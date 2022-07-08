У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка "Ленд-ліз. Перезавантаження". ФОТО

Сьогодні, 8 липня 2022 р., в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, у стінах Нижньої Московської брами ХVІІІ ст., що віднедавна після реставраційних робіт запрацювала як частка експозиційного простору, було презентовано нову виставку – "Ленд-ліз. Перезавантаження".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті музею.

Тема наразі дуже актуальна. Експозиція розповідає власне про той важливий аспект міжнародної співпраці, з яким Україна пов’язує серйозні надії. Адже він повинен посприяти очікуваному всіма нами ключовому зламу в перебігу нинішньої війни на користь нашої держави й усього цивілізованого людства. Власне мова тут про війну в ширшому сенсі – вільного світу з агресивним мілітаризмом.

У 1941 р. упровадження програми ленд-лізу ініціював 32-й президент США Франклін Рузвельт. За тих часів вона стала одним із вирішальних чинників перемоги коаліції союзників, хоча це й намагалися заперечити в СРСР і Росії. Цьогоріч 9 травня 46-й президент Джозеф Байден підписав Закон про ленд-ліз для оборони демократії України від 2022 р. (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). І нині цей юридичний акт став конкретним сигналом світові про те, що уряд США вірить в Україну й оцінює її Збройні сили як потугу, здатну завдати за сприяння союзників нищівної поразки агресорові, який розпочав повномасштабне вторгнення на територію суверенної держави.

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"У представлених нині поміж стін історичного склепіння документах і артефактах, дуже й дуже різноманітних, експозиція віддзеркалює реальність двох ленд-лізів. Давнього – організованого задля перемоги над гітлерівським режимом – і нинішнього – задля перемоги над путінським", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Генеральний директор Музею Юрій Савчук подякував партнерам, які взяли участь у створенні проєкту: "Бібліотеці Конгресу й Національному управлінню архівів та документації Сполучених Штатів Америки. Крім предметів із фондів самого Музею та американських експозитів, на виставці представлено артефакти, надані Генеральним Штабом Збройних Сил України. Вдячні сьогоднішньому імениннику Головнокомандувачу Валерію Залужному за всебічне сприяння у здобутті експонатів, які донедавна, ще 10 днів тому, були нашою потужною зброєю на полі бою".

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Музейники врочисто відкрили виставку разом з американськими військовими, які воюють зараз за Україну. Американський комбатант із позивним "Рейнмен" у своєму вітальному слові розповів, як пишається тим, що воює за Україну.

Про роботу над виставкою від ідеї до втілення розповідав куратор виставки Андрій Солонець. Він провів кураторську екскурсію, під час якої акцентував на документальних та фотосвідченнях, які охоплюють два історичні періоди: 1941–1945 й 2021–2022 рр. Йшлося про історію мілітарної та економічної співпраці. Куратор підкреслив унікальну легенду кожного експоната. Багато що з артефактів доступне для публічного огляду вперше. Приміром комплекс Javelin, днями привезений до Музею прямо з поля бою, яким бійці 93-ї бригади нещодавно успішно "демілітаризували" російський танк. Один із найбільш глибоко символічних експонатів виставки – обгорілий фрагмент прапора США. Його знайшов під час боїв на дорозі біля м. Ірпінь американець "Рейнмен". Відтоді – носив часточку прапора своєї країни при собі в нагрудній кишені однострою, а тепер передав до фондової колекції музею.

Виставка виразно засвідчує неперервність традицій взаємодопомоги демократій у боротьбі з агресивними диктатурами.