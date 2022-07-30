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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты похитили бывшего командира разведывательного корабля ВМС Украины Киселева

кисельов,олексій

Захватчики обвиняют его в участии в добровольческом крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана, который в России считается террористическим.

О похищении Киселева сообщили Центр журналистских исследований и сын экс-командира Артем Киселев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера. Где они держали его несколько дней - неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и увезли в Симферопольское СИЗО", - рассказал Киселев-младший.

По его словам, 29 июля подконтрольный России суд назначил Алексею Киселеву меру пресечения - 2 месяца в СИЗО г. Симферополь. Артем Киселев также отмечает, что физическое состояние отца свидетельствует о его избиении и возможных пытках.

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По данным Центра журналистских исследований, Алексею Киселеву инкриминируют участие в "незаконном вооруженном формировании батальона имени Номана Челебиджихана" (ч.2 статьи 208 УК РФ).

Алексей Алексеевич Киселев (дата рождения 2 февраля 1964) был командиром корабля управления "Славутич" ВМСУ, после отставки в звании капитана 1-го ранга занимался общественной и предпринимательской деятельностью в Севастополе. После оккупации Крыма РФ в 2014 году уехал в Геническ. Является одним из основателей ОО "Переселенец-СОС" - организации, которая занимается правами внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса.

Автор: 

ВМС (1472) Крым (26411) похищение (1688) крымские татары (2718) Геническ (31) Херсонская область (4802)


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Топ комментарии
+26
він жив в Генічеську, читай уважно інфу.
А причина його полону в тому, що влада здала Чонгар і південь України.
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30.07.2022 12:45
+16
це ти, 73/43%зебіл діждався своєї влади зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе. Щоб вони ще тебе здали ворогу.
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30.07.2022 12:48
+10
і ти не прочитав, не врубився. В Генічеську він жив, там його викрали, тіпа арештували, і через 5 днів вивезли в Крим!
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30.07.2022 12:50
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Шкода. Але н***я поїхав у Крим ?
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30.07.2022 12:41 Ответить
Корешiв - афiцерiв РФ провiдати...
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30.07.2022 12:44 Ответить
він жив в Генічеську, читай уважно інфу.
А причина його полону в тому, що влада здала Чонгар і південь України.
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30.07.2022 12:45 Ответить
Это почти единственный путь эвакуации с Херсонской области. Через Васильевку\Днепрорудное - лотерея протяженностью в 6-7 дней пути. Но многие не осознают до конца риск. ФСБ на границе с Крымом трусит мужчин по полной. Это уже далеко не первый случай.
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30.07.2022 12:45 Ответить
і ти не прочитав, не врубився. В Генічеську він жив, там його викрали, тіпа арештували, і через 5 днів вивезли в Крим!
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30.07.2022 12:50 Ответить
Да. В самом низу невнимательно посмотрел. Тогда вообще нет вопросов. Очередное похищение орками в Херсонской области. Там таких уже несколько сотен.
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30.07.2022 12:56 Ответить
сидів і ждав -- дождався і сів
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30.07.2022 12:44 Ответить
це ти, 73/43%зебіл діждався своєї влади зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе. Щоб вони ще тебе здали ворогу.
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30.07.2022 12:48 Ответить
нічо собі заявочки -- я за Кошулинського . Тихіше на поворотах . Для чого такии апломб
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30.07.2022 13:10 Ответить
Коваль.Думай что пишешь
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30.07.2022 14:13 Ответить
шо не так
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30.07.2022 15:58 Ответить
А куда ему было выехать? Геническ оккупировали ранним утром 24 февраля. Пересекать границу с Крымом было нельзя, а другие пути - лотерея. Ехать на север нужно было еще в апреле пока у орков была неразбериха.
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30.07.2022 12:59 Ответить
это какие надо иметь мозги чтобы переться в Крым, зная что ты там в розыске.
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30.07.2022 12:45 Ответить
та не поїхав він добровільно, а його вивезли!
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30.07.2022 12:51 Ответить


Черговий туповатий підліиок чи звичайний трольок, як завжди у подібного з клікухою замість ім'я?

Це ж яку відсутність мозку треба мати, щоб думати, що всі знають чи в розшуку вони на паРашці і чи взагалі він їхав до Криму, а не був затриманий прямо в Генічеську.
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30.07.2022 13:09 Ответить
катують тварі
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30.07.2022 12:58 Ответить
 
 