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Прем’єр Польщі Моравецький прибув з візитом до Києва

Новини Цензор.НЕТ Події

моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю здійснює візит до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва. Буде серія з кількох зустрічей. Обговорюватимуться важливі речі, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою", – повідомив Мюллер.

Речник уряду сказав, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки.

На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест "є політичним сигналом Кремлю".

"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки", – додав речник уряду.

Відповідаючи на запитання про хід українського контрнаступу, Мюллер зазначив, що хоча повідомлення про "кожен відібраний метр є гарною новиною", "за цим не обов’язково слідує хороша інформація щодо повної, трагічної картини, яку створила Росія.

"Я не надто оптимістично налаштований, що це велика зміна у цій воєнній ситуації", - сказав Мюллер.

Також читайте: Моравецький про війну Росії в Україні: Європа опинилась перед лицем кризи жахливих масштабів, яка тільки починається

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
саме час обновити старий добрий мем ..
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09.09.2022 09:45
+4
Маравецькии молоток.
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09.09.2022 09:47
+4
Суцільний мат ..
Раніше українці були більш культурними
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09.09.2022 09:54
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саме час обновити старий добрий мем ..
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09.09.2022 09:45 Відповісти
рашка дає задню.
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09.09.2022 09:49 Відповісти
Суцільний мат ..
Раніше українці були більш культурними
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09.09.2022 09:54 Відповісти
Так на Херсон йде наступ, нічого не набрехав.
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09.09.2022 10:00 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

5 ч

Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ. Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої. Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ. Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала. Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто. (...)
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09.09.2022 11:44 Відповісти
Маравецькии молоток.
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09.09.2022 09:47 Відповісти
Та й ще чергового копня дати грінпоцу би не завадило.
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09.09.2022 10:01 Відповісти
Приїхав домовлятись про ПІСЛЯВОЄННИЙ ПОДІЛ кацапстану. Смоленське князівство хочуть.
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09.09.2022 10:28 Відповісти
Забули згадати єрмака з татаровим як одну з тем зустрічей. Можливо, навіть, саму важку тему.
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09.09.2022 10:30 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

1 ч

Моравецький даремно приїхав. переконати Зеленського прибрати Єрмака і Татарова - справа безнадійна. Вони виконавці самої брудної роботи для Зеленського. Їх ніким міняти.
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09.09.2022 11:47 Відповісти
 
 