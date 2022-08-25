Економіка почне зростати вже наступного року, - міністр економіки Свириденко

Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Втім, це залежить від подій у війні проти РФ.

Про це міністерка економіки Юлія Свириденко сказала в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Свириденко, урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою кредитування.

Міністр сказала, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.

"Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку в русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко.

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Хоча Свириденко відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, вона сказала, що нова програма повинна бути "відносно великою" і повинна бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.

Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки про допомогу. За її словами, Україна отримала 12,7 млрд доларів міжнародної бюджетної підтримки після вторгнення Росії і очікує, що до кінця року надійде ще 14 млрд доларів з уже обіцяної допомоги.

"Для нас дуже важливо продовжувати отримувати цю фінансову допомогу, і допомогу в цілому, від наших партнерів, - сказала вона. - Ми боремося за цінності, важливі для Європи і США".

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