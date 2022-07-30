Окупанти викрали колишнього командира розвідувального корабля ВМС України Кисельова

Загарбники звинувачують його в участі у добровольчому кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, який у Росії вважають терористичним.

Про викрадення Кисельова повідомили Центр журналістських досліджень та син екскомандира Артем Кисельов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крым.Реалии.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста та волонтера. Де вони тримали його кілька днів - невідомо, але 27 числа він нібито перетнув кордон із Кримом, де його затримали та відвезли до Сімферопольського СІЗО", - розповів Кисельов-молодший.

За його словами, 29 липня підконтрольний Росії суд призначив Олексію Кисельову запобіжний захід - 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь. Артем Кисельов також зазначає, що фізичний стан батька свідчить про його побиття і можливі тортури.

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За даними Центру журналістських досліджень, Олексію Кисельову інкримінують участь у "незаконному збройному формуванні батальйон імені Номана Челебіджихана" (ч.2 статті 208 КК РФ).

Олексій Олексійович Кисельов (дата народження 2 лютого 1964 року) був командиром корабля управління "Славутич" ВМСУ, після відставки у званні капітана 1-го рангу займався громадською та підприємницькою діяльністю у Севастополі. Після окупації Криму РФ у 2014 року виїхав у Генічеськ. Є одним із засновників ГО "Переселенець-СОС" - організації, що опікується правами внутрішньо переміщених осіб із Криму і Донбасу.

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