Економіка України перебуває в комі, щомісячний дефіцит 5 млрд доларів, - Зеленський
Президент Володимир розповів про стан економіки України під час війни.
Про це він заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли така кількість людей виїхала або втратила (роботу. - Ред.). Ми втратили велику кількість робочих місць, мільйони. Для держави, населення якої 40 млн - 12 млн переміщених осіб, це просто удар по економіці, майже її вбивство. Вона сьогодні перебуває в комі. Ми, не тільки Україна, а й увесь світ, повинні сьогодні зробити все, щоб наша економіка почала дихати", - зазначив глава держави.
За словами президент, щомісячний дефіцит становить $5 млрд.
"Щоб ви зрозуміли, це не йдеться про будь-яке будівництво тощо, окрім зарплат, пенсій, соціальних виплат. Це великі втрати. Блокування портів Росією - це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Там зараз щонайменше на $10 млрд зерна, які повинні повернутись в нашу економіку. А дефіцит щомісячний $5 млрд, це говорить про те, що саме зерно надасть можливість нам прожити 2 місяці. Це для нас дуже важливо. Росія це блокує, вона розуміє, що спричинить дефіцит, це може призвести до голоду мільйонів людей. До хаосу в багатьох країнах.
От якби все так і залишилося, не було би ані падіння курсу гривні, ані вимивання коштів імпортерів до бюджету, ані падіння попиту, ані зупинки економіки аж до "коми"...
Але смотрящі за дєрібаном бюджету дуже скоро допетрали, що не можна буде відібрати у бізнесу оборотні кошти, якщо імпортери не будуть платити ПДВ. В бюджет будуть поступати реальні податки - 2% від обороту, а потім ще 18% від прибутку, якщо такий в бізнесу з'явиться.
Ні, так не можна! Не можна дати людям під час війни жити і працювати! Треба створити такі умови, щоб весь бізнес позакривався. Тоді від безвиході буде більше добровольців на м'ясо. А вбивство максимальної кількості населення - головна мета будь-якої війни.
Сказано - зроблено.
1. На ходу відміняємо постанову наших кураторів. Хто перейшов на 2%, заганяємо назад платити ПДВ. Пофіг, що дефіцит бюджету покривається західними партнерами. Головне - зробити біду для свого народу. Народ повинен страждати і вимирати. Бо ж війна.
2. Піднімаємо курс на 24% - ламаємо весь бізнес імпортерів, автоматично розганяємо інфляцію мінімум до 20% річних. Штучно опустивши курс, створюємо умови для подальшого падіння курсу на чорному ринку, що означає падіння купівельної спроможності населення. А це, як відомо, найвірніший спосіб накрити мідним тазом економіку - попит падає, коли люди не мають за що купляти товари і послуги.
3. Ага, вони ще рухаються?! Тоді вводимо додатковий податок 10% на імпорт! Нехай взагалі нічого імпортного не купують, крім жратви і медикаментів. Нє фіг купляти одяг, побутову хімію і всякі блага цивілізації. Ви повинні мучитися точно так само, як москалі! Чим ви кращі за москалів?
Напевне якось так вони думають?
Понабирали быдла из 95 говноквартала по объявлению и возомнили себя богами с бородой....Шариковы Леонид Данилыча...пора красные галстуки надевать...🤣
за рік знати про 3.14здець і не зробити нічого - то повний алес капут
знову бруд гниль ллють на тих людей що воюють з ЄС,
а скільки ж мразей воює від зеленої плісені,
та ніскільки , нуль ,
а зе усе за своє, порох, ворог, от *** тупе, як валянок, та мстиве, зле.😠
А Коломойському пробачили укр судді борг в 4,5 млрд гривень...
Именно он, а не Х**ло, потому что именно бездарная зелёная власть (а не кто-то ещё) запретила выезжать на заработки по заказу России, что уничтожило бы экономику Украины даже в абсолютно мирное время, а уж тем более сейчас. А они ещё и клянчат деньги на крови украинцев. Сами обделались, а теперь всполошились "ой, а что это воняет?".