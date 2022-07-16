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Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет. ФОТО

Исследователи обнаружили при раскопках свинцовые шары, подковы и часть трубки. Вероятно, эти вещи принадлежали шведским конникам, участвовавшим в битве под Полтавой летом 1709 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на  Суспільне.

По словам сотрудника археологической экспедиции Юрий Пуголовко, вещи, вероятно, принадлежали шведским конникам.

Артефакты обнаружили при исследовании территории границ современных микрорайонов областного центра - Половки и Юровка. В настоящее время находки передали в историко-культурный заповедник "Поле Полтавской битвы".

"Мы нашли несколько шаров свинцовых того времени. Это, кажется, от ружья, поскольку оно больше и меньше пистоля. Кремень от ружья. Часть лошадиной подковы, целая подковка от сапога. И монетка случилась нам — копейка царя Петра. И приятный бонус — это чашечка трубки для курения табака", — рассказал археолог.

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Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет 01

По историческим и картографическим источникам, на этом месте 1709 размещался лагерь шведских военных формирований. Они участвовали в Полтавской битве, говорит научный сотрудник государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" Сергей Макаренко.

Вот длинная линия здесь показана — 14 полков стоят шведских. Эта линия тянулась на несколько километров. Именно в этом месте, на этом поле, где были найдены эти вещи, стояла конница генерал-майора Карла Густава Кройца. На карте шведского генштаба вместе с конницей здесь показаны и украинские казаки, возможно, они там и были", — рассказывает Сергей Макаренко.

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После исследования артефакты войдут в коллекцию музея.


Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет 02
Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет 03
Археологи нашли в Полтаве вещи шведских конников. Предметам около 300 лет 04

археолог (178) история (2017) Тахтаулове (764) Полтавская битва (12)


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Топ комментарии
+34
Эх, жаль что не разбили эту рашкоармию они тогда.
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16.07.2022 11:49
+14
А там, где стояли рашапитеки нашли только окаменевшие какахи
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16.07.2022 11:55
+8
Ех.. а все ж могло піти по іншому.. Україна була б в ЄС , населення було б мільонів 80 і територія на відсодків 30 більшою. Можливо якась форма конституційної монархії В містах була б паралельно українська і шведскька.
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16.07.2022 12:02
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Эх, жаль что не разбили эту рашкоармию они тогда.
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16.07.2022 11:49 Ответить
шведы это оценят...И помогут..Думаю ПВО
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16.07.2022 11:54 Ответить
А там, где стояли рашапитеки нашли только окаменевшие какахи
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16.07.2022 11:55 Ответить
да это ленин в 1918 году подкинул, создавая Украину )) 47и хромосомный медынский в своих летописях безвременных лет подтвердит ))
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16.07.2022 12:00 Ответить
Ех.. а все ж могло піти по іншому.. Україна була б в ЄС , населення було б мільонів 80 і територія на відсодків 30 більшою. Можливо якась форма конституційної монархії В містах була б паралельно українська і шведскька.
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16.07.2022 12:02 Ответить
В вашiй уявi монарх хоч не гундосий малорос?
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16.07.2022 13:28 Ответить
А тепер шведські гранатомети з ім'ям Карла Густава, палять русьню на теренах України не виключно, що під Полтавою теж відзначились. P.S. Правду люди кажуть, що життя іде по спіралі.
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16.07.2022 12:03 Ответить
Вот, мля, вовремя
Я понимаю что эта вся херь нужна для истории, но именно сейчас???
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16.07.2022 12:04 Ответить
Завжди
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16.07.2022 12:21 Ответить
Хлопці під Одесою копали окопи і знайшли давньогрецькі амфори
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16.07.2022 12:43 Ответить
Ну, амфори тоді були - щось на кшталт теперішніх ПЕТ-пляшок, але за ними можна відслідкувати межі еліністичного світу.
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16.07.2022 13:34 Ответить
Блин, у нас даже археологи боевые)
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16.07.2022 12:08 Ответить
в 70 тих роках в Украіні і Турціі було по 45 млн нас. Зараз в Турціі 85 млн . в нас 40 млн . шось ми не туди пішли
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16.07.2022 14:39 Ответить
Нехай в ті ями тепер позакопують всі пам'ятники Петру Першому, що стирчать в Полтаві, як купа гімна..!
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17.07.2022 10:59 Ответить
Чомусь наші археологи взяли за звичку показувати із знахідок один мотлох із чермету та свинцю. А де монети, нагороди, прикраси для зброї і тд, коли антикварні інтернет-аукціони пропонують коштовні та рідкісні речі? Історія нашої держави набагато різноманітніша та коштовніша за шпори та підкови, якими тільки й хизуються археологи.. Як завжди - розкрадають?
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17.07.2022 15:10 Ответить
 
 