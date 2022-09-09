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Економіка впала на 37,2% порівняно з минулим роком, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка

экономика

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2022 року. Економіка впала на 37,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на дані Держстату.

В порівнянні з I кварталом 2022 року (з урахуванням сезонного фактора) падіння становить 19,1%.

За оцінкою Держстату, ВВП I кварталі спостерігалося падіння ВВП на 15,1%.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину в 2022 році і лише частково нівелює втрати в 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, в 2024 році - на 4,9%.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в 2022 році на 33,2%.

Також читайте: Економіка почне зростати вже наступного року, - міністр економіки Свириденко

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Економіка посипалась ще раніше. Коли буратіна заліз на табуретку.
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09.09.2022 11:26
+9
а хто допустив повномасштабне вторгнення 24/02, в результаті чого з таким гуркотом впала економіка?
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09.09.2022 11:21
+5
Рівно на стільки похудішали і доходи громадян відносно курсів основних валют.
Тому налагодження масового виробництва для потреб оборони України всього, що наразі спроможна виробляти наша промисловість, - ось що має бути у пріоритеті уряду.
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09.09.2022 11:18
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Зато прикольно.
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09.09.2022 11:16 Відповісти
Рівно на стільки похудішали і доходи громадян відносно курсів основних валют.
Тому налагодження масового виробництва для потреб оборони України всього, що наразі спроможна виробляти наша промисловість, - ось що має бути у пріоритеті уряду.
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09.09.2022 11:18 Відповісти
а хто допустив повномасштабне вторгнення 24/02, в результаті чого з таким гуркотом впала економіка?
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09.09.2022 11:21 Відповісти
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09.09.2022 11:24 Відповісти
Економіка посипалась ще раніше. Коли буратіна заліз на табуретку.
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09.09.2022 11:26 Відповісти
З 2019 року.
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09.09.2022 13:12 Відповісти
так що, винуваті обдві сторони (окрім ***** і касапів) які в 2019-му прогаласували, щоб 24/02.22р. реалізувалось повномасштабне вторгнення?

Моє запитання риторичне.
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09.09.2022 15:02 Відповісти
А навіщо ви повторюєте аргументи пердушні рашистів, звинувачучи жертву (Україну)?
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09.09.2022 11:37 Відповісти
Серйозно? То зменшення армії, знищення оборони, економіки, енергетики, то кацапи зробили?
У такому випадку, наша влада служить кацапам.
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09.09.2022 13:15 Відповісти
Так хто напав на Україну?
Чий Крим?
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09.09.2022 13:19 Відповісти
<*******, в 2014-му. І 5 років зростала обороноздатність країни, зміювалась армія та економіка. До обрання мудрим наріТом Бубочки Боневтіка. А далі, розвал і "велике крадівництво". Це, якщо ви не в курсі.
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09.09.2022 14:51 Відповісти
Дуже смішно, що ви обидва навіть не відповіли на запитання "чий Крим".
Так чий Крим?

І навіщо ви цитуєте твітер некомпетентних ноунеймів?
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10.09.2022 02:39 Відповісти
Це НЕ питання для того, кого ви називаєте порохоботами, а швидше для вас, тих, хто під час війни голосує паПріколу ібо какаяразніца, хужеНебудет, БубачкаНіпрічьом.
Крим- український.
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10.09.2022 10:50 Відповісти
Навіщо ви так відверто брешете? Шоб шо? Шоб осоромитися? Я ніколи нікого тут не називав порохоботом. За Зе теж не голосував.
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10.09.2022 11:35 Відповісти
Ви- узагальнення, а не конкретно ви. Та й "порохобот" - синонім патріота, тому образити мене цим словом неможливо. І мені достатньо ваших коментарів, щоб зрозуміти, чий ви прихильник.
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10.09.2022 12:26 Відповісти
Тому що экономикой занимается ФСБ в лице Гетьманцева . Удивляюсь почему оппозиция молчит
ЕСЛИ ХОТИТЕ УГРОБИТЬ ЭКОНОМИКУ - ПОВЫСЬТЕ НАЛОГИ

1.возьмем к примеру ОАЕ ( куда ********* ездить депутаты) . Сегодня Эмираты Создали прекрасные налоговые условия для бизнеса и бизнесмены регистрируют там бизнес , и денежки текут арабам из богатой страны
2. Возьмём к примеру Монако - когда-то в жтой маленькой стране сделали удобные для бизнеса налоги и деньгИ поплыли в Монако
3. а теперь посмотрим на Украину - многие перевозят фирмы в ОАЭ , в Турцию, в Андорру из-за меньших налогов
ЕСЛИ БЫ Украина сделала налоги небольшими , то деньгИ бы поплыли в Украину - НО ВИДИМО ФСБ В ЛИЦЕ ГЕТТМАНЦЕВА РЕШИЛО ДОБИТЬ ЭКОНОМИКУ УКРАИНЫ .
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09.09.2022 11:23 Відповісти
Наважусь засумніватись у наявності кореляції між рівнем податкового навантаження на платників і обсягами інвестицій у країну, яка перебуває у стані війни з ядерною державою.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Я зараз про экономику, а не про фінансову додому.

Без зменшення податків Україну не підняти , такщо Гетьманцев рушить економіку по заказу хремля , як хтось розминував Чонгар .

Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
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09.09.2022 11:39 Відповісти
Чувак на самокаті казав що економіка зросте на 40% і втік.
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09.09.2022 11:28 Відповісти
Впали доходи у тих хто захищає і підтримує наших хлопців . У Зелоної мерзоти, доходи виросли. Подивіться хоча б на ****** тих вох, нагороджених тварюк. Я не за Порошенко, ален важко не бачити, що він з ждружиною роблять для Країни. І під час ковіду, і під час війни. ...
З другого боку... Ленка-гопниця. Зеля алкашний нарком, з бункера і при армії , щоб захистили його тільце, на з,емках наступного відосіка. Це гниди!
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09.09.2022 11:29 Відповісти
Зєрмаки не про економічну безпеку України печуться, а знову про асфальт та про себе любимих:
"Я не хочу вас шокувати, але будь-яка держава хоче зібрати якомога більше податків. Питання в золотій середині та балансі. Цей баланс, за час нашого перебування при владі, нам вдалося, вдається і, сподіваюся, вдасться знаходити. Ніхто ж не буде сперечатися з тезою, що ми повинні збирати більше грошей для розвитку, соціальних стандартів, зараз для війни, але робити це, не нашкодивши розвитку бізнесу. Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - заявив Гетманцев.
"Одіозний "слуга народу" Гетманцев - той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає "фашизмом" - намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, "незбалансований" і "популістський"!", -
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09.09.2022 12:00 Відповісти
а як інакше, заводи стоять, нах самому щось робити, якщо захід на халяву дає, а відкриваються театри та чемпіонат з футболу.
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09.09.2022 13:47 Відповісти
 
 