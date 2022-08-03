РУС
17 221 146

Экономика Украины находится в коме, ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии экономики Украины во время войны.

Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда такое количество людей уехало или потеряло (работу. - Ред.). Мы потеряли большое количество рабочих мест, миллионы. Для государства, население которого 40 млн, - 12 млн перемещенных лиц, это просто удар по экономике, почти ее убийство. Она сегодня находится в коме. Мы, не только Украина, но и весь мир, должны сегодня сделать все, чтобы наша экономика начала дышать", - отметил глава государства.

По словам президента, ежемесячный дефицит составляет $5 млрд.

"Чтобы вы поняли, это речь не идет о любом строительстве и т.п., кроме зарплат, пенсий, социальных выплат. Это большие потери. Блокирование портов Россией - это большие потери для экономики уже не Украины, а мира. Там сейчас по меньшей мере на $10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику. А дефицит ежемесячный $5 млрд, это говорит о том, что именно зерно позволит нам прожить 2 месяца. Это для нас очень важно. Россия это блокирует, она понимает, что приведет к дефициту, это может привести к голоду миллионов людей. К хаосу во многих странах.

Топ комментарии
+42
Зелене чмо з 2019р. було в кокаїновій комі
показать весь комментарий
03.08.2022 14:59 Ответить
+33
Смотрящий Ермак не дозволяє - це йому перемовини з оккупантом зіпсує . Не на часі у Ермака
показать весь комментарий
03.08.2022 14:56 Ответить
+24
І як це зробити, коли країною керують бовдури й колаборанти? Може, ще пару гундосиків записати, або лєнку ще в якійсь кумедній позі сфоткати?
показать весь комментарий
03.08.2022 14:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ви ж всі пам'ятаєте, що у цьому винні саме американці і європейці, бо вони сіяли паніку і тим самим поклали нашу економіку?
показать весь комментарий
03.08.2022 17:43 Ответить
"зе" признається в тому, що його влада в Україні, привела економіку Україну в кому, але де3,14здати ВЗРади успішно почали навіть в такій ситуації в кишенях коматозної України ,про яку говорить "зе", знаходити гроші для підвищення собі зарплат.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:55 Ответить
І почалося це після прихода до влади в Україні коломойского який поставив виконувати роль президента актора з свого комик шоу 95квартала яке зісрала мозги населенню України своїм різкосортиним іскуством під названіем стёб. Зато коломойский стае все багаче і багаче.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:56 Ответить
Класно у зєбіла виходить - проібав- вкрав - списав на коронавірус! Проібав- вкрав- списав на війну! Хай розкаже , де була наша економіка до 24,02 - якщо не в комі , то в передінфарктному стані!
показать весь комментарий
03.08.2022 18:13 Ответить
Ага, такий був "передінфарктний" стан, що не можна було пройти до під'їзду через засилля дорогих автомобілів. Причому деякі марки я навіть в Еміратах не бачив
показать весь комментарий
03.08.2022 23:14 Ответить
Тепер на цих іномарках можна встановити по пушці і брати москву.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:59 Ответить
Зрозуміло, що вся економіка України під час війни буде повністю залежати від імпорту. Тому на початку війни з Лондона прийшла мудра і цінна вказівка - скасувати ПДВ для імпортерів, замінивши їм податок на 2% з обороту...

От якби все так і залишилося, не було би ані падіння курсу гривні, ані вимивання коштів імпортерів до бюджету, ані падіння попиту, ані зупинки економіки аж до "коми"...

Але смотрящі за дєрібаном бюджету дуже скоро допетрали, що не можна буде відібрати у бізнесу оборотні кошти, якщо імпортери не будуть платити ПДВ. В бюджет будуть поступати реальні податки - 2% від обороту, а потім ще 18% від прибутку, якщо такий в бізнесу з'явиться.

Ні, так не можна! Не можна дати людям під час війни жити і працювати! Треба створити такі умови, щоб весь бізнес позакривався. Тоді від безвиході буде більше добровольців на м'ясо. А вбивство максимальної кількості населення - головна мета будь-якої війни.

Сказано - зроблено.

1. На ходу відміняємо постанову наших кураторів. Хто перейшов на 2%, заганяємо назад платити ПДВ. Пофіг, що дефіцит бюджету покривається західними партнерами. Головне - зробити біду для свого народу. Народ повинен страждати і вимирати. Бо ж війна.

2. Піднімаємо курс на 24% - ламаємо весь бізнес імпортерів, автоматично розганяємо інфляцію мінімум до 20% річних. Штучно опустивши курс, створюємо умови для подальшого падіння курсу на чорному ринку, що означає падіння купівельної спроможності населення. А це, як відомо, найвірніший спосіб накрити мідним тазом економіку - попит падає, коли люди не мають за що купляти товари і послуги.

3. Ага, вони ще рухаються?! Тоді вводимо додатковий податок 10% на імпорт! Нехай взагалі нічого імпортного не купують, крім жратви і медикаментів. Нє фіг купляти одяг, побутову хімію і всякі блага цивілізації. Ви повинні мучитися точно так само, як москалі! Чим ви кращі за москалів?

Напевне якось так вони думають?
показать весь комментарий
03.08.2022 18:21 Ответить
Та лишь бы не Порошенко...
Понабирали быдла из 95 говноквартала по объявлению и возомнили себя богами с бородой....Шариковы Леонид Данилыча...пора красные галстуки надевать...🤣
показать весь комментарий
03.08.2022 18:35 Ответить
Це як мільярд дерев.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:42 Ответить
Як можна лити гівно на гівно? Це ж нонсенс!
показать весь комментарий
03.08.2022 20:05 Ответить
Какой деловой чувак на фото. И куча подхалимов.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:41 Ответить
Ви тільки уявіть!? При ще, якого обрали для шашликів і щоб було смішно і економіка....у комі були виборці безхребетного зе. Саме його найтупіші дії з будівництва стадіонів та доріг з мостами замість озброєння, бездіяльності баканівського СБУ, повна профнепридатність радників....
показать весь комментарий
03.08.2022 19:47 Ответить
Я скільки років тут був..попереджав. Хоч і не був прихильником пороха, але зеля був найслабшою ланкою ланцюга... Ну то як і казав мені з такими виборцями різними шляхами йти. Щасти....
показать весь комментарий
03.08.2022 19:52 Ответить
Комік загнав економіку в кому, чому ж тут дивуватися? Економіст також не насмішив би публіку, якби спробував себе кловуном в цирку.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:32 Ответить
Нужно быть полным идиотом чтобы утверждать это.Война сученок не забывай и Украина и президент достойны уважения
показать весь комментарий
03.08.2022 21:01 Ответить
Война началась 24.02.2022, если Вы забыли, Бонэвтик у руля с 2019-го. Экономика загнулась уже с 2020-го. Так что не надо прикрывать преступные действия ЗЕуряда войной. Но я согласен - Украина достойна уважения. А вот ЗЕуряд и Бонэвтик достойны статей Криминального кодекса
показать весь комментарий
03.08.2022 21:13 Ответить
100% УКраина ничего общего не имеет с этим временным недоразумением. И про знак равенства ваще не может быть речи. Реально, зеля не президент а позор УКраины.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:38 Ответить
хєра він достойний, а не поваги

за рік знати про 3.14здець і не зробити нічого - то повний алес капут
показать весь комментарий
03.08.2022 23:38 Ответить
Ну что мразь и гнида зеленАя?! Нажаоил шашлычки!? За все будешь отвечать со своей бандой зеЛеной
показать весь комментарий
03.08.2022 20:38 Ответить
Сидишь гнида и ждешь ....дождешься.
показать весь комментарий
03.08.2022 21:04 Ответить
Экономика восстановится ,надо строить предприятия на свободной территории по производству оружия с помощью союзников и за их вливания в экономику.А так же через лендлиз помочь нашему ВВП с помощью США..Потрясти воров периода Янковоща и Порошенко.,конфисковать наворованное у народа.Таких воров очень много по стране они так же скрытые враги нашей независимости...СБУ должна усилить работу среди них так же есть такие же воры.и прокуратура в том числе...
показать весь комментарий
03.08.2022 21:00 Ответить
Знову зе та Банкова взялася за війну з опозицією, ( судячи з комантарів і не тільки)
знову бруд гниль ллють на тих людей що воюють з ЄС,
а скільки ж мразей воює від зеленої плісені,
та ніскільки , нуль ,
а зе усе за своє, порох, ворог, от *** тупе, як валянок, та мстиве, зле.😠
показать весь комментарий
03.08.2022 21:36 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 21:53 Ответить
Хай їм про шашлики розповість. Або на фартапуцало збацає. А то щось не зажигає.
показать весь комментарий
03.08.2022 22:21 Ответить
В комі? А хто ввів Україну в кому? Невже знов Порошенко? А тепер ходите по світу з простягнутою рукою, Ще й щось вимагаєте. Ідіоти нелякані...
показать весь комментарий
03.08.2022 22:43 Ответить
А шо такоє?!
А Коломойському пробачили укр судді борг в 4,5 млрд гривень...
показать весь комментарий
03.08.2022 23:07 Ответить
нехай арештовані російські валютні резерви платять за це, але реформи будуть потрібні. як ізраїльська економіка процвітає в умовах постійного конфлікту?
показать весь комментарий
03.08.2022 23:20 Ответить
Цікаво а Ізраїльскою економікою Українці керують?Ні?Чому тоді Українською керують євреї?
показать весь комментарий
04.08.2022 00:14 Ответить
Я невкурсі чи де інде ще але, в мому місці ****** заборонили торгувати селянам на тротуарі біля ринку. Доїхати до міста коштує 30-50грн, потім іди плати за місце ще 50 грн, наторгує на 100-200, потратить на дорогу додому. Який смисл продавати те що тяжко розтилося 2-3 місяці? Останні способи заробітку відбирають підари.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:24 Ответить
як голосували у твому місті у 2019?
показать весь комментарий
03.08.2022 23:36 Ответить
**** шашлики, зелене опудало!
показать весь комментарий
03.08.2022 23:35 Ответить
молодец зеля... чётко так нам рассказывает что экономика в коме... наверно, порошенко её в кому загнал...
показать весь комментарий
03.08.2022 23:37 Ответить
Зелёная сопля не видит взаимосвязи между идиотским запретом на выезд для заработка себе на жизнь и крахом экономики, к которому он привёл?

Именно он, а не Х**ло, потому что именно бездарная зелёная власть (а не кто-то ещё) запретила выезжать на заработки по заказу России, что уничтожило бы экономику Украины даже в абсолютно мирное время, а уж тем более сейчас. А они ещё и клянчат деньги на крови украинцев. Сами обделались, а теперь всполошились "ой, а что это воняет?".
показать весь комментарий
04.08.2022 00:03 Ответить
Отработка команд Ермака по созданию фона для переговоров с рашкой.Каждый день,синхронно со шредером и прочими кремлевскими.Вот что про него не скажешь - что наше все боец.Сидит в соплях и свои провалы пытается повесить на всех подряд.
показать весь комментарий
04.08.2022 04:55 Ответить
Не мог никогда понять, как в воюющей стране с 2014 года миллионные премии и такие пенсии. Ограничь максимальный размер пенсий до 500 евро. Убери схематозы с возвратным ндс. Сократи минимум 40 процентов госслужащих. Людей не на оккупированных территориях до 25 млн. Осталось. Прекрати лугандонам платить пенсии. Сколько их там мобилизовали. Зарплата судей, прокуроров госчиновников не более 1000 евро. Ты же ахреневший тип. Понаставил всех своих и ленкиных дружков в управлении. И назначил 6 значные зарплаты.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:08 Ответить
А заробітчани вже не пришлють 15 млрд доларів...
показать весь комментарий
04.08.2022 07:22 Ответить
кінець епох бідності наступив. *****, кінець цілої епохи.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:39 Ответить
концерт Каартала 95 почався
показать весь комментарий
04.08.2022 08:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 