9 466 43
Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, - Зеленський про смерть Єлизавети ІІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині в зв’язку із смертю королеви Єлизавети ІІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Він зазначив: "З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття Королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами".
Топ коментарі
+36 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар08.09.2022 21:29
+35 Имярек
показати весь коментар08.09.2022 21:23
+31 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар08.09.2022 21:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
RIP
Чи мамі Римі його цигани в родомі не підминили ?
Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы"
(anti-colorados 08.09.2022)
Спочивай з миром .