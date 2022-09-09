Майже 260 додаткових камер з розпізнаванням обличчя встановлять на Київщині
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У громадських місцях Київщини планують встановити ще 258 камер із розпізнаванням обличчя.
Про це у Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.
"258 додаткових камер із розпізнаванням обличчя планують встановити у громадських місцях на Київщині, що є надважливим елементом не тільки у виявлення правопорушень, але й у протидії ДРГ, а також оперативному пошуку диверсантів", - зазначив він.
За словами Нєбитова, для гарантування безпеки громадян на території області вже працює понад 90 поліцейських офіцерів громади.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар09.09.2022 07:49
+6 Сергей Арт
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+6 Super Gut
показати весь коментар09.09.2022 08:09
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Так що сколупнути їх можна тільки разом і без камер всі відомі 😠
Нет никаких камер с распозн лица!!!!!
Это программное обеспечение!!!!!!
Камеры просто должны быть с высок разреш способностью!