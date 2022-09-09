Прем’єр Польщі Моравецький прибув з візитом до Києва
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю здійснює візит до Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.
"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва. Буде серія з кількох зустрічей. Обговорюватимуться важливі речі, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою", – повідомив Мюллер.
Речник уряду сказав, що інформація про візит була оприлюднена з деякою затримкою з міркувань безпеки.
На запитання, чого очікувати від візиту глави уряду, речник запевнив, що його присутність і жест "є політичним сигналом Кремлю".
"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми будемо підтримувати Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки", – додав речник уряду.
Відповідаючи на запитання про хід українського контрнаступу, Мюллер зазначив, що хоча повідомлення про "кожен відібраний метр є гарною новиною", "за цим не обов’язково слідує хороша інформація щодо повної, трагічної картини, яку створила Росія.
"Я не надто оптимістично налаштований, що це велика зміна у цій воєнній ситуації", - сказав Мюллер.
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Раніше українці були більш культурними
@tZEinform
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5 ч
Блискуче проведення операції ЗСУ на північному сході України, разом з проведенням відволікаючого маневру на півдні, крім військово-політичного значення має ще одне, не менш важливе. США отримало беззаперечні докази існування в політичному керівництві України витоку стратегічної інформації найвищого рівня в інтересах РФ. Справа в тому, що Зеленський і його оточення не було проінформовано про реальні плани ЗСУ і було переконане, що головний вектор наступу відбудеться саме на Півдні. Саме туди і були перекинуті резервні підрозділи ЗС РФ, саме там очікувались основні бої. Удар на північний схід був повною несподіванкою для РФ. Активізація засідань "Ставок ВГК" пов'язана з намаганням РФ будь-яко ціною отримати об'єктивну інформацію, не спрацювала. Всі дані щодо витоку інформації передані Зеленському особисто. (...)
@tZEinform
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1 ч
Моравецький даремно приїхав. переконати Зеленського прибрати Єрмака і Татарова - справа безнадійна. Вони виконавці самої брудної роботи для Зеленського. Їх ніким міняти.