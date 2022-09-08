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Новини За кордоном
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Єлизавета ІІ (33) Зеленський (17456)

Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, - Зеленський про смерть Єлизавети ІІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єлизавета

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині в зв’язку із смертю королеви Єлизавети ІІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
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08.09.2022 21:29
+35
Вова! День жалоби давай! Англійці мають право на повагу від нас.
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08.09.2022 21:23
+31
Україна сумує за Вами, Ваше Величносте...
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08.09.2022 21:41
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Вова! День жалоби давай! Англійці мають право на повагу від нас.
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08.09.2022 21:23 Відповісти
Так йому *****, він навіть коли кацапи вбили наших полонених в Оленівці не зробив траур
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08.09.2022 21:26 Відповісти
Нє, еу ВБ звісно заслуговує на вдячність і погагу, але до чого тут королева до України? Вона ніяких рішень не приймає. Тому співчуття - досить, як на мене!
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08.09.2022 22:51 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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08.09.2022 21:24 Відповісти
Світла людина і міни не знімала
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08.09.2022 21:24 Відповісти
тільки сьогодні Марк Солонін згадував ЇЇ величність, що бачила живого Вінстона Черчіля і тут...на тобі...
RIP
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08.09.2022 21:26 Відповісти
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08.09.2022 21:29 Відповісти
А Ленка Зеленська де зараз?
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08.09.2022 21:33 Відповісти
ви в мене питаєте?
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08.09.2022 21:34 Відповісти
еееее...не треба...Зеленська теж гарно сказала..---всі жінки просять гуманітарку а я прошу зброю.https://www.youtube.com/watch?v=WPh-C4T4ub8.в конгресі
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08.09.2022 21:41 Відповісти
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08.09.2022 22:20 Відповісти
Эх...не успел с бабулькой сфотатся для своего "звездного альбома"...
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08.09.2022 21:34 Відповісти
Зе вже і тут відмітився. Якесь воно прокляте.
Чи мамі Римі його цигани в родомі не підминили ?
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08.09.2022 21:34 Відповісти
REST IN PEACE 🇬🇧
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08.09.2022 21:35 Відповісти
Королева вже в Бога.Царство небесне.
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08.09.2022 21:36 Відповісти
ряжені патріоти і тут намагаються срач розвести
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08.09.2022 21:40 Відповісти
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08.09.2022 21:40 Відповісти
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08.09.2022 21:41 Відповісти
Україна сумує за Вами, Ваше Величносте...
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08.09.2022 21:41 Відповісти
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08.09.2022 21:43 Відповісти
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08.09.2022 21:45 Відповісти
На фотке с приветствием Лиз Трас видно было что не жилец. Царствие Небесное.
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08.09.2022 21:42 Відповісти
Не забудь поздравить Карла Третьего.
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08.09.2022 21:43 Відповісти
Треба пам'ятати та шанувати цю жінку. Вона молодець з усіх боків, я не напишу все, що треба було б написати. Але треба зняти нам всім українцям капелюх. Земля пухом Королеві. Хай живе Корлева! Достойна нація, міцні люди. Шикуємось на кращих.
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08.09.2022 21:45 Відповісти
Не Королева. Хай живе Король Карл. Буде достойним сином Королеви!
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08.09.2022 22:06 Відповісти
Думаю не зайвим буде простим людям висловити шану Королеві під посольством у Киеві.....
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08.09.2022 21:47 Відповісти
Без сумніву. Та в країні війна. Є небезпека, що вороги можуть підсунути, наприклад, вибухівку в букеті. Хоча, може я на холодну воду дую.
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08.09.2022 22:03 Відповісти
Згоден з Вами.....живемо у военний час ... хресних ходів не треба робити як москальські святоші... все з розумом....
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08.09.2022 22:07 Відповісти
92 года . Из них 73 сама за рулем
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08.09.2022 21:52 Відповісти
6 сентября 2022 ( за 2 дня до )
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08.09.2022 22:00 Відповісти
RIP Елизавете II
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08.09.2022 22:18 Відповісти
Справжня Королева!!!
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08.09.2022 22:11 Відповісти
"Королева безусловно была выдающейся личностью ... и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы"

(anti-colorados 08.09.2022)
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08.09.2022 22:13 Відповісти
Ось і закінчилася Епоха. Епоха Королеви. Епоха, коли ще існували окремі особистості, які намагалися зберегти поняття Честі та Гідності.
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08.09.2022 22:46 Відповісти
Вічна Пам"ять
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08.09.2022 22:57 Відповісти
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08.09.2022 23:30 Відповісти
«Ракету зараз би на Букінгемський запустити, всіх разом тварей», - неадекватна реакція русні на смерть королеви Єлизавети Поки весь світ тужить після смерті легендарної правительки Великобританії, рашисти активно плюються отрутою і мовлять щось із розряду
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08.09.2022 23:41 Відповісти
яка русня кончена, гидота. КОРОЛЕВА була велична, вічна ій память. А ця школота тявкають від злоби та немочі
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09.09.2022 10:50 Відповісти
Гарна була королева, достойна. Увійшла в історію з пошаною. Всім би так.
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08.09.2022 23:53 Відповісти
R . I . P .
Спочивай з миром .
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09.09.2022 12:36 Відповісти
 
 