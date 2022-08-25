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Новости
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Экономика начнет расти уже в следующем году, - министр экономики Свириденко

украина,экономика

Кабинет министров ожидает, что экономика Украины в ближайшее время стабилизируется, а в следующем году может вырасти на 15,5%. Впрочем, это зависит от событий в войне против РФ.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко сказала в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Свириденко, члены правительства составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.

Министр сказала, что текущие прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого падения на 30-35% в этом году.

"Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - добавила Свириденко.

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Хотя Свириденко отказалась уточнить, сколько Украина попросит у МВФ, она сказала, что новая программа должна быть "относительно большой" и должна быть согласована быстро, чтобы освободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Свириденко также призвала страны и учреждения-доноры выполнить свои обещания о помощи. По ее словам, Украина получила 12,7 млрд долларов международной бюджетной поддержки после вторжения России и ожидает, что до конца года поступит еще 14 млрд долларов из уже обещанной помощи.

"Для нас очень важно продолжать получать эту финансовую помощь и помощь в целом, от наших партнеров, - сказала она. - Мы боремся за ценности, важные для Европы и США".

Автор: 

МВФ (3334) прогноз (698) экономика (3878) Минэкономразвития (652) Свириденко Юлия (122)


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Топ комментарии
+33
Спочатку казали всім вчителям по 4 штуки $, потім казали хуже уже не будет, потім казали дайте йому 100 днів, потім казали дайте йому ще 100 днів, а по факту економіка почала падати ще задовго до війни
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25.08.2022 15:34
+22
В кабміні завелася своя Люська Задристович.😁
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
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25.08.2022 15:40
+20
Доки ця шобла не наб'є повні кишені, економіка і народ так і будуть нищими.
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25.08.2022 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку казали всім вчителям по 4 штуки $, потім казали хуже уже не будет, потім казали дайте йому 100 днів, потім казали дайте йому ще 100 днів, а по факту економіка почала падати ще задовго до війни
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25.08.2022 15:34 Ответить
Помним, помним, на 40% в год😀
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25.08.2022 16:06 Ответить
За базар ответишь!?
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25.08.2022 17:02 Ответить
"Наша экономика как куёк у гномика, как куёк у гномика, гномика куёк.." Це кацапи про свою співають, та думаю наша не далеко відійшла 41,5 повноважна гривня за 1 Джорж Вашингтом, коли таке було.
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25.08.2022 21:38 Ответить
шашлик забув...

А ще продажу землі без обіцяного референдуму...

НКВД в дії, чорт най їх на хʎņ свій забере.
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25.08.2022 16:23 Ответить
Незадовго до вторгнення мав статися обіСцяний "кінець епохи бідності". Не встигли.


11 янв. 2022
https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html В Украине введут продуктовы https://www.unian.net/society/talony-na-edu-v-ukraine-chto-eto-kogda-i-dlya-kogo-vvedut-novosti-ukrainy-11667970.html е талоны: кто и когда получит
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25.08.2022 17:06 Ответить
Але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
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25.08.2022 19:42 Ответить
То наша з вами економіка падала,а у трухіна та економіка по багажнику валялася ,всім пропонував,каже вже бачити її ,кляту ,не можу
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26.08.2022 07:48 Ответить
якщо вже вирішили малювати цифри,то чого б ще пару нулів не дописати? уявляю,як здивуються в сша,бо,як,я гадаю,що зебіляти вирішили,що краник буде лити вічно
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25.08.2022 15:36 Ответить
Задовбали ці всі прєдсказатєлі, астрологи. Одні брехуни. Згадайте що в березні прєдсказували.
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25.08.2022 15:37 Ответить
А вони працювати не вміють, тільки предсказувати.
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25.08.2022 15:52 Ответить
Яке зростання! Данілов сказав що війна на довго а не наступного року закінчиться
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25.08.2022 15:39 Ответить
Доки ця шобла не наб'є повні кишені, економіка і народ так і будуть нищими.
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25.08.2022 15:39 Ответить
Вони НІНОЛИ не нажеруться. Це ж птЕнци бездонної прірви, бені бабломойського.
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25.08.2022 16:13 Ответить
Что они все нюхают?
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25.08.2022 15:39 Ответить
Схоже, екскременти Єрмака.
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25.08.2022 16:08 Ответить
Они не только нюхают,а пьют,глотают и колят
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25.08.2022 16:46 Ответить
Це та, що обіцяла вирішити питання поставки пального за одну-дві неділю !?
Ляпають язиком, як двері в хліву....
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25.08.2022 15:39 Ответить
Ну слава тобі, Господи. Хоч в цей час стане легше з економікою. Бо з 2020 тільки зелений звіздець її накривав. Хоча до зельоних ВВП невпинно зростав 16 кварталів.
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25.08.2022 15:39 Ответить
В кабміні завелася своя Люська Задристович.😁
Кабінет міністрів очікує, що економіка України найближчим часом стабілізується, а наступного року може зрости на 15,5%. Це повністю залежить від військового сценарію", - додала Свириденко. Насцяла у вуха і тут же помножила на нуль свій чьос.
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25.08.2022 15:40 Ответить
А не слишком ли много в Украине министров в военное время?

они и проедают ВВП
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25.08.2022 15:41 Ответить
ну якщо зростають ціни то і ввп буде зростати...економіка кілі азірова
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25.08.2022 15:42 Ответить
НЕ ВЕРЮ!(С)
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25.08.2022 15:44 Ответить
Не вірю
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25.08.2022 15:47 Ответить
дорогой , если ты не уверен в том что говоришь, и все зависит от того какие дела будут на фронте , то зачем вообще что-то говорить если это не имеет ни малейшего значения ни в настоящем ни в будущем , открывать рот и издавать звуки тоже нужно с головой , это не сцена 95 квартала , и не арена цирка , от того что ты наговорил ни кому ни тепло ни холодно , ты научись говорить по месту, с пониманием того , что происходит и что необходимо людям на данный момент , от этих цифр и экономики мы не станем лучше жить, 99% населения давно живут за свой заработанный хлеб , САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАРАБОТАННЫЙ, а рассказы про экономику это как при совке по радио и тв рассказывали какие рекорды бьют хлеборобы с гектара , и тд, бред короче.
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25.08.2022 15:47 Ответить
👏👏👏👏👏
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25.08.2022 16:10 Ответить
При цій владі корупционерів в країні ничого зростати не буде.
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25.08.2022 15:50 Ответить
+100500.
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25.08.2022 16:38 Ответить
Аби язиком молоти. Арестович 2.
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25.08.2022 15:52 Ответить
хреновый у нас министр экономики...
мировая экономика не знает как 2-3-4 года продержаться ( и это ж у них инфраструктуру и жилой сектор не бомбили и миллионы беженцами не уехали и поля без мин и снарядов)
или оптимист не реальный или идиот реальный
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25.08.2022 15:55 Ответить
ух ти..
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25.08.2022 15:58 Ответить
Ага.
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25.08.2022 16:37 Ответить
На чому базується такий оптимізм Свириденко? 🤔 Напевне нагострила лижі за кордон жа стчтусом біженця?
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25.08.2022 16:06 Ответить
Під час віцеи прогнзи роблять лише гадалки і ексирасенси. Свриденко - одна із них? 🤔
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25.08.2022 16:11 Ответить
Невже найвеличніший боневтік вкладе в економіку ті ($7 млрд)х(6 місяців)=$42млрд, які він не втратив, коли "запобіг паніці" не оголосивши про можливе вторгнення московитів (про яке, за його ж словами, знав з вересня 2021)?
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25.08.2022 16:12 Ответить
Не,не як можна-ці гроші вже "вкладені" як треба,яка економіка.))
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25.08.2022 23:50 Ответить
чергова сцанина в очі після попередньої про зростання ВВП на 40% за п'ять років (три вже минуло) та про слова Зе, ніби ми на порозі величезного "прориву вперед".

Лохі трохи підзабули мантру, то їм повторили
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25.08.2022 16:13 Ответить
Ага, зросте, рахунок у якоїсь пліснявої гниди в офшорах.
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25.08.2022 16:16 Ответить
Интересно бы почитать что-либо об источниках декларируемого роста.
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25.08.2022 16:30 Ответить
Как написал в фб Петр Чернышов (б. президент КиевСтар):
"Единственная роль прогнозов в экономике -- показать, что астрология это уважаемая наука".
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25.08.2022 16:35 Ответить
вызывайте джигита карлсона, он вам раскажет как без порошенко все должно попереть пуще чем в швейцарии и за 100 дней. хотя стоп, это место занято зелеными
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25.08.2022 16:37 Ответить
"Экономист -- это эксперт,, который ЗАВТРА знает, почему то, что он предсказал ВЧЕРА, не случилось СЕГОДНЯ".

"Экономисты успешно предсказали ДЕСЯТЬ из ПЯТИ случившихся депрессий"

П.Чернышов, ФБ (цитаты Лоуренса Питера и др.)
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25.08.2022 16:42 Ответить
зборище довбойобів-пропоків. За рахунок чого ви "піднімите"? дороги будувати?
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25.08.2022 16:44 Ответить
А как же "Дайте нам триллион. Мы тут сами разберёмся, как его потратить" ?
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26.08.2022 10:18 Ответить
Вони очікують зростання економіки за рахунок дотацій іншими державами, не за рахунок власних сил.... Вибрали на свою голову па приколу специалистов.
Схоже нам глина з такими міністрами.
Тисячі людей в міграції, промисловість розбомблена, тисячі без житла і засобів на існування.....

Яке зростання ? Освіта 9 класів загальноосвітньої школи з середнім балом 3?
Вже і про ковід починають легенько включати шарманку.

Зсу лаптів паліть, а потім ось таких спікерів також на гіляку.
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25.08.2022 16:51 Ответить
В этой новости, РФ увеличивает армию

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/25/7364758/

Украине наверное прийдется мобилизовать больше людей.

Экономика может вырасти на 15% если будет работать бизнес.

Это министерство не разработало понятный план, кто может быть забронирован.

Например ИТ ФОП, которые продают валюту по 36 грн - не могут быть забронированы.

Забронированы могут быть: судьи, депутаты, работники критической инфраструктуры и т.п.

Т.е. экономика вырастит на 15%, за счет судей и депутатов.

Можно увеличить кол-во судей и депутатов, в 2-3 раза,

во первых они автоматом забронированы, а во вторых экономика будет быстрее и больше расти.
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25.08.2022 16:53 Ответить
Схоже, мадам курить разом з Міловановим…
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25.08.2022 17:00 Ответить
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25.08.2022 17:03 Ответить
Шура ! Ви поезжайте в Киев и спросите, кем был Лубинец до революции, Он был простым контрабандистом. Я его вчера видел в Киеве, Он теперь главный по правам человека.
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25.08.2022 20:37 Ответить
Давати прогнози про розвиток економіки зараз може тільки ідіот.
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25.08.2022 17:07 Ответить
Рост єкономіки заміряють у співвідношені до попереднього року, а на фоні цьогорічного падіння 45%, при стабілізації фронту, зростання гарантоване.
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25.08.2022 17:41 Ответить
Зробимо економіку (для людей) ще раз! - міністр економіки Свириденко

Лікувати державу від зеленої чуми потрібно виключно радикальними методами, наданням статусу: недоторканності до землі через високопідвішення особи за горлянку.
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25.08.2022 17:08 Ответить
Через два-три тижні...
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25.08.2022 17:36 Ответить
Навіщо давати нікчемні прогнози ?
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25.08.2022 17:40 Ответить
Ще один...
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25.08.2022 18:48 Ответить
ZEкономісти гундосого членограя...)))
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25.08.2022 19:25 Ответить
У нас все чиновники высшего звена за базар никогда не отвечают.Пёрднуть в воду и забыть-их девиз.Они берут пример со своего шефа Зе.
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25.08.2022 19:36 Ответить
Может на нули и выйдем,если вы зеленые всем стадом скинетесь на благо государства!
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25.08.2022 19:46 Ответить
https://ibb.co/BPN5rT6
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25.08.2022 20:07 Ответить
При здоровому глузді зараз прогнози не роблять, бо рашка руйнує всю інфраструктуру. А зараз так ляпати, щоб потім виправдовуватися, що ми не знали, не врахували, не вірили.
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25.08.2022 20:15 Ответить
Единственно верное,и это радует, рост благосостояния и экономики будет без Вас, господа зеленые статистики.
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25.08.2022 20:40 Ответить
Судячи по всьому всі розмови про ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ це ширма для Зе
влади на мутні схеми і асфальтування України

НІХТО У ВІЙНУ НЕ ГОВОРИТЬ ПРО РІСТ ЕКОНОМІКИ, У ВІЙНУ ГОВОРЯТЬ ПРО
ПЕРЕМОГУ НАД ВОРОГОМ І ВСЕ ДЛЯ ЦЬОГО РОБЛЯТЬ.
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25.08.2022 21:43 Ответить
😂😂😂
блин, даже ничего не хочу говорить!
просто 😂😂😂
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25.08.2022 22:40 Ответить
Виходить Ю. Свириденко ще та балаболка
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26.08.2022 05:30 Ответить
Буде зростати тільки після переобрання слуг, зміни міністрів, і др.
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26.08.2022 08:20 Ответить
 
 