Окупанти викрали голову громади на Херсонщині Ляхна, - ЗМІ. ФОТО
Сьогодні вранці російські військові вдерлися до будинку голови Горностаївської громади Сергія Ляхна.
За словами свідків, чоловіка повалили на землю, побили та викрали, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".
Напередодні Ляхно відмовився від співпраці з росіянами.
