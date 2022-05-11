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Українські воїни знайшли старовинні амфори під час риття окопів на Одещині. ФОТОрепортаж
Працюючи над фортифікаційними укріпленнями бійці однієї з одеських бригад тероборони натрапили на сліди давньої цивилізації.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про цінну знахідку повідомила пресслужба окремої бригади територіальної оборони м.Одеса.
За словами військових, вони натрапили на старовинні амфори під час фортифікаційних робіт. Ці керамічні вироби, за попередньою оцінкою, були виготовлені приблизно у 4−5 сторіччі до нашої ери.
Дбайливо зібрані старовинні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України. Науковці пообіцяли, що додадуть їх до колекції музею після вивчення.
Топ коментарі
+37 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар11.05.2022 21:28 Відповісти Посилання
+24 Анатолий К #427424
показати весь коментар11.05.2022 21:21 Відповісти Посилання
+18 Kikaha2 Kikaha2
показати весь коментар11.05.2022 21:28 Відповісти Посилання
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Кстати, пока искал картинку, нашёл ориентировочную цену таких амфор, когда целые. Где-то в районе 5 тысяч долларов. Но эти, как правильно говорят, бесценны.
собакін - ВСУ, кіт - ТРО ))))
Сразу видно, что собакина в обиду он не даст!
І я Вам нагадаю, як починається рескрипт Катерини, який чомусь називають "Указом про заснування міста Одеси"!
""Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным пользы, признали Мы нужным устроить тамо военную гавань, купно с купеческою пристанью..."
Тобто місто Гаджибей вже було, і йдеться лише про спорудження військової і торгівельної гавані у ньому!
на территории одессы не одно же поселение разных годов встречается
І Шкодова гора, яка, за свідченнями знаючих людей, є Місцем Сили, існує і зараз також!
Однак "топоніми"(назви гір, річок) - найбільш сталі Тому і зберігся "Гаджибейський лиман"
"Греческий историк Геродот (484-425 г.до н.э.) писал, что на просторах нынешней Московии живёт народ андрофаги, т.е. людоеды (Геродот Геликаранасский, «Описание Скифии»). И действительно, археологи нашли в Московии немало т.н. «мусорников», которые существовали в эпоху неолит (2 тыс. лет до н.э.), а Геродот писал об этом за 500 лет до н.э. Следовательно, предки московитов несколько тысяч лет были людоедами. Возможно, оставались такими и после рождества Христова, на что намекают московские песни. Ещё и в XX в. существовала песня, в которой жена похвалялась убить своего мужа, из его костей сварить холодец, из его печени - сотворить пирог, а из мозга сварить юшку (И.Родинов, Наше преступление»). Как-то богатый сибиряк накануне 1905 г. пригласил адмирала А.Шидловского на свадьбу своего сына, на которой гостя угостили в числе прочего и пельменями. Адмирал почувствовал непривычный вкус и спросил хозяина, из какого мяса они сделаны. Тот долго не хотел говорить, но под честное слово гостя сообщил, что они из человечины. Остальные гости (местные) об этом знали. Возмущённый адмирал сообщил об этом властям, те начали следствие, но революция помешала довести дело до суда. В XIX в. власти упоминали многочисленные случаи, когда московиты не хоронили своих мертвецов, а выбрасывали на съедение зверям "
по нечётных они копрофаги...
Уявляю, як Красножон (це такий археолог одеській!) буде танцювати!
А шо там **** Бєєва скаже про "АдэсаРускиГорад", і про нащадків греко-фашистів?
Да и с глиной же со временем ничего не делается. Несколько лет назад был случай, чувак на блошином рынке за 5 баксов купил сосуд 4 тыс. летней давности, ещё хараппской цивилизации. Последний хозяин использовал его как подставку для зубной щётки.