Экономика начнет расти уже в следующем году, - министр экономики Свириденко
Кабинет министров ожидает, что экономика Украины в ближайшее время стабилизируется, а в следующем году может вырасти на 15,5%. Впрочем, это зависит от событий в войне против РФ.
Об этом министр экономики Юлия Свириденко сказала в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Свириденко, члены правительства составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.
Министр сказала, что текущие прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого падения на 30-35% в этом году.
"Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - добавила Свириденко.
Хотя Свириденко отказалась уточнить, сколько Украина попросит у МВФ, она сказала, что новая программа должна быть "относительно большой" и должна быть согласована быстро, чтобы освободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.
Свириденко также призвала страны и учреждения-доноры выполнить свои обещания о помощи. По ее словам, Украина получила 12,7 млрд долларов международной бюджетной поддержки после вторжения России и ожидает, что до конца года поступит еще 14 млрд долларов из уже обещанной помощи.
"Для нас очень важно продолжать получать эту финансовую помощь и помощь в целом, от наших партнеров, - сказала она. - Мы боремся за ценности, важные для Европы и США".
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А ще продажу землі без обіцяного референдуму...
НКВД в дії, чорт най їх на хʎņ свій забере.
11 янв. 2022
https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html В Украине введут продуктовы https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html е талоны: кто и когда получит
Ляпають язиком, як двері в хліву....
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
они и проедают ВВП
мировая экономика не знает как 2-3-4 года продержаться ( и это ж у них инфраструктуру и жилой сектор не бомбили и миллионы беженцами не уехали и поля без мин и снарядов)
или оптимист не реальный или идиот реальный
Лохі трохи підзабули мантру, то їм повторили
"Единственная роль прогнозов в экономике -- показать, что астрология это уважаемая наука".
"Экономисты успешно предсказали ДЕСЯТЬ из ПЯТИ случившихся депрессий"
П.Чернышов, ФБ (цитаты Лоуренса Питера и др.)
Схоже нам глина з такими міністрами.
Тисячі людей в міграції, промисловість розбомблена, тисячі без житла і засобів на існування.....
Яке зростання ? Освіта 9 класів загальноосвітньої школи з середнім балом 3?
Вже і про ковід починають легенько включати шарманку.
Зсу лаптів паліть, а потім ось таких спікерів також на гіляку.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/25/7364758/
Украине наверное прийдется мобилизовать больше людей.
Экономика может вырасти на 15% если будет работать бизнес.
Это министерство не разработало понятный план, кто может быть забронирован.
Например ИТ ФОП, которые продают валюту по 36 грн - не могут быть забронированы.
Забронированы могут быть: судьи, депутаты, работники критической инфраструктуры и т.п.
Т.е. экономика вырастит на 15%, за счет судей и депутатов.
Можно увеличить кол-во судей и депутатов, в 2-3 раза,
во первых они автоматом забронированы, а во вторых экономика будет быстрее и больше расти.
Лікувати державу від зеленої чуми потрібно виключно радикальними методами, наданням статусу: недоторканності до землі через високопідвішення особи за горлянку.
влади на мутні схеми і асфальтування України
НІХТО У ВІЙНУ НЕ ГОВОРИТЬ ПРО РІСТ ЕКОНОМІКИ, У ВІЙНУ ГОВОРЯТЬ ПРО
ПЕРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ І ВСЕ ДЛЯ ЦЬОГО РОБЛЯТЬ.
блин, даже ничего не хочу говорить!
просто 😂😂😂