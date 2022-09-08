9 466 43
От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, - Зеленский о смерти Елизаветы II
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами".
Топ комментарии
+36 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий08.09.2022 21:29
+35 Имярек
показать весь комментарий08.09.2022 21:23
+31 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий08.09.2022 21:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
RIP
Чи мамі Римі його цигани в родомі не підминили ?
Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы"
(anti-colorados 08.09.2022)
Спочивай з миром .