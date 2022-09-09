Економіка впала на 37,2% порівняно з минулим роком, - Держстат
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Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на дані Держстату.
В порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння становить 19,1%.
За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.
Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину в 2022 році і лише частково нівелює втрати в 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, в 2024 році - на 4,9%.
Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%.
Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%.
Будь ласка, зачекайте...
Тому налагодження масового виробництва для потреб оборони України всього, що наразі спроможна виробляти наша промисловість, - ось що має бути у пріоритеті уряду.
Моє запитання риторичне.
пердушнірашистів, звинувачучи жертву (Україну)?
У такому випадку, наша влада служить кацапам.
Чий Крим?
Так чий Крим?
І навіщо ви цитуєте твітер некомпетентних ноунеймів?
Крим- український.
ЕСЛИ ХОТИТЕ УГРОБИТЬ ЭКОНОМИКУ - ПОВЫСЬТЕ НАЛОГИ
1.возьмем к примеру ОАЕ ( куда ********* ездить депутаты) . Сегодня Эмираты Создали прекрасные налоговые условия для бизнеса и бизнесмены регистрируют там бизнес , и денежки текут арабам из богатой страны
2. Возьмём к примеру Монако - когда-то в жтой маленькой стране сделали удобные для бизнеса налоги и деньгИ поплыли в Монако
3. а теперь посмотрим на Украину - многие перевозят фирмы в ОАЭ , в Турцию, в Андорру из-за меньших налогов
ЕСЛИ БЫ Украина сделала налоги небольшими , то деньгИ бы поплыли в Украину - НО ВИДИМО ФСБ В ЛИЦЕ ГЕТТМАНЦЕВА РЕШИЛО ДОБИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ .
Без зменшення податків Україну не підняти , такщо Гетьманцев рушить економіку по заказу хремля , як хтось розминував Чонгар .
Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
нев'їб...і парадокси української економики...
З другого боку... Ленка-гопниця. Зеля алкашний нарком, з бункера і при армії , щоб захистили його тільце, на з,емках наступного відосіка. Це гниди!
"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!", -