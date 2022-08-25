Економіка почне зростати вже наступного року, - міністр економіки Свириденко
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Втім, це залежить від подій у війні проти РФ.
Про це міністерка економіки Юлія Свириденко сказала в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Свириденко, урядовці складають макроекономічні прогнози перед початком переговорів наступного місяця з Міжнародним валютним фондом за новою програмою кредитування.
Міністр сказала, що поточні прогнози по валовому внутрішньому продукту у 2023 році варіюються від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після ймовірного падіння на 30-35% цього року.
"Ми розуміємо, що нам потрібно тримати економіку в русі. Дуже складно робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко.
Хоча Свириденко відмовилася уточнити, скільки Україна запросить у МВФ, вона сказала, що нова програма повинна бути "відносно великою" і повинна бути узгоджена швидко, щоб допомогти вивільнити кошти від інших кредиторів і заспокоїти інвесторів.
Свириденко також закликала країни та установи-донори виконати свої обіцянки про допомогу. За її словами, Україна отримала 12,7 млрд доларів міжнародної бюджетної підтримки після вторгнення Росії і очікує, що до кінця року надійде ще 14 млрд доларів з уже обіцяної допомоги.
"Для нас дуже важливо продовжувати отримувати цю фінансову допомогу, і допомогу в цілому, від наших партнерів, - сказала вона. - Ми боремося за цінності, важливі для Європи і США".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще продажу землі без обіцяного референдуму...
НКВД в дії, чорт най їх на хʎņ свій забере.
11 янв. 2022
https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html В Украине введут продуктовы https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html е талоны: кто и когда получит
Ляпають язиком, як двері в хліву....
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
они и проедают ВВП
мировая экономика не знает как 2-3-4 года продержаться ( и это ж у них инфраструктуру и жилой сектор не бомбили и миллионы беженцами не уехали и поля без мин и снарядов)
или оптимист не реальный или идиот реальный
Лохі трохи підзабули мантру, то їм повторили
"Единственная роль прогнозов в экономике -- показать, что астрология это уважаемая наука".
"Экономисты успешно предсказали ДЕСЯТЬ из ПЯТИ случившихся депрессий"
П.Чернышов, ФБ (цитаты Лоуренса Питера и др.)
Схоже нам глина з такими міністрами.
Тисячі людей в міграції, промисловість розбомблена, тисячі без житла і засобів на існування.....
Яке зростання ? Освіта 9 класів загальноосвітньої школи з середнім балом 3?
Вже і про ковід починають легенько включати шарманку.
Зсу лаптів паліть, а потім ось таких спікерів також на гіляку.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/25/7364758/
Украине наверное прийдется мобилизовать больше людей.
Экономика может вырасти на 15% если будет работать бизнес.
Это министерство не разработало понятный план, кто может быть забронирован.
Например ИТ ФОП, которые продают валюту по 36 грн - не могут быть забронированы.
Забронированы могут быть: судьи, депутаты, работники критической инфраструктуры и т.п.
Т.е. экономика вырастит на 15%, за счет судей и депутатов.
Можно увеличить кол-во судей и депутатов, в 2-3 раза,
во первых они автоматом забронированы, а во вторых экономика будет быстрее и больше расти.
Лікувати державу від зеленої чуми потрібно виключно радикальними методами, наданням статусу: недоторканності до землі через високопідвішення особи за горлянку.
влади на мутні схеми і асфальтування України
НІХТО У ВІЙНУ НЕ ГОВОРИТЬ ПРО РІСТ ЕКОНОМІКИ, У ВІЙНУ ГОВОРЯТЬ ПРО
ПЕРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ І ВСЕ ДЛЯ ЦЬОГО РОБЛЯТЬ.
блин, даже ничего не хочу говорить!
просто 😂😂😂