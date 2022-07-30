Оккупанты похитили бывшего командира разведывательного корабля ВМС Украины Киселева

Захватчики обвиняют его в участии в добровольческом крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана, который в России считается террористическим.

О похищении Киселева сообщили Центр журналистских исследований и сын экс-командира Артем Киселев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера. Где они держали его несколько дней - неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и увезли в Симферопольское СИЗО", - рассказал Киселев-младший.

По его словам, 29 июля подконтрольный России суд назначил Алексею Киселеву меру пресечения - 2 месяца в СИЗО г. Симферополь. Артем Киселев также отмечает, что физическое состояние отца свидетельствует о его избиении и возможных пытках.

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По данным Центра журналистских исследований, Алексею Киселеву инкриминируют участие в "незаконном вооруженном формировании батальона имени Номана Челебиджихана" (ч.2 статьи 208 УК РФ).

Алексей Алексеевич Киселев (дата рождения 2 февраля 1964) был командиром корабля управления "Славутич" ВМСУ, после отставки в звании капитана 1-го ранга занимался общественной и предпринимательской деятельностью в Севастополе. После оккупации Крыма РФ в 2014 году уехал в Геническ. Является одним из основателей ОО "Переселенец-СОС" - организации, которая занимается правами внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса.