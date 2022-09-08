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Новости За рубежом
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Елизавета II (44) Зеленский (16555)

От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, - Зеленский о смерти Елизаветы II

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єлизавета

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами".

Читайте также: В возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II
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Топ комментарии
+36
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08.09.2022 21:29
+35
Вова! День жалоби давай! Англійці мають право на повагу від нас.
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08.09.2022 21:23
+31
Україна сумує за Вами, Ваше Величносте...
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08.09.2022 21:41
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Вова! День жалоби давай! Англійці мають право на повагу від нас.
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08.09.2022 21:23 Ответить
Так йому *****, він навіть коли кацапи вбили наших полонених в Оленівці не зробив траур
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08.09.2022 21:26 Ответить
Нє, еу ВБ звісно заслуговує на вдячність і погагу, але до чого тут королева до України? Вона ніяких рішень не приймає. Тому співчуття - досить, як на мене!
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08.09.2022 22:51 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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08.09.2022 21:24 Ответить
Світла людина і міни не знімала
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08.09.2022 21:24 Ответить
тільки сьогодні Марк Солонін згадував ЇЇ величність, що бачила живого Вінстона Черчіля і тут...на тобі...
RIP
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08.09.2022 21:26 Ответить
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08.09.2022 21:29 Ответить
А Ленка Зеленська де зараз?
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08.09.2022 21:33 Ответить
ви в мене питаєте?
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08.09.2022 21:34 Ответить
еееее...не треба...Зеленська теж гарно сказала..---всі жінки просять гуманітарку а я прошу зброю.https://www.youtube.com/watch?v=WPh-C4T4ub8.в конгресі
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08.09.2022 21:41 Ответить
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08.09.2022 22:20 Ответить
Эх...не успел с бабулькой сфотатся для своего "звездного альбома"...
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08.09.2022 21:34 Ответить
Зе вже і тут відмітився. Якесь воно прокляте.
Чи мамі Римі його цигани в родомі не підминили ?
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08.09.2022 21:34 Ответить
REST IN PEACE 🇬🇧
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08.09.2022 21:35 Ответить
Королева вже в Бога.Царство небесне.
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08.09.2022 21:36 Ответить
ряжені патріоти і тут намагаються срач розвести
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08.09.2022 21:40 Ответить
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08.09.2022 21:40 Ответить
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08.09.2022 21:41 Ответить
Україна сумує за Вами, Ваше Величносте...
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08.09.2022 21:41 Ответить
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08.09.2022 21:43 Ответить
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08.09.2022 21:45 Ответить
На фотке с приветствием Лиз Трас видно было что не жилец. Царствие Небесное.
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08.09.2022 21:42 Ответить
Не забудь поздравить Карла Третьего.
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08.09.2022 21:43 Ответить
Треба пам'ятати та шанувати цю жінку. Вона молодець з усіх боків, я не напишу все, що треба було б написати. Але треба зняти нам всім українцям капелюх. Земля пухом Королеві. Хай живе Корлева! Достойна нація, міцні люди. Шикуємось на кращих.
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08.09.2022 21:45 Ответить
Не Королева. Хай живе Король Карл. Буде достойним сином Королеви!
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08.09.2022 22:06 Ответить
Думаю не зайвим буде простим людям висловити шану Королеві під посольством у Киеві.....
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08.09.2022 21:47 Ответить
Без сумніву. Та в країні війна. Є небезпека, що вороги можуть підсунути, наприклад, вибухівку в букеті. Хоча, може я на холодну воду дую.
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08.09.2022 22:03 Ответить
Згоден з Вами.....живемо у военний час ... хресних ходів не треба робити як москальські святоші... все з розумом....
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08.09.2022 22:07 Ответить
92 года . Из них 73 сама за рулем
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08.09.2022 21:52 Ответить
6 сентября 2022 ( за 2 дня до )
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08.09.2022 22:00 Ответить
RIP Елизавете II
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08.09.2022 22:18 Ответить
Справжня Королева!!!
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08.09.2022 22:11 Ответить
"Королева безусловно была выдающейся личностью ... и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы"

(anti-colorados 08.09.2022)
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08.09.2022 22:13 Ответить
Ось і закінчилася Епоха. Епоха Королеви. Епоха, коли ще існували окремі особистості, які намагалися зберегти поняття Честі та Гідності.
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08.09.2022 22:46 Ответить
Вічна Пам"ять
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08.09.2022 22:57 Ответить
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08.09.2022 23:30 Ответить
«Ракету зараз би на Букінгемський запустити, всіх разом тварей», - неадекватна реакція русні на смерть королеви Єлизавети Поки весь світ тужить після смерті легендарної правительки Великобританії, рашисти активно плюються отрутою і мовлять щось із розряду
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08.09.2022 23:41 Ответить
яка русня кончена, гидота. КОРОЛЕВА була велична, вічна ій память. А ця школота тявкають від злоби та немочі
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09.09.2022 10:50 Ответить
Гарна була королева, достойна. Увійшла в історію з пошаною. Всім би так.
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08.09.2022 23:53 Ответить
R . I . P .
Спочивай з миром .
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09.09.2022 12:36 Ответить
 
 