Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині. ФОТОрепортаж

Працюючи над фортифікаційними укріпленнями бійці однієї з одеських бригад тероборони натрапили на сліди давньої цивилізації.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про цінну знахідку повідомила пресслужба окремої бригади територіальної оборони м.Одеса.

За словами військових, вони натрапили на старовинні амфори під час фортифікаційних робіт. Ці керамічні вироби, за попередньою оцінкою, були виготовлені приблизно у 4−5 сторіччі до нашої ери.

Дбайливо зібрані старовинні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України. Науковці пообіцяли, що додадуть їх до колекції музею після вивчення.

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