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Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років. ФОТО

Дослідники виявили під час розкопок свинцеві кулі, підкови та частину люльки. Імовірно ці речі належали шведським кіннотникам, які брали участь у битві під Полтавою влітку 1709 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

За словами співробітника археологічної експедиції Юрій Пуголовка, речі, ймовірно, належали шведським кіннотникам.

Артефакти виявили під час дослідження території меж сучасних мікрорайонів обласного центру — Половки та Юрівка. Нині знахідки передали до історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".

"Ми знайшли кілька куль свинцевих того часу. Це, здається, від рушниці, оскільки вона більша і менша від пістоля. Кремінь від рушниці. Частина кінської підкови, ціла підківка від чобота. І монетка трапилась нам — копійка царя Петра. І приємний бонус — це чашечка люльки для паління тютюну", — розповів археолог.

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Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років 01

За історичними та картографічними джерелами, на цьому місці 1709 року розміщувався табір шведських військових формувань. Вони брали участь у Полтавській битві, каже науковий співробітник державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви" Сергій Макаренко.

"Ось довга лінія отут показана — 14 полків стоять шведських. Ця лінія тягнулася на кілька кілометрів. Саме в цьому місці, на цьому полі, де були знайдені ці речі, стояла кіннота генерал-майора Карла Густава Кройца. На карті шведського генштабу разом з кіннотою тут показані й українські козаки, можливо, вони там і були", — розповідає Сергій Макаренко.

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Після дослідження артефакти ввійдуть до колекції музею.


Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років 02
Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років 03
Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років 04

Автор: 

археолог (81) історія (1071) Полтава (555) Полтавська битва (3)


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Топ коментарі
+34
Эх, жаль что не разбили эту рашкоармию они тогда.
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16.07.2022 11:49
+14
А там, где стояли рашапитеки нашли только окаменевшие какахи
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16.07.2022 11:55
+8
Ех.. а все ж могло піти по іншому.. Україна була б в ЄС , населення було б мільонів 80 і територія на відсодків 30 більшою. Можливо якась форма конституційної монархії В містах була б паралельно українська і шведскька.
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16.07.2022 12:02
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Эх, жаль что не разбили эту рашкоармию они тогда.
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16.07.2022 11:49 Відповісти
шведы это оценят...И помогут..Думаю ПВО
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16.07.2022 11:54 Відповісти
А там, где стояли рашапитеки нашли только окаменевшие какахи
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16.07.2022 11:55 Відповісти
да это ленин в 1918 году подкинул, создавая Украину )) 47и хромосомный медынский в своих летописях безвременных лет подтвердит ))
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16.07.2022 12:00 Відповісти
Ех.. а все ж могло піти по іншому.. Україна була б в ЄС , населення було б мільонів 80 і територія на відсодків 30 більшою. Можливо якась форма конституційної монархії В містах була б паралельно українська і шведскька.
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16.07.2022 12:02 Відповісти
В вашiй уявi монарх хоч не гундосий малорос?
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16.07.2022 13:28 Відповісти
А тепер шведські гранатомети з ім'ям Карла Густава, палять русьню на теренах України не виключно, що під Полтавою теж відзначились. P.S. Правду люди кажуть, що життя іде по спіралі.
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16.07.2022 12:03 Відповісти
Вот, мля, вовремя
Я понимаю что эта вся херь нужна для истории, но именно сейчас???
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16.07.2022 12:04 Відповісти
Завжди
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16.07.2022 12:21 Відповісти
Хлопці під Одесою копали окопи і знайшли давньогрецькі амфори
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16.07.2022 12:43 Відповісти
Ну, амфори тоді були - щось на кшталт теперішніх ПЕТ-пляшок, але за ними можна відслідкувати межі еліністичного світу.
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16.07.2022 13:34 Відповісти
Блин, у нас даже археологи боевые)
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16.07.2022 12:08 Відповісти
в 70 тих роках в Украіні і Турціі було по 45 млн нас. Зараз в Турціі 85 млн . в нас 40 млн . шось ми не туди пішли
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16.07.2022 14:39 Відповісти
Нехай в ті ями тепер позакопують всі пам'ятники Петру Першому, що стирчать в Полтаві, як купа гімна..!
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17.07.2022 10:59 Відповісти
Чомусь наші археологи взяли за звичку показувати із знахідок один мотлох із чермету та свинцю. А де монети, нагороди, прикраси для зброї і тд, коли антикварні інтернет-аукціони пропонують коштовні та рідкісні речі? Історія нашої держави набагато різноманітніша та коштовніша за шпори та підкови, якими тільки й хизуються археологи.. Як завжди - розкрадають?
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17.07.2022 15:10 Відповісти
 
 