Открылась первая в стране и мире музейная выставка о российско-украинской войне. ФОТО

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения открылась первая в стране и мире музейная выставка, посвященная российско-украинской войне "Украина – распятие".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте музея.

"В этом году День памяти и примирения Украина отмечает иначе. Продолжается российско-украинская война… Наш Музей презентовал миру посвященную ей выставку "Украина – распятие". Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны. Выставка будет экспонироваться в выставочном центре Музея", - говорится в сообщении.

В музее отмечают, что соблюдая меры безопасности, не устраивали громкого открытия. Но позвали представителей СМИ, чтобы погрузить зрителей в нынешнюю атмосферу на Мемориале и пригласить будущих гостей к посещению проекта. Фактически сегодня пространство выставки стало медиаплощадкой международного уровня.

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"В День памяти и примирения рядом с украинцами стоял весь мир, ведь среди присутствующих журналистов было немало иностранцев. Нас увидели и услышали во Франции, Польше, Турции, Японии, Австралии и на Балканах", - говорится в сообщении.

Об истории создания уникальной экспозиции и ее значении для украинцев и мирового сообщества рассказал Юрий Савчук – генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, кандидат исторических наук, куратор выставки "Украина – распятие".

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Работа по комплектованию музейной коллекции началась в конце марта. После освобождения Киевщины и Черниговщины уже в начале апреля музейщики отправились в экспедиции в разрушенные г. Ирпень и Бучу, пгт Бородянка, Гостомель и Макаров, с. Михайловка-Рубежовка, Андреевка, Липовка, Маковище, Стоянка, Лукьяновка, Перемога и других населенных пунктов. Теперь с помощью оригинальных предметов и фотографий музей объективно представит миру страшные реалии этой войны.

Один из акцентных экспонатов выставки – израненная икона "Снятие с Креста", в которой застрял осколок российской мины. Образ из изуродованного врагом храма Св. Димитрия Ростовского в пгт Макаров Киевской области.

В экспозиции выставки представлены уникальные артефакты полномасштабного столкновения, продолжающегося прямо в этот момент. Среди них карта захвата Киев диверсионными группами и почти весь вражеский арсенал оружия, которым уничтожают Украину.

Уведомления о воздушной тревоге, угрозе ракетного или авиаудара, работе войск ПВО или прилете... Для миллионов украинцев спасительными стали обычные подвалы. Окунуться в реалии жизни людей в одном из укрытий пгт Гостомель можно в Музее. Быт жителей воспроизведен благодаря аутентичным вещам.

"С 2014 г. мы собирали экспонаты, создавали выставки, рассказывали миру о событиях в Крыму, об АТО/ООС и не думали, не догадывались, не подозревали, не верили, что в планах России захватить всю Украину. Сейчас ход событий войны стремительно меняется, враг не отказывается от своих захватнических целей, и борьба продолжается. Но непременно будет Победа. И тогда безобразный образ войны навсегда останется с нами в фотографиях и видео, а вещи, оружие, техника, проникнутые ее гнусным духом, – в Музее войны", - отмечено в сообщении.

В музее приглашают желающих ознакомиться с артефактами российской агрессии в Украине и обращают внимание, что для посещения выставочного центра с самостоятельным осмотром или заказом экскурсий обязательна предварительная регистрация. Посмотреть выставку без предварительной записи можно только при отсутствии предварительной регистрации других посетителей на указанное время и наличии свободных мест.