Экономика начнет расти уже в следующем году, - министр экономики Свириденко

Кабинет министров ожидает, что экономика Украины в ближайшее время стабилизируется, а в следующем году может вырасти на 15,5%. Впрочем, это зависит от событий в войне против РФ.

Об этом министр экономики Юлия Свириденко сказала в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Свириденко, члены правительства составляют макроэкономические прогнозы перед началом переговоров в следующем месяце с Международным валютным фондом по новой программе кредитования.

Министр сказала, что текущие прогнозы по валовому внутреннему продукту в 2023 году варьируются от дальнейшего сокращения на 0,4% до роста на 15,5% после предполагаемого падения на 30-35% в этом году.

"Мы понимаем, что нам нужно держать экономику в движении. Очень сложно делать новые прогнозы из-за неопределенности. Это полностью зависит от военного сценария", - добавила Свириденко.

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Хотя Свириденко отказалась уточнить, сколько Украина попросит у МВФ, она сказала, что новая программа должна быть "относительно большой" и должна быть согласована быстро, чтобы освободить средства от других кредиторов и успокоить инвесторов.

Свириденко также призвала страны и учреждения-доноры выполнить свои обещания о помощи. По ее словам, Украина получила 12,7 млрд долларов международной бюджетной поддержки после вторжения России и ожидает, что до конца года поступит еще 14 млрд долларов из уже обещанной помощи.

"Для нас очень важно продолжать получать эту финансовую помощь и помощь в целом, от наших партнеров, - сказала она. - Мы боремся за ценности, важные для Европы и США".