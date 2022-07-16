Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет. ФОТО

Исследователи обнаружили при раскопках свинцовые шары, подковы и часть трубки. Вероятно, эти вещи принадлежали шведским конникам, участвовавшим в битве под Полтавой летом 1709 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Суспільне.

По словам сотрудника археологической экспедиции Юрий Пуголовко, вещи, вероятно, принадлежали шведским конникам.

Артефакты обнаружили при исследовании территории границ современных микрорайонов областного центра - Половки и Юровка. В настоящее время находки передали в историко-культурный заповедник "Поле Полтавской битвы".

"Мы нашли несколько шаров свинцовых того времени. Это, кажется, от ружья, поскольку оно больше и меньше пистоля. Кремень от ружья. Часть лошадиной подковы, целая подковка от сапога. И монетка случилась нам — копейка царя Петра. И приятный бонус — это чашечка трубки для курения табака", — рассказал археолог.

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По историческим и картографическим источникам, на этом месте 1709 размещался лагерь шведских военных формирований. Они участвовали в Полтавской битве, говорит научный сотрудник государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" Сергей Макаренко.

Вот длинная линия здесь показана — 14 полков стоят шведских. Эта линия тянулась на несколько километров. Именно в этом месте, на этом поле, где были найдены эти вещи, стояла конница генерал-майора Карла Густава Кройца. На карте шведского генштаба вместе с конницей здесь показаны и украинские казаки, возможно, они там и были", — рассказывает Сергей Макаренко.

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После исследования артефакты войдут в коллекцию музея.







