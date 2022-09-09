ЗСУ знищили РЕБ "Москва-1" вартістю $57 млн. ФОТО

Підрозділи Збройних сил у четвер знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю 57 мільйонів доларів.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо від військових.

На озброєнні військ РФ є лише 9 комплексів РЕБ "Москва-1". Місяць тому одну з таких станцій виявили підрозділи Сил Спеціальних Операцій разом із Рухом Опору.

Інформацію про те, що українці знають, де знаходиться РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць ці дані старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.

За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно була там, де її виявив екіпаж.

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Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівки необхідні засоби.

У четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням.



