Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ. ФОТО
Сегодня утром российские военные ворвались в дом главы Горностаевской громады Сергея Ляхно.
По словам свидетелей, мужчину повалили на землю, избили и похитили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Прямой".
Накануне Ляхно отказался от сотрудничества с россиянами.
