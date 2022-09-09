ЗСУ знищили РЕБ "Москва-1" вартістю $57 млн. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підрозділи Збройних сил у четвер знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю 57 мільйонів доларів.
Про це Цензор.НЕТ стало відомо від військових.
На озброєнні військ РФ є лише 9 комплексів РЕБ "Москва-1". Місяць тому одну з таких станцій виявили підрозділи Сил Спеціальних Операцій разом із Рухом Опору.
Інформацію про те, що українці знають, де знаходиться РЕБ "Москва-1", тримали в секреті. Цілий місяць ці дані старанно маскували під виявлення комплексу РЕБ "Леєр", бо полювання за "Москвою" тривало.
За цей місяць розташування станції підтвердили тричі. Вона дійсно була там, де її виявив екіпаж.
Українські військові розробляли план знищення "Москви-1" та підтягували до Василівки необхідні засоби.
У четвер, 8 вересня о 13:30 ворожу РЕБ було знищено прямим влучанням.
Будь ласка, зачекайте...
Якби нашим їхню зброю, хоча би літаки, то вже б давно крембль палав.
Їх же попереджали, щоб не лізли сюди.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Я в центре, я лучше: что такое нарциссическое расстройство личности, как его распознать и можно ли исправить
то такое нарциссизм?
Это особенность психики, при которой человек считает себя лучше других, а также в целом уникальным и непревзойденным. Это о жажде благодарности или восхищения, желании быть в центре внимания и ожидании особого отношения.
Сколько бы его не отговаривали, и убеждали,он принимал это как знаки внимания, своей непобедимости,и исключительности.Больного надо лечить,а не уговаривать.Что сейчас и происходит.
Дугласу Жуку та Чеху респект!
"На хитрую жопу есть хрен с винтом!
А на хрен с винтом есть жопа с лабиринтом!"
Ну и так далее, до бесконечности.
Теперь нужно ждать, когда к врачам начнут поступать пациенты с трубами в задних проходах, согнутыми в сложные конструкции.
Чем бы дебилы ни тешились, лишь бы за пределы Мордора не вылезали
Диктаторский режим Владимира Путина и россияне, его поддерживающие, привели страну к катастрофе. РФ имеет все шансы не пережить войны с Украиной, которую сама же развязала.
Будущего вы не представляете себе! Не понимаете, в какую жо*у вы попали вместе со своим дурацким недофюрером! Вопрос уже стоит не о существовании государства путинского, оно обречено, а о существовании страны и народа целиком. А они могут перестать существовать в результате всех этих ваших действий в поддержку этой дебильной войны… Вы сейчас только осознавать начали: "Ах, взрывы в Крыму, надо валить отсюда…". Ребята, это только начало! А может привести к тому, что вообще такой страны не останется. Конечно, это сценарий крайний. Но он уже стал возможен. А 7 месяцев назад был совершенно невозможен. Вот до чего докатились! Молодцы! Пески - дурацкое село, берем два месяца. А зато уже начали рассуждать, а сохранится ли Россия.
Нет русского народа! Он отменен. Вы еще копошитесь, о визах пишите. А нет уже ничего. Это как у мертвого волосы растут… Ну это ж катастрофа"
Более подробно на https://www.dialog.ua/russia/258409_1662704307
Та там вкрали на кожній машині по 50 млн на яхти та палаци з шльондрами.
Київ Москву знесе та відспіває.
то ******* система охолодження... прямотоком)...__________це шо, цензор боровся з пілігрімом, тепер використовує його псевдонім? своєї кукушки не вистачає?
ДИЯВОЛ ховається за ДРІБНИЦЯМИ. ЗСУ роблять свою справу.Тому що з ними БОГ і ПРАВДА. На черзі - КРЕМЛЬ, а потім "Немытая" РОССИЯ!
СЛАВА УКРАЇНІ і ЗСУ!
А незабаром буде просто Москва!!!
Москва ховалась в кунг,не розбереш,що це таке,простий кунг.Це таємний пункт управління,його краще вкрасти було ,цигани щось проспали.Навіщо росіянам та Москва,ЗСУ скоро і до Кремля добереться.Путін встане:оой,Кремля нема!Шойгу,де Кремль?Цигани вкрали.
Так,що дивіться за простими кунгами з кабіною Камаза без антен,в простому кунгові непомітному може бути ще одна Москва,росіяни їх так ховають.Їх у росіян з десяток було.
Ну, тобто, на нову станцію.
Ведь не даром,
Москва, спаленная пожаром
Французам отдана?!