Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ. ФОТО

Сегодня утром российские военные ворвались в дом главы Горностаевской громады Сергея Ляхно.

По словам свидетелей, мужчину повалили на землю, избили и похитили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".

Накануне Ляхно отказался от сотрудничества с россиянами.

Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ 01

Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ 02

оккупация (10258) похищение (1699) Херсонская область (5116)
