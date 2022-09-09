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Київська область (3133) камера (52)

Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Події

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У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.

Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.

За словами Нєбитова, для гарантування безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Кремлівськіа агентура давно всім відома, але вона прикривається дурновато-бородатим підлітком-президентом, який пише прикольні відосики.

Так що сколупнути їх можна тільки разом і без камер всі відомі 😠
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09.09.2022 07:49
+6
Як вже відомо, скільки поліції та органів влади здали країну, - почніть виродки із себе
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09.09.2022 07:45
+6
Носячи маску в людних місцях, ви не тільки захищаєтеся від ковіду, а й унеможливлюєте розпізнанням вас камерами встановленними мвс😸
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09.09.2022 08:09
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Як вже відомо, скільки поліції та органів влади здали країну, - почніть виродки із себе
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09.09.2022 07:45 Відповісти
Кремлівськіа агентура давно всім відома, але вона прикривається дурновато-бородатим підлітком-президентом, який пише прикольні відосики.

Так що сколупнути їх можна тільки разом і без камер всі відомі 😠
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09.09.2022 07:49 Відповісти
Це все для охорни єрмака? Це позорище зеленського, вже школярі тичуть пальцями на зрадника і корупціонера і плюються.
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09.09.2022 07:50 Відповісти
є надважливим елементом перетворення людства на рабів іудоглобалізації.
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09.09.2022 08:07 Відповісти
Носячи маску в людних місцях, ви не тільки захищаєтеся від ковіду, а й унеможливлюєте розпізнанням вас камерами встановленними мвс😸
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09.09.2022 08:09 Відповісти
В потрібний момент незручні для Зєлєбєнь відео з цих камер будуть зникати.
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09.09.2022 08:20 Відповісти
Поліцейська країна, треба скорочувати витрати бюджету, скорочувати милиони держслужбовців, сто процентів заільняти судів та митніків, ні нам заважає народ, треба його знати в обличчя...
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09.09.2022 08:23 Відповісти
Є ще один плюс носіння маски - вона затримує часточки пилу - пил не потрапляє до легень. Дим - то є також пил, часточки якого шкодять нам найбільше.
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09.09.2022 08:28 Відповісти
Особенно это практикуется у азиатов. Видел в масках много людей в Шанхае, Йокогаме, Кобе в те времена , когда еще про Ковид никто не знал. Особенно в центре города , возле автомобильных дорог , где воздух загрязнен еще сильнее.
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09.09.2022 09:34 Відповісти
Ці камери треба було встановлювати ще минулої осені. А тепер під вивіскою боротьби з ДРГ зелене кодло збирається закрутити гайки народу. "Слуги", яких вибрав мудрий нарід, збираються нагнути цей нарід.
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09.09.2022 08:29 Відповісти
Найбільше у світі таких камер стоїть у Москві.
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09.09.2022 09:22 Відповісти
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09.09.2022 10:24 Відповісти
Какой ид-от такое пишет?
Нет никаких камер с распозн лица!!!!!
Это программное обеспечение!!!!!!
Камеры просто должны быть с высок разреш способностью!
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09.09.2022 15:36 Відповісти
 
 