Економіка України перебуває в комі, щомісячний дефіцит 5 млрд доларів, - Зеленський

Президент Володимир розповів про стан економіки України під час війни.

Про це він заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли така кількість людей виїхала або втратила (роботу. - Ред.). Ми втратили велику кількість робочих місць, мільйони. Для держави, населення якої 40 млн - 12 млн переміщених осіб, це просто удар по економіці, майже її вбивство. Вона сьогодні перебуває в комі. Ми, не тільки Україна, а й увесь світ, повинні сьогодні зробити все, щоб наша економіка почала дихати", - зазначив глава держави.

За словами президент, щомісячний дефіцит становить $5 млрд.

"Щоб ви зрозуміли, це не йдеться про будь-яке будівництво тощо, окрім зарплат, пенсій, соціальних виплат. Це великі втрати. Блокування портів Росією - це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Там зараз щонайменше на $10 млрд зерна, які повинні повернутись в нашу економіку. А дефіцит щомісячний $5 млрд, це говорить про те, що саме зерно надасть можливість нам прожити 2 місяці. Це для нас дуже важливо. Росія це блокує, вона розуміє, що спричинить дефіцит, це може призвести до голоду мільйонів людей. До хаосу в багатьох країнах.

