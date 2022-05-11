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Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині. ФОТОрепортаж

Працюючи над фортифікаційними укріпленнями бійці однієї з одеських бригад тероборони натрапили на сліди давньої цивилізації.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про цінну знахідку повідомила пресслужба окремої бригади територіальної оборони м.Одеса.

За словами військових, вони натрапили на старовинні амфори під час фортифікаційних робіт. Ці керамічні вироби, за попередньою оцінкою, були виготовлені приблизно у 4−5 сторіччі до нашої ери.

Дбайливо зібрані старовинні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України. Науковці пообіцяли, що додадуть їх до колекції музею після вивчення.

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Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині 01
Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині 02
Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині 03
Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині 04

Автор: 

археолог (81) Одеська область (3309)


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Топ коментарі
+37
Бойовий кіт Одеси патрулює море...

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11.05.2022 21:28 Відповісти
+24
Віддайте "слугам" в музей, там здається міністр, що брехав на одного політика, що той вбив брата і він їх залишить в Херсоні, чи Мелітополі, щаб забрали кацапи, як скіфське золото.
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11.05.2022 21:21 Відповісти
+18
виявляється цивілізація на Одещині була і до катерини..
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11.05.2022 21:28 Відповісти
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Пряма дорога їм на Сотбіс. це мільйони, яки потрібні Україні.
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11.05.2022 21:21 Відповісти
Не, не миллионы. Это - обычные транспортные амфоры, которых в каждом заштатном европейском музее античности найдётся с десяток. Помогал жене делать про такие презентацию к реферату.
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11.05.2022 21:25 Відповісти
з України філантропи куплять за дорого. повірте.
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11.05.2022 21:33 Відповісти
Вот в это охотно верю.
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11.05.2022 21:40 Відповісти
Oni bezceni, naideni pri kopanie okopov vone protiv fashistko nacistkoi roZZiji...
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11.05.2022 21:50 Відповісти
Вже на Віоліті продають
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11.05.2022 23:01 Відповісти
https://violity.com/110616825-amfora
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11.05.2022 23:05 Відповісти
ширпотреб ..но транспортные вроде поболее?
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11.05.2022 22:07 Відповісти
Да не, где-то 50-70 сантиметров. Типично вроде.



Кстати, пока искал картинку, нашёл ориентировочную цену таких амфор, когда целые. Где-то в районе 5 тысяч долларов. Но эти, как правильно говорят, бесценны.
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11.05.2022 23:00 Відповісти
Віддайте "слугам" в музей, там здається міністр, що брехав на одного політика, що той вбив брата і він їх залишить в Херсоні, чи Мелітополі, щаб забрали кацапи, як скіфське золото.
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11.05.2022 21:21 Відповісти
В Мелитополь их отве3ите в му3ей
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11.05.2022 21:22 Відповісти
завтра скамеева розкаже що це визволили сто джинів- у ВСУ сто нових старих Хоттабичів
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11.05.2022 21:22 Відповісти
и они превратились в Starstreak, NLAW и М-777
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Нет, в этих амфорах хранилось химическое оружие от пфайзер и модерны)))
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11.05.2022 21:52 Відповісти
Піхота - археологи
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11.05.2022 21:22 Відповісти
Ну вот! Ни подводной лодки не понадобилось, ни амфоры музейные в море топить.
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11.05.2022 21:23 Відповісти
Обычный шинок древних укров.
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11.05.2022 21:25 Відповісти
Бойовий кіт Одеси патрулює море...

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11.05.2022 21:28 Відповісти
Камишовий котик... Красень...
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11.05.2022 22:12 Відповісти
А это тогда украинский блокпост.
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12.05.2022 00:44 Відповісти
так! все так!!!!
собакін - ВСУ, кіт - ТРО ))))
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12.05.2022 11:28 Відповісти
Настрой кота впечатляет...
Сразу видно, что собакина в обиду он не даст!
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12.05.2022 15:17 Відповісти
Набери в Інтернет - "хаус" Ото він і є - короткохвостий А це - древній гібрид єгипетської кішки (основа домашніх) і європейського дикого - "тризуб" на лобі!
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12.05.2022 12:54 Відповісти
виявляється цивілізація на Одещині була і до катерини..
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11.05.2022 21:28 Відповісти
Життя кипіло
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Ну, кагбэ, греческие колонии - они по всему побережью были.
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Так ото ж!

І я Вам нагадаю, як починається рескрипт Катерини, який чомусь називають "Указом про заснування міста Одеси"!

""Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с купеческою пристанью..."

Тобто місто Гаджибей вже було, і йдеться лише про спорудження військової і торгівельної гавані у ньому!
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Гаджибеем этот город был после завоевания турками, а во времена ВКЛ там тоже было поселение Коцюбіїв (о котором польский историк писал еще в 1415 году). И, как видим из этой статьи, до Коцюбея там тоже жили люди.
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11.05.2022 22:14 Відповісти
кагбэ во многих древних писаниях встречалось, что был трапезунд северный, атрабзунда у аль-идриси за 1154 год последнее упоминание...
на территории одессы не одно же поселение разных годов встречается
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11.05.2022 23:09 Відповісти
Коцюбіїв, Кочубей, Гаджибей, Хаджибей... історики досі сперечаються, як ця фортеця називалась в ті часи. Але Хаджибеєвський лиман так називається і зараз!

І Шкодова гора, яка, за свідченнями знаючих людей, є Місцем Сили, існує і зараз також!
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11.05.2022 23:22 Відповісти
Поселення виникать і щезать можуть неодноразово І назви мінять - теж! (знаєш, як називалося до 18 століття місто Новоград-Волинський? "Возвягль" (або "Звягель") Однак Катерина ІІ перейменовувала все, до чого руки дотягувалися! "Символісткою" була затятою Внука Константином назвала, бо планувала завоювать Константинополь і посадить там його царем Річку Яїк перейменувала в Урал - щоб стерти пам"ять про повстання "яїцьких" козаків (Пугачов) Так що дивуваться нічого
Однак "топоніми"(назви гір, річок) - найбільш сталі Тому і зберігся "Гаджибейський лиман"
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12.05.2022 08:02 Відповісти
За цим Московія і лізе в Україну - за історією.
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11.05.2022 21:28 Відповісти
рыли Великие Укры черное море и нашли там путина на стерхах. А он им и говорит "это не мои часы, это не моя дочь"))
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11.05.2022 21:29 Відповісти
А кацапи кажуть, що Одесу заснувала якась катерина...
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11.05.2022 21:31 Відповісти
А на московії знаходять стародавні "смітники" з кістками з'їдених тварин та людей вперемішку... Людожери .
"Греческий историк Геродот (484-425 г.до н.э.) писал, что на просторах нынешней Московии живёт народ андрофаги, т.е. людоеды (Геродот Геликаранасский, «Описание Скифии»). И действительно, археологи нашли в Московии немало т.н. «мусорников», которые существовали в эпоху неолит (2 тыс. лет до н.э.), а Геродот писал об этом за 500 лет до н.э. Следовательно, предки московитов несколько тысяч лет были людоедами. Возможно, оставались такими и после рождества Христова, на что намекают московские песни. Ещё и в XX в. существовала песня, в которой жена похвалялась убить своего мужа, из его костей сварить холодец, из его печени - сотворить пирог, а из мозга сварить юшку (И.Родинов, Наше преступление»). Как-то богатый сибиряк накануне 1905 г. пригласил адмирала А.Шидловского на свадьбу своего сына, на которой гостя угостили в числе прочего и пельменями. Адмирал почувствовал непривычный вкус и спросил хозяина, из какого мяса они сделаны. Тот долго не хотел говорить, но под честное слово гостя сообщил, что они из человечины. Остальные гости (местные) об этом знали. Возмущённый адмирал сообщил об этом властям, те начали следствие, но революция помешала довести дело до суда. В XIX в. власти упоминали многочисленные случаи, когда московиты не хоронили своих мертвецов, а выбрасывали на съедение зверям "
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11.05.2022 21:32 Відповісти
то кацапы по чётных андрофаги...
по нечётных они копрофаги...
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11.05.2022 21:58 Відповісти
є такий твір персидського аноніма худуд ал-алам...там андрофаги названі фурі
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11.05.2022 23:13 Відповісти
Значить купець був колишнім "варнаком" (каторжником) Практикувалися часто тоді "втечі з "бичком" - тікали з каторги "варнаки" і брали з собою молодого і здорового "напарника" А коли харчі закінчувалися і не було де їх взять то вбивали його ї їли його м"ясо
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12.05.2022 07:53 Відповісти
Ні фигі собі - з таких стародавніх часів, і практично цілі?

Уявляю, як Красножон (це такий археолог одеській!) буде танцювати!

А шо там **** Бєєва скаже про "АдэсаРускиГорад", і про нащадків греко-фашистів?
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11.05.2022 21:32 Відповісти
Уже писал - это транспортные амфоры, судя по всему для масла. Такая себе пластиковая бутылка античности. Их изготовляли очень много, на порядки больше расписных амфор, которых греки изготавливали на порядки больше, чем любая другая цивилизация. Из-за массовости продукта, у них довольно толстые стенки. Там, где они есть, их обычно минимум десятки, и неудивительно, если некоторые из них остаются не расколотыми.

Да и с глиной же со временем ничего не делается. Несколько лет назад был случай, чувак на блошином рынке за 5 баксов купил сосуд 4 тыс. летней давности, ещё хараппской цивилизации. Последний хозяин использовал его как подставку для зубной щётки.
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11.05.2022 21:54 Відповісти
А что було на московщини в то время?
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11.05.2022 21:33 Відповісти
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11.05.2022 21:39 Відповісти
Ну таке... Не звертайте уваги!
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11.05.2022 21:42 Відповісти
Что там было - не так важно. На Ньюйоркщине в это время даже стеклянных бус не было, а на Иракщине - две с половиной тысячи лет цивилизации, с астрономией, математикой, тощо.
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11.05.2022 22:38 Відповісти
Nuuu , teper stalo jasno , chjo tak ***** v Ukrainu prjotsa....amfori !
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11.05.2022 21:47 Відповісти
Ну, так хто море копав?
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11.05.2022 22:04 Відповісти
Ну що одесити, досі будете день міста від 1794 року рахувати? І хороводи під статуєю катьки2 водити?
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11.05.2022 22:10 Відповісти
украинская армия сейчас пишет современную историю. и еще они помогают историкам такими археологическими раскопками.
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11.05.2022 22:18 Відповісти
Цілі амфори це не така вже і звичайна річ. У самого купа черепків. Але цілі то ще пошукати треба. Не впевнений але на кілька тисяч доларів можуть затягнути.
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11.05.2022 22:37 Відповісти
Чекаємо: кацапи скажуть, що зараз в одеському музеї з амфор спилюють напис: "лепилъ мастер Иванъ на Маскве"
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12.05.2022 07:36 Відповісти
Ось і знайшлись ті хто копав і копає Чорне море!
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12.05.2022 11:22 Відповісти
 
 