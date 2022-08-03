Экономика Украины находится в коме, ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии экономики Украины во время войны.

Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда такое количество людей уехало или потеряло (работу. - Ред.). Мы потеряли большое количество рабочих мест, миллионы. Для государства, население которого 40 млн, - 12 млн перемещенных лиц, это просто удар по экономике, почти ее убийство. Она сегодня находится в коме. Мы, не только Украина, но и весь мир, должны сегодня сделать все, чтобы наша экономика начала дышать", - отметил глава государства.

По словам президента, ежемесячный дефицит составляет $5 млрд.

"Чтобы вы поняли, это речь не идет о любом строительстве и т.п., кроме зарплат, пенсий, социальных выплат. Это большие потери. Блокирование портов Россией - это большие потери для экономики уже не Украины, а мира. Там сейчас по меньшей мере на $10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику. А дефицит ежемесячный $5 млрд, это говорит о том, что именно зерно позволит нам прожить 2 месяца. Это для нас очень важно. Россия это блокирует, она понимает, что приведет к дефициту, это может привести к голоду миллионов людей. К хаосу во многих странах.

