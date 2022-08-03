Экономика Украины находится в коме, ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии экономики Украины во время войны.
Об этом он заявил во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда такое количество людей уехало или потеряло (работу. - Ред.). Мы потеряли большое количество рабочих мест, миллионы. Для государства, население которого 40 млн, - 12 млн перемещенных лиц, это просто удар по экономике, почти ее убийство. Она сегодня находится в коме. Мы, не только Украина, но и весь мир, должны сегодня сделать все, чтобы наша экономика начала дышать", - отметил глава государства.
По словам президента, ежемесячный дефицит составляет $5 млрд.
"Чтобы вы поняли, это речь не идет о любом строительстве и т.п., кроме зарплат, пенсий, социальных выплат. Это большие потери. Блокирование портов Россией - это большие потери для экономики уже не Украины, а мира. Там сейчас по меньшей мере на $10 млрд зерна, которые должны вернуться в нашу экономику. А дефицит ежемесячный $5 млрд, это говорит о том, что именно зерно позволит нам прожить 2 месяца. Это для нас очень важно. Россия это блокирует, она понимает, что приведет к дефициту, это может привести к голоду миллионов людей. К хаосу во многих странах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От якби все так і залишилося, не було би ані падіння курсу гривні, ані вимивання коштів імпортерів до бюджету, ані падіння попиту, ані зупинки економіки аж до "коми"...
Але смотрящі за дєрібаном бюджету дуже скоро допетрали, що не можна буде відібрати у бізнесу оборотні кошти, якщо імпортери не будуть платити ПДВ. В бюджет будуть поступати реальні податки - 2% від обороту, а потім ще 18% від прибутку, якщо такий в бізнесу з'явиться.
Ні, так не можна! Не можна дати людям під час війни жити і працювати! Треба створити такі умови, щоб весь бізнес позакривався. Тоді від безвиході буде більше добровольців на м'ясо. А вбивство максимальної кількості населення - головна мета будь-якої війни.
Сказано - зроблено.
1. На ходу відміняємо постанову наших кураторів. Хто перейшов на 2%, заганяємо назад платити ПДВ. Пофіг, що дефіцит бюджету покривається західними партнерами. Головне - зробити біду для свого народу. Народ повинен страждати і вимирати. Бо ж війна.
2. Піднімаємо курс на 24% - ламаємо весь бізнес імпортерів, автоматично розганяємо інфляцію мінімум до 20% річних. Штучно опустивши курс, створюємо умови для подальшого падіння курсу на чорному ринку, що означає падіння купівельної спроможності населення. А це, як відомо, найвірніший спосіб накрити мідним тазом економіку - попит падає, коли люди не мають за що купляти товари і послуги.
3. Ага, вони ще рухаються?! Тоді вводимо додатковий податок 10% на імпорт! Нехай взагалі нічого імпортного не купують, крім жратви і медикаментів. Нє фіг купляти одяг, побутову хімію і всякі блага цивілізації. Ви повинні мучитися точно так само, як москалі! Чим ви кращі за москалів?
Напевне якось так вони думають?
Понабирали быдла из 95 говноквартала по объявлению и возомнили себя богами с бородой....Шариковы Леонид Данилыча...пора красные галстуки надевать...🤣
за рік знати про 3.14здець і не зробити нічого - то повний алес капут
знову бруд гниль ллють на тих людей що воюють з ЄС,
а скільки ж мразей воює від зеленої плісені,
та ніскільки , нуль ,
а зе усе за своє, порох, ворог, от *** тупе, як валянок, та мстиве, зле.😠
А Коломойському пробачили укр судді борг в 4,5 млрд гривень...
Именно он, а не Х**ло, потому что именно бездарная зелёная власть (а не кто-то ещё) запретила выезжать на заработки по заказу России, что уничтожило бы экономику Украины даже в абсолютно мирное время, а уж тем более сейчас. А они ещё и клянчат деньги на крови украинцев. Сами обделались, а теперь всполошились "ой, а что это воняет?".