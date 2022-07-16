Археологи знайшли в Полтаві речі шведських кіннотників. Предметам близько 300 років. ФОТО

Дослідники виявили під час розкопок свинцеві кулі, підкови та частину люльки. Імовірно ці речі належали шведським кіннотникам, які брали участь у битві під Полтавою влітку 1709 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

За словами співробітника археологічної експедиції Юрій Пуголовка, речі, ймовірно, належали шведським кіннотникам.

Артефакти виявили під час дослідження території меж сучасних мікрорайонів обласного центру — Половки та Юрівка. Нині знахідки передали до історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви".

"Ми знайшли кілька куль свинцевих того часу. Це, здається, від рушниці, оскільки вона більша і менша від пістоля. Кремінь від рушниці. Частина кінської підкови, ціла підківка від чобота. І монетка трапилась нам — копійка царя Петра. І приємний бонус — це чашечка люльки для паління тютюну", — розповів археолог.

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За історичними та картографічними джерелами, на цьому місці 1709 року розміщувався табір шведських військових формувань. Вони брали участь у Полтавській битві, каже науковий співробітник державного історико-культурного заповідника "Поле Полтавської битви" Сергій Макаренко.

"Ось довга лінія отут показана — 14 полків стоять шведських. Ця лінія тягнулася на кілька кілометрів. Саме в цьому місці, на цьому полі, де були знайдені ці речі, стояла кіннота генерал-майора Карла Густава Кройца. На карті шведського генштабу разом з кіннотою тут показані й українські козаки, можливо, вони там і були", — розповідає Сергій Макаренко.

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Після дослідження артефакти ввійдуть до колекції музею.







