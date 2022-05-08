Відкрилася перша в країні і світі музейна виставка про російсько-українську війну. ФОТО

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні сьогодні, 8 травня, у День пам’яті та примирення відкрилася перша в країні і світі музейна виставка присвячена російсько-українській війні "Україна – розп’яття".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті музею.

"Цьогоріч День пам’яті та примирення Україна відзначає інакше. Триває російсько-українська війна… Наш Музей презентував світові присвячену їй виставку "Україна – розп’яття". Уперше у світовій музейній практиці створено офлайн-проєкт про війну в реальному часі й під час тієї самої війни. Виставка експонуватиметься у виставковому центрі Музею", - сказано в повідомленні.

У музеї зазначають, що, дотримуючи заходів безпеки, не влаштовували гучного відкриття. Але покликали представників ЗМІ, щоб занурити глядачів у атмосферу сьогодення на Меморіалі й запросити майбутніх гостей до відвідин проєкту. Фактично сьогодні простір виставки став медіамайданчиком міжнародного рівня.

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"У День пам’яті та примирення поруч з українцями стояв увесь світ, адже серед присутніх журналістів було чимало іноземців. Нас побачили й почули у Франції, Польщі, Туреччині, Японії, Австралії та на Балканах", - сказано в повідомленні.

Про історію створення унікальної експозиції та її значення для українців і світової спільноти розповів Юрій Савчук – генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні, кандидат історичних наук, куратор виставки "Україна – розп’яття".

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Робота з комплектування музейної колекції розпочалася наприкінці березня. Після визволення Київщини та Чернігівщини вже на початку квітня музейники вирушили в експедиції до вщент поруйнованих м. Ірпінь та Буча, смт Бородянка, Гостомель і Макарів, с. Михайлівка-Рубежівка, Андріївка, Липівка, Маковище, Стоянка, Лук’янівка, Перемога та інших населених пунктів. Тепер за допомогою оригінальних предметів і світлин музей об’єктивно презентує світові страшні реалії цієї війни.

Один із акцентних експонатів виставки – зранена ікона "Зняття з Хреста", в якій застряг осколок російської міни. Образ із понівеченого ворогом храму Св. Димитрія Ростовського в смт Макарів на Київщині.

В експозиції виставки представлено унікальні артефакти повномасштабного зіткнення, що триває просто цієї миті. Серед них карта захоплення м. Київ диверсійними групами й майже весь ворожий арсенал зброї, якою нищать Україну.

Сповіщення про повітряну тривогу, загроза ракетного чи авіаудару, робота військ ППО або приліт... Для мільйонів українців рятівними стали звичайні підвали. Зануритись у реалії життя людей в одному з укриттів смт Гостомель можна в Музеї. Побут мешканців відтворено завдяки автентичним речам.

"Від 2014 р. ми збирали експонати, створювали виставки, розповідали світові про події в Криму, про АТО/ООС і не думали, не здогадувалися, не підозрювали, не вірили, що у планах Росії загарбати всю Україну. Нині перебіг подій війни стрімко змінюється, ворог не відмовляється від своїх загарбницьких цілей, і боротьба триває. Але неодмінно буде Перемога. І тоді потворний образ війни назавжди залишиться з нами у світлинах та відео, а речі, зброя, техніка, просякнуті її мерзенним духом, – у Музеї війни", - зазначено в повідомленні.

У музеї запрошують охочих ознайомитися з артефактами російської агресії в Україні і звертають увагу, що для відвідин виставкового центру із самостійним оглядом чи замовленням екскурсій обов’язковою буде попередня реєстрація. Оглянути виставку без попереднього запису можна лише за відсутності попередньої реєстрації інших відвідувачів на вказаний час та наявності вільних місць.