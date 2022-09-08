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пам'ятник (890) Полтава (359)

Експертна рада Мінкультури рекомендувала демонтувати російські пам’ятники у Полтаві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мкіп

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики із подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала Полтавській обласній військово-цивільній адміністрації та Полтавській міській раді демонтувати російські імперські пам’ятники у Полтаві.

"Йдеться про Монумент (колону) Слави, встановлений на честь 100-річчя "перемоги російської армії Петра I", пам'ятник на місці відпочинку Петра, споруджений у 1849 році на місці будинку козака Магденка, в якому після битви зупинявся російський цар, та Пам'ятник славним захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, встановлений у 1909 році на честь 200-річчя перемоги у Полтавській битві", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що встановлення пам'ятників та присвоєння найменувань, які здійснювалися російською імперією в Україні, були покликані поширювати російські пропагандистські наративи та демонструвати перевагу російської культури, наголошуючи одночасно на другорядності української.

"Такі пам'ятники, встановлені за часів російської імперії та дбайливо збережені за часів СРСР, ворог на сьогодні використовує, зокрема, як "аргументи" для заперечення існування української нації та держави, проштовхуючи тезу про "один народ" та просування "русского мира" як ідеології путінської Росії у війні проти України", - заявляють у відомстві.

Отже, експертна рада рекомендує Полтавській обласній військово-цивільній адміністрації та Полтавській міській раді демонтувати та прибрати з публічного простору російські імперські пам’ятники у Полтаві, оскільки вони є воєнними імперськими символами, які меморіалізують перемогу Росії над Україною, а також розглянути питання подальшої музеєфікації виключно тих демонтованих пам’ятних об’єктів, що мають культурну цінність.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+28
Харківщина. Робота ЗСУ продовжується
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08.09.2022 19:14
+24
Потрібно не давати поради - а рішенням військового командування України наказати демонтувати всі знаки імперської орди методом підриву.
А то почнуть -" нарот против, мі не можем..."Що в Одесі що в Полтаві. Ватяні мери.
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08.09.2022 19:13
+21
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08.09.2022 19:15
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Молодец Питун!
*** бы кто так постарался!
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08.09.2022 19:02 Відповісти
путнік-распутнік
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08.09.2022 19:11 Відповісти
оце на часі мабудь..демонтаж безкоштовно?? Чиїм коштом, падли зелені?? Ви ж демонтуєте на 3 копіки, а вкрадете на 3 євро на той демонтаж
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08.09.2022 19:06 Відповісти
Вкрадуть не вкрадуть?.Мабуть вкрадуть.Але знести на часі,дуже багато цього лайна в Полтаві.
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08.09.2022 19:14 Відповісти
Здається ви ллєте воду на кацапський млин. А ні, не здається.
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08.09.2022 21:01 Відповісти
Катюху як і кротів з ОП на кацапію відправте
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08.09.2022 19:11 Відповісти
Потрібно не давати поради - а рішенням військового командування України наказати демонтувати всі знаки імперської орди методом підриву.
А то почнуть -" нарот против, мі не можем..."Що в Одесі що в Полтаві. Ватяні мери.
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08.09.2022 19:13 Відповісти
Кацапи так і роблять. В Маріуполі (здається) замість пам'ятника Шевченку поставили статую алєксандра, брехливо названого нєвським і протизаконно канонізованого на святого.
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08.09.2022 19:18 Відповісти
Вони повинні були провести там "референдум"? Окупанти - вони й називаються так тому що захоплюють чужу землю і роблять там що хочуть. Це орда.
А нам потрібно знести мітки цієї орди, це як кіт ходить вугли обсцика, мітить свою територію.
І ні в яких ватанів тупоголових дозволу на це не питати.
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08.09.2022 19:24 Відповісти
Іх вибіралЬ нароТ
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08.09.2022 19:23 Відповісти
Коли в Луцьку демонтували Лєніна в 1991р, ніхто і возбудитися не встиг. Тихо, без шуму і пилу, я і не знала коли та подія сталась.
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08.09.2022 22:02 Відповісти
Для них чим більше ******** тим краще думають сїбуться.А може не на часі *******
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08.09.2022 19:14 Відповісти
В Києві пам'ятник миколі першому "палкіну" був там, де зараз пам'ятник Шевченку, і парк ім. Шевченка (перед університетом) люди довго називали по старій пам'яті "ніколаєвскій садік". Потім цей пам'ятник миколі палкіну (з шаблею 'сельодкой') стояв у дворі музею на Терещенській (тоді Чехова), туди можна було зайти, і я показував його приїжджим. Потім двір закрили. Цікаво, може серед наших любітєлєй рускава міра є і директор музею? Може пам'ятник палкіну ще чекає свого часу?
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08.09.2022 19:14 Відповісти
Харківщина. Робота ЗСУ продовжується
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08.09.2022 19:14 Відповісти
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08.09.2022 19:15 Відповісти
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08.09.2022 19:17 Відповісти
А взуванка - наша! Або зі складу вкрали або взагалі зняли з убитого чи полоненого! Бо у них "берці" - таке лайно! Казали хлопці - "одноразове" Місяць-два і розвалюються!
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09.09.2022 04:49 Відповісти
з сємочками в кишені
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08.09.2022 19:21 Відповісти
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08.09.2022 19:18 Відповісти
Максім, давай ще !!!!!
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08.09.2022 20:38 Відповісти
Кацапів можна на органи розбирати? Китайці засуджених до смертної кари навіть спадять на дієту і відгодовують відповідно до того що збираються після виконання вироку продати. А тут тисячі. Десятки тисяч відносно здорових органів пропадають... Може якийсь спецпідрозділ трансплантологів створити?
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08.09.2022 19:20 Відповісти
ніт...в чорнозем так в чорнозем
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08.09.2022 19:22 Відповісти
відходів на чорнозем вистачить!
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08.09.2022 19:25 Відповісти
та які органи - згніють бистріше..там ж час головне..а ось полонені..це навіть краще за уранові рудники..то ж цілі конструктори - розбирай ніхачю))
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08.09.2022 20:44 Відповісти
катіліну що будем потужною командою цензора зносити?

є бульдозер , вантажівка , кран , екскаватор

зробіть мені коло я самотужки знесу цю наволоч к *******
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08.09.2022 19:27 Відповісти
то зносьте, якщо до наснаги
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08.09.2022 20:46 Відповісти
Чому про це треба нагадувати?
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08.09.2022 19:30 Відповісти
Знести до бісової матері, так само пам'ятник зигіну перед горбатим мостом, лева біля парку перемоги, і сам парк можна перейменувати. Вічний вогонь по європейські погасити, а то мамай боїться щоб не забули як "діди воювали"
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08.09.2022 19:33 Відповісти
а в Одесі??
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08.09.2022 19:41 Відповісти
Ті, що втекли до Львова з Харкова щоб від призову сховатись і перечекати коли путін прідєт парядак навдєт вже збирають гроші на пам'ятник кернесу, за якого вони вже дохлого голосували
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08.09.2022 19:56 Відповісти
Навіть і 10 років не пройшло . Гниди . Як же ж ви довго чухаєтесь
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08.09.2022 20:37 Відповісти
Але не чіпати катьку в Одесі.
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08.09.2022 20:53 Відповісти
Краще поставити пам'ятник Мазепі: скільки всього він зробив для України!
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08.09.2022 21:22 Відповісти
Він давно стоїть у Полтаві.
Полтава - унікальне місто, де завжди був баланс культур і контекстів.
Ми, полтавці, дякуємо Міністерству культури за рекомендацію, але ми любимо наше місто й не дамо його позбавити минулого - це поведінка незрілих і нецивілізованих нащадків більшовиків.

Соромно за таку Шариковщину від імені очільників культури.
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08.09.2022 21:49 Відповісти
Ви вже дістали-" не на часі", "какая разніца", "не дамо його позбавити минулого - це поведінка незрілих і нецивілізованих нащадків більшовиків". Забагато на полтавщині " понаєхавших" , малоросів і хохлів
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08.09.2022 22:23 Відповісти
А чого Ви нашу чудову Полтавщину з маленької літери пишете? Зневажаєте? Мабуть, не місцевий? Чи випадково?
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08.09.2022 22:28 Відповісти
Полтавчани - знісіть цю кацапську потівору нафіг
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08.09.2022 21:45 Відповісти
его сейчас прикрыли от глаз долой
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08.09.2022 21:56 Відповісти
Знаючи совкодрочерство Зе, може так статися що памятник залишать, в Харкові Тєрєхов теж не хоче зносити у музей памятник п*дорасу пушкіну.
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08.09.2022 22:00 Відповісти
А. окрім Мазепи, Костю Гордієнку та Карлові ХІІ, співпрацювати зі шведами у цьому питанні.

У тому "шароварно-патріотичному" вигляді як пропонує експертна рада псевдопатріота Ткаченка, це не більше ніж перевірка потенціалу ватних мерів (Одеса, Полтава і т.ін.), які їм потрібні на 2024 рік.

П.С. Наскільки я пам'ятаю, у Полтаві немає й пам'ятника Симону Петлюрі, хоча це його мала батьківщина.
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08.09.2022 21:46 Відповісти
Є проект, не встигли встановити.
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08.09.2022 21:51 Відповісти
Ясний хер. Тягнули час в надії що прийдуть зеленосракі "какая разніца" або ординці.
І проблема відпаде сама собою.
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08.09.2022 22:05 Відповісти
Якщо Вам цікаво, то ось переможець конкурсу проектів пам'ятника (червень 2021 р.).
https://poltava.to/news/61085/
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08.09.2022 22:11 Відповісти
Що це змінює? Пам'ятник де? Питання риторичне.
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08.09.2022 22:20 Відповісти
А в Полтаві хоч вулиця Івана Мазепи вже є, чи до цих пір рашистсько-комуняцькі назви?
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08.09.2022 22:50 Відповісти
Є!
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08.09.2022 22:57 Відповісти
Давно пора,
Настала ця пора!
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09.09.2022 10:37 Відповісти
 
 