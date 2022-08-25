УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10269 відвідувачів онлайн
Новини
5 205 69

Економіка почне зростати вже наступного року, - міністр економіки Свириденко

украина,экономика

Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Втім, це залежить від подій у війні проти РФ.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко сказала в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Свириденко, урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою кредитування.

Міністр сказала, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.

"Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку в русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко.

Читайте: ВВП України до кінця року впаде на 35-40%, - Мінекономіки

Хоча Свириденко відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, вона сказала, що нова програма повинна бути "відносно великою" і повинна бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.

Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки про допомогу. За її словами, Україна отримала 12,7 млрд доларів міжнародної бюджетної підтримки після вторгнення Росії і очікує, що до кінця року надійде ще 14 млрд доларів з уже обіцяної допомоги.

"Для нас дуже важливо продовжувати отримувати цю фінансову допомогу, і допомогу в цілому, від наших партнерів, - сказала вона. - Ми боремося за цінності, важливі для Європи і США".

Також читайте: Агентство S&P підвищило кредитний рейтинг України

Автор: 

МВФ (3068) прогноз (1380) економіка (927) Мінекономрозвитку (2343) Свириденко (308)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Спочатку казали всім вчителям по 4 штуки $, потім казали хуже уже не будет, потім казали дайте йому 100 днів, потім казали дайте йому ще 100 днів, а по факту економіка почала падати ще задовго до війни
показати весь коментар
25.08.2022 15:34
+22
В кабміні завелася своя Люська Задристович.😁
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
показати весь коментар
25.08.2022 15:40
+20
Доки ця шобла не наб'є повні кишені, економіка і народ так і будуть нищими.
показати весь коментар
25.08.2022 15:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спочатку казали всім вчителям по 4 штуки $, потім казали хуже уже не будет, потім казали дайте йому 100 днів, потім казали дайте йому ще 100 днів, а по факту економіка почала падати ще задовго до війни
показати весь коментар
25.08.2022 15:34 Відповісти
Помним, помним, на 40% в год😀
показати весь коментар
25.08.2022 16:06 Відповісти
За базар ответишь!?
показати весь коментар
25.08.2022 17:02 Відповісти
"Наша экономика как куёк у гномика, как куёк у гномика, гномика куёк.." Це кацапи про свою співають, та думаю наша не далеко відійшла 41,5 повноважна гривня за 1 Джорж Вашингтом, коли таке було.
показати весь коментар
25.08.2022 21:38 Відповісти
шашлик забув...

А ще продажу землі без обіцяного референдуму...

НКВД в дії, чорт най їх на хʎņ свій забере.
показати весь коментар
25.08.2022 16:23 Відповісти
Незадовго до вторгнення мав статися обіСцяний "кінець епохи бідності". Не встигли.


11 янв. 2022
https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html В Украине введут продуктовы https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html е талоны: кто и когда получит
показати весь коментар
25.08.2022 17:06 Відповісти
Але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
показати весь коментар
25.08.2022 19:42 Відповісти
То наша з вами економіка падала,а у трухіна та економіка по багажнику валялася ,всім пропонував,каже вже бачити її ,кляту ,не можу
показати весь коментар
26.08.2022 07:48 Відповісти
якщо вже вирішили малювати цифри,то чого б ще пару нулів не дописати? уявляю,як здивуються в сша,бо,як,я гадаю,що зебіляти вирішили,що краник буде лити вічно
показати весь коментар
25.08.2022 15:36 Відповісти
Задовбали ці всі прєдсказатєлі, астрологи. Одні брехуни. Згадайте що в березні прєдсказували.
показати весь коментар
25.08.2022 15:37 Відповісти
А вони працювати не вміють, тільки предсказувати.
показати весь коментар
25.08.2022 15:52 Відповісти
Яке зростання! Данілов сказав що війна на довго а не наступного року закінчиться
показати весь коментар
25.08.2022 15:39 Відповісти
Доки ця шобла не наб'є повні кишені, економіка і народ так і будуть нищими.
показати весь коментар
25.08.2022 15:39 Відповісти
Вони НІНОЛИ не нажеруться. Це ж птЕнци бездонної прірви, бені бабломойського.
показати весь коментар
25.08.2022 16:13 Відповісти
Что они все нюхают?
показати весь коментар
25.08.2022 15:39 Відповісти
Схоже, екскременти Єрмака.
показати весь коментар
25.08.2022 16:08 Відповісти
Они не только нюхают,а пьют,глотают и колят
показати весь коментар
25.08.2022 16:46 Відповісти
Це та, що обіцяла вирішити питання поставки пального за одну-дві неділю !?
Ляпають язиком, як двері в хліву....
показати весь коментар
25.08.2022 15:39 Відповісти
Ну слава тобі, Господи. Хоч в цей час стане легше з економікою. Бо з 2020 тільки зелений звіздець її накривав. Хоча до зельоних ВВП невпинно зростав 16 кварталів.
показати весь коментар
25.08.2022 15:39 Відповісти
В кабміні завелася своя Люська Задристович.😁
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
показати весь коментар
25.08.2022 15:40 Відповісти
А не слишком ли много в Украине министров в военное время?

они и проедают ВВП
показати весь коментар
25.08.2022 15:41 Відповісти
ну якщо зростають ціни то і ввп буде зростати...економіка кілі азірова
показати весь коментар
25.08.2022 15:42 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!(С)
показати весь коментар
25.08.2022 15:44 Відповісти
Не вірю
показати весь коментар
25.08.2022 15:47 Відповісти
дорогой , если ты не уверен в том что говоришь, и все зависит от того какие дела будут на фронте , то зачем вообще что-то говорить если это не имеет ни малейшего значения ни в настоящем ни в будущем , открывать рот и издавать звуки тоже нужно с головой , это не сцена 95 квартала , и не арена цирка , от того что ты наговорил ни кому ни тепло ни холодно , ты научись говорить по месту, с пониманием того , что происходит и что необходимо людям на данный момент , от этих цифр и экономики мы не станем лучше жить, 99% населения давно живут за свой заработанный хлеб , САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРАБОТАННЫЙ, а рассказы про экономику это как при совке по радио и тв рассказывали какие рекорды бьют хлеборобы с гектара , и тд, бред короче.
показати весь коментар
25.08.2022 15:47 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
25.08.2022 16:10 Відповісти
При цій владі корупционерів в країні ничого зростати не буде.
показати весь коментар
25.08.2022 15:50 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
25.08.2022 16:38 Відповісти
Аби язиком молоти. Арестович 2.
показати весь коментар
25.08.2022 15:52 Відповісти
хреновый у нас министр экономики...
мировая экономика не знает как 2-3-4 года продержаться ( и это ж у них инфраструктуру и жилой сектор не бомбили и миллионы беженцами не уехали и поля без мин и снарядов)
или оптимист не реальный или идиот реальный
показати весь коментар
25.08.2022 15:55 Відповісти
ух ти..
показати весь коментар
25.08.2022 15:58 Відповісти
Ага.
показати весь коментар
25.08.2022 16:37 Відповісти
На чому базується такий оптимізм Свириденко? 🤔 Напевне нагострила лижі за кордон жа стчтусом біженця?
показати весь коментар
25.08.2022 16:06 Відповісти
Під час віцеи прогнзи роблять лише гадалки і ексирасенси. Свриденко - одна із них? 🤔
показати весь коментар
25.08.2022 16:11 Відповісти
Невже найвеличніший боневтік вкладе в економіку ті ($7 млрд)х(6 місяців)=$42млрд, які він не втратив, коли "запобіг паніці" не оголосивши про можливе вторгнення московитів (про яке, за його ж словами, знав з вересня 2021)?
показати весь коментар
25.08.2022 16:12 Відповісти
Не,не як можна-ці гроші вже "вкладені" як треба,яка економіка.))
показати весь коментар
25.08.2022 23:50 Відповісти
чергова сцанина в очі після попередньої про зростання ВВП на 40% за п'ять років (три вже минуло) та про слова Зе, ніби ми на порозі величезного "прориву вперед".

Лохі трохи підзабули мантру, то їм повторили
показати весь коментар
25.08.2022 16:13 Відповісти
Ага, зросте, рахунок у якоїсь пліснявої гниди в офшорах.
показати весь коментар
25.08.2022 16:16 Відповісти
Интересно бы почитать что-либо об источниках декларируемого роста.
показати весь коментар
25.08.2022 16:30 Відповісти
Как написал в фб Петр Чернышов (б. президент КиевСтар):
"Единственная роль прогнозов в экономике -- показать, что астрология это уважаемая наука".
показати весь коментар
25.08.2022 16:35 Відповісти
вызывайте джигита карлсона, он вам раскажет как без порошенко все должно попереть пуще чем в швейцарии и за 100 дней. хотя стоп, это место занято зелеными
показати весь коментар
25.08.2022 16:37 Відповісти
"Экономист -- это эксперт,, который ЗАВТРА знает, почему то, что он предсказал ВЧЕРА, не случилось СЕГОДНЯ".

"Экономисты успешно предсказали ДЕСЯТЬ из ПЯТИ случившихся депрессий"

П.Чернышов, ФБ (цитаты Лоуренса Питера и др.)
показати весь коментар
25.08.2022 16:42 Відповісти
зборище довбойобів-пропоків. За рахунок чого ви "піднімите"? дороги будувати?
показати весь коментар
25.08.2022 16:44 Відповісти
А как же "Дайте нам триллион. Мы тут сами разберёмся, как его потратить" ?
показати весь коментар
26.08.2022 10:18 Відповісти
Вони очікують зростання економіки за рахунок дотацій іншими державами, не за рахунок власних сил.... Вибрали на свою голову па приколу специалистов.
Схоже нам глина з такими міністрами.
Тисячі людей в міграції, промисловість розбомблена, тисячі без житла і засобів на існування.....

Яке зростання ? Освіта 9 класів загальноосвітньої школи з середнім балом 3?
Вже і про ковід починають легенько включати шарманку.

Зсу лаптів паліть, а потім ось таких спікерів також на гіляку.
показати весь коментар
25.08.2022 16:51 Відповісти
В этой новости, РФ увеличивает армию

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/25/7364758/

Украине наверное прийдется мобилизовать больше людей.

Экономика может вырасти на 15% если будет работать бизнес.

Это министерство не разработало понятный план, кто может быть забронирован.

Например ИТ ФОП, которые продают валюту по 36 грн - не могут быть забронированы.

Забронированы могут быть: судьи, депутаты, работники критической инфраструктуры и т.п.

Т.е. экономика вырастит на 15%, за счет судей и депутатов.

Можно увеличить кол-во судей и депутатов, в 2-3 раза,

во первых они автоматом забронированы, а во вторых экономика будет быстрее и больше расти.
показати весь коментар
25.08.2022 16:53 Відповісти
Схоже, мадам курить разом з Міловановим…
показати весь коментар
25.08.2022 17:00 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2022 17:03 Відповісти
Шура ! Ви поезжайте в Киев и спросите, кем был Лубинец до революции, Он был простым контрабандистом. Я его вчера видел в Киеве, Он теперь главный по правам человека.
показати весь коментар
25.08.2022 20:37 Відповісти
Давати прогнози про розвиток економіки зараз може тільки ідіот.
показати весь коментар
25.08.2022 17:07 Відповісти
Рост єкономіки заміряють у співвідношені до попереднього року, а на фоні цьогорічного падіння 45%, при стабілізації фронту, зростання гарантоване.
показати весь коментар
25.08.2022 17:41 Відповісти
Зробимо економіку (для людей) ще раз! - міністр економіки Свириденко

Лікувати державу від зеленої чуми потрібно виключно радикальними методами, наданням статусу: недоторканності до землі через високопідвішення особи за горлянку.
показати весь коментар
25.08.2022 17:08 Відповісти
Через два-три тижні...
показати весь коментар
25.08.2022 17:36 Відповісти
Навіщо давати нікчемні прогнози ?
показати весь коментар
25.08.2022 17:40 Відповісти
Ще один...
показати весь коментар
25.08.2022 18:48 Відповісти
ZEкономісти гундосого членограя...)))
показати весь коментар
25.08.2022 19:25 Відповісти
У нас все чиновники высшего звена за базар никогда не отвечают.Пёрднуть в воду и забыть-их девиз.Они берут пример со своего шефа Зе.
показати весь коментар
25.08.2022 19:36 Відповісти
Может на нули и выйдем,если вы зеленые всем стадом скинетесь на благо государства!
показати весь коментар
25.08.2022 19:46 Відповісти
https://ibb.co/BPN5rT6
показати весь коментар
25.08.2022 20:07 Відповісти
При здоровому глузді зараз прогнози не роблять, бо рашка руйнує всю інфраструктуру. А зараз так ляпати, щоб потім виправдовуватися, що ми не знали, не врахували, не вірили.
показати весь коментар
25.08.2022 20:15 Відповісти
Единственно верное,и это радует, рост благосостояния и экономики будет без Вас, господа зеленые статистики.
показати весь коментар
25.08.2022 20:40 Відповісти
Судячи по всьому всі розмови про ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ це ширма для Зе
влади на мутні схеми і асфальтування України

НІХТО У ВІЙНУ НЕ ГОВОРИТЬ ПРО РІСТ ЕКОНОМІКИ, У ВІЙНУ ГОВОРЯТЬ ПРО
ПЕРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ І ВСЕ ДЛЯ ЦЬОГО РОБЛЯТЬ.
показати весь коментар
25.08.2022 21:43 Відповісти
😂😂😂
блин, даже ничего не хочу говорить!
просто 😂😂😂
показати весь коментар
25.08.2022 22:40 Відповісти
Виходить Ю. Свириденко ще та балаболка
показати весь коментар
26.08.2022 05:30 Відповісти
Буде зростати тільки після переобрання слуг, зміни міністрів, і др.
показати весь коментар
26.08.2022 08:20 Відповісти
 
 