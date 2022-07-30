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Новини Окуповані території
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Окупанти викрали колишнього командира розвідувального корабля ВМС України Кисельова

кисельов,олексій

Загарбники звинувачують його в участі у добровольчому кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, який у Росії вважають терористичним.

Про викрадення Кисельова повідомили Центр журналістських досліджень та син екскомандира Артем Кисельов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста та волонтера. Де вони тримали його кілька днів - невідомо, але 27 числа він нібито перетнув кордон із Кримом, де його затримали та відвезли до Сімферопольського СІЗО", - розповів Кисельов-молодший.

За його словами, 29 липня підконтрольний Росії суд призначив Олексію Кисельову запобіжний захід - 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь. Артем Кисельов також зазначає, що фізичний стан батька свідчить про його побиття і можливі тортури.

Читайте: На Херсонщині росіяни викрали 63 представників місцевої влади і близько 300 активістів, - ОВА

За даними Центру журналістських досліджень, Олексію Кисельову інкримінують участь у "незаконному збройному формуванні батальйон імені Номана Челебіджихана" (ч.2 статті 208 КК РФ).

Олексій Олексійович Кисельов (дата народження 2 лютого 1964 року) був командиром корабля управління "Славутич" ВМСУ, після відставки у званні капітана 1-го рангу займався громадською та підприємницькою діяльністю у Севастополі. Після окупації Криму РФ у 2014 року виїхав у Генічеськ. Є одним із засновників ГО "Переселенець-СОС" - організації, що опікується правами внутрішньо переміщених осіб із Криму і Донбасу.

Також читайте: "Росіяни, ми йдемо по свої кавуни!": Херсоном розклеєно листівки про контрнаступ ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1389) Крим (14175) викрадення (821) кримські татари (2005) Генічеськ (39) Херсонська область (5790)


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Топ коментарі
+26
він жив в Генічеську, читай уважно інфу.
А причина його полону в тому, що влада здала Чонгар і південь України.
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30.07.2022 12:45
+16
це ти, 73/43%зебіл діждався своєї влади зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе. Щоб вони ще тебе здали ворогу.
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30.07.2022 12:48
+10
і ти не прочитав, не врубився. В Генічеську він жив, там його викрали, тіпа арештували, і через 5 днів вивезли в Крим!
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30.07.2022 12:50
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Шкода. Але н***я поїхав у Крим ?
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30.07.2022 12:41 Відповісти
Корешiв - афiцерiв РФ провiдати...
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30.07.2022 12:44 Відповісти
він жив в Генічеську, читай уважно інфу.
А причина його полону в тому, що влада здала Чонгар і південь України.
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30.07.2022 12:45 Відповісти
Это почти единственный путь эвакуации с Херсонской области. Через Васильевку\Днепрорудное - лотерея протяженностью в 6-7 дней пути. Но многие не осознают до конца риск. ФСБ на границе с Крымом трусит мужчин по полной. Это уже далеко не первый случай.
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30.07.2022 12:45 Відповісти
і ти не прочитав, не врубився. В Генічеську він жив, там його викрали, тіпа арештували, і через 5 днів вивезли в Крим!
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30.07.2022 12:50 Відповісти
Да. В самом низу невнимательно посмотрел. Тогда вообще нет вопросов. Очередное похищение орками в Херсонской области. Там таких уже несколько сотен.
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30.07.2022 12:56 Відповісти
сидів і ждав -- дождався і сів
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30.07.2022 12:44 Відповісти
це ти, 73/43%зебіл діждався своєї влади зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе. Щоб вони ще тебе здали ворогу.
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30.07.2022 12:48 Відповісти
нічо собі заявочки -- я за Кошулинського . Тихіше на поворотах . Для чого такии апломб
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30.07.2022 13:10 Відповісти
Коваль.Думай что пишешь
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30.07.2022 14:13 Відповісти
шо не так
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30.07.2022 15:58 Відповісти
А куда ему было выехать? Геническ оккупировали ранним утром 24 февраля. Пересекать границу с Крымом было нельзя, а другие пути - лотерея. Ехать на север нужно было еще в апреле пока у орков была неразбериха.
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30.07.2022 12:59 Відповісти
это какие надо иметь мозги чтобы переться в Крым, зная что ты там в розыске.
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30.07.2022 12:45 Відповісти
та не поїхав він добровільно, а його вивезли!
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30.07.2022 12:51 Відповісти


Черговий туповатий підліиок чи звичайний трольок, як завжди у подібного з клікухою замість ім'я?

Це ж яку відсутність мозку треба мати, щоб думати, що всі знають чи в розшуку вони на паРашці і чи взагалі він їхав до Криму, а не був затриманий прямо в Генічеську.
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30.07.2022 13:09 Відповісти
катують тварі
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30.07.2022 12:58 Відповісти
 
 