарифів, в кінцевому рахунку на чию спину лягають??? Правильно, прості громадяни, в яких дохід тільки ЗМЕНШИВСЯ через війну, будуть змушені платити більше, бо хтось не хоче як всі, а хоче БІЛЬШЕ.
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11.08.2022 22:22 Ответить
Да вы ПИЯВКИ, а не "инвесторы".
Паразиты, черви хуже глистов.
Фамилии в студию - номер 1 - Ахметов.
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11.08.2022 23:07 Ответить
Ви зараз граєте на боці того ж Ахметова і росії, бо вугілля набагато дорожче і там ідуть бюджетні гроші, а вугілля на ТЕС і ТЕЦ потрібно тільки марки "антрацит" і воно є тільки на Донбасі і на росії. На нього гроші беруть також з бюджету і також з Вашої кишені, тільки вже не лівої, а правої. За відомостями оператора "Укрєнерго" в Україні є 15 ТЕС і 3 ТЕЦ, всього 85 енергоблоків. Вісім найбільших є власністю ДТЕК Ахметова, три державні "Центренерго" які використовує Коломойський і одна "Донбасенерго" Максима Єфімова.
А тому руйнуйте "сонячну", "вітрову" і лягайте під росію, вони перший рік дадуть за дешево вугялля (свого в нас немає, бо ТЕС побудовані на роботі марки "антрацит", а на Західному Донбасі в Павлограді добувають ГР), а потім коли ви доруйнуєте своє енергетичну незалежність, росіяни будуть вимагати стільки, скільки їх душа побажає і це все впаде на плечі простих громадян, яких Ви підбиваєте на цю аферу.
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12.08.2022 09:42 Ответить
Не нужно убирать зеленый тариф. Нужно АЭС объявить экологически чистой энергетикой.
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11.08.2022 23:37 Ответить
так одну вже об'явили - це Запорізька АЕС, тариф безкоштовний, правда для кацапів. Ви про це?
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12.08.2022 20:45 Ответить
Через суд прощаєм бені міліарди, директорам державних компаній виплачуємо премій на міліони + з/п у них сотні тисяч у місяць, а скільки дармоїдів у ВР, ОП.
А потім вилазять гандони на тв, та такі нема грошей, біда, давай придумаєм податок на купівлю валюти, давай зберем авансом податок на прибуток, давай вбєм зеленну енергетику, давай фопів обкладемо податками, фіскалами. і ні один придурок не скаже я відмовляюсь від з/п, нах.. я мені сотня тисяч сьогодні, якщо я ще маю за попередні місяці сотні тисяч, війна в країні, ні ***, треба людей нагнути.
Всьо кодло що при владі розкоркулити, та відправити на відновлення України (герус, гетьманцев, вітренко, лещенко та другі гандони), правда є один нюанс судова система в нас не працює (ківалов, портнов, та другі гандони постарались), як він може бути чесним, якщо щоб поступити дав, здати екзамен дав, залік-дав, і так хіба дав, дав, дав, опа - випуск, і знову дав, уже за влаштування на роботу. Народ України вибирає президента кожні 5років, а продажні судді купляють посади на довічно, звільнити їх не може даже наш я нелох (вовк, тупицький), не буде в нас порядку поки у них (гандонів при владі) не появиться відчуття страху, відповідальності перед суспільством за вченнені дії, або бездіяльність.
Другими словами треба починати так по одному вішати на стовпах, щоб другі знали та починали думати, і зараз уже час, бо ще трохи і може бути пізно.
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11.08.2022 23:44 Ответить
Просто розумієте, вони знають, що ніякої післявоєнної відбудови не буде, бо не даремно зелене їздило в Оман до Патрушева!

СКІЛЬКИ МОЖНА ПОВТОРЮВАТИ, ЩО ВСЕ ДОМОВЛЕНО І ЗДАНО!!!???
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12.08.2022 00:29 Ответить
 
 