Економіка України перебуває в комі, щомісячний дефіцит 5 млрд доларів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир розповів про стан економіки України під час війни.

Про це він заявив під час виступу перед студентами з 20 вишів Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли така кількість людей виїхала або втратила (роботу. - Ред.). Ми втратили велику кількість робочих місць, мільйони. Для держави, населення якої 40 млн - 12 млн переміщених осіб, це просто удар по економіці, майже її вбивство. Вона сьогодні перебуває в комі. Ми, не тільки Україна, а й увесь світ, повинні сьогодні зробити все, щоб наша економіка почала дихати", - зазначив глава держави.

За словами президент, щомісячний дефіцит становить $5 млрд. 

"Щоб ви зрозуміли, це не йдеться про будь-яке будівництво тощо, окрім зарплат, пенсій, соціальних виплат. Це великі втрати. Блокування портів Росією - це великі втрати для економіки вже не України, а світу. Там зараз щонайменше на $10 млрд зерна, які повинні повернутись в нашу економіку. А дефіцит щомісячний $5 млрд, це говорить про те, що саме зерно надасть можливість нам прожити 2 місяці. Це для нас дуже важливо. Росія це блокує, вона розуміє, що спричинить дефіцит, це може призвести до голоду мільйонів людей. До хаосу в багатьох країнах.  

Зеленський Володимир (25185) економіка (950)
+42
Зелене чмо з 2019р. було в кокаїновій комі
показати весь коментар
03.08.2022 14:59 Відповісти
+33
Смотрящий Ермак не дозволяє - це йому перемовини з оккупантом зіпсує . Не на часі у Ермака
показати весь коментар
03.08.2022 14:56 Відповісти
+24
І як це зробити, коли країною керують бовдури й колаборанти? Може, ще пару гундосиків записати, або лєнку ще в якійсь кумедній позі сфоткати?
показати весь коментар
03.08.2022 14:56 Відповісти
ви ж всі пам'ятаєте, що у цьому винні саме американці і європейці, бо вони сіяли паніку і тим самим поклали нашу економіку?
показати весь коментар
03.08.2022 17:43 Відповісти
"зе" признається в тому, що його влада в Україні, привела економіку Україну в кому, але де3,14здати ВЗРади успішно почали навіть в такій ситуації в кишенях коматозної України ,про яку говорить "зе", знаходити гроші для підвищення собі зарплат.
показати весь коментар
03.08.2022 17:55 Відповісти
І почалося це після прихода до влади в Україні коломойского який поставив виконувати роль президента актора з свого комик шоу 95квартала яке зісрала мозги населенню України своїм різкосортиним іскуством під названіем стёб. Зато коломойский стае все багаче і багаче.
показати весь коментар
03.08.2022 17:56 Відповісти
Класно у зєбіла виходить - проібав- вкрав - списав на коронавірус! Проібав- вкрав- списав на війну! Хай розкаже , де була наша економіка до 24,02 - якщо не в комі , то в передінфарктному стані!
показати весь коментар
03.08.2022 18:13 Відповісти
Ага, такий був "передінфарктний" стан, що не можна було пройти до під'їзду через засилля дорогих автомобілів. Причому деякі марки я навіть в Еміратах не бачив
показати весь коментар
03.08.2022 23:14 Відповісти
Тепер на цих іномарках можна встановити по пушці і брати москву.
показати весь коментар
04.08.2022 00:59 Відповісти
Зрозуміло, що вся економіка України під час війни буде повністю залежати від імпорту. Тому на початку війни з Лондона прийшла мудра і цінна вказівка - скасувати ПДВ для імпортерів, замінивши їм податок на 2% з обороту...

От якби все так і залишилося, не було би ані падіння курсу гривні, ані вимивання коштів імпортерів до бюджету, ані падіння попиту, ані зупинки економіки аж до "коми"...

Але смотрящі за дєрібаном бюджету дуже скоро допетрали, що не можна буде відібрати у бізнесу оборотні кошти, якщо імпортери не будуть платити ПДВ. В бюджет будуть поступати реальні податки - 2% від обороту, а потім ще 18% від прибутку, якщо такий в бізнесу з'явиться.

Ні, так не можна! Не можна дати людям під час війни жити і працювати! Треба створити такі умови, щоб весь бізнес позакривався. Тоді від безвиході буде більше добровольців на м'ясо. А вбивство максимальної кількості населення - головна мета будь-якої війни.

Сказано - зроблено.

1. На ходу відміняємо постанову наших кураторів. Хто перейшов на 2%, заганяємо назад платити ПДВ. Пофіг, що дефіцит бюджету покривається західними партнерами. Головне - зробити біду для свого народу. Народ повинен страждати і вимирати. Бо ж війна.

2. Піднімаємо курс на 24% - ламаємо весь бізнес імпортерів, автоматично розганяємо інфляцію мінімум до 20% річних. Штучно опустивши курс, створюємо умови для подальшого падіння курсу на чорному ринку, що означає падіння купівельної спроможності населення. А це, як відомо, найвірніший спосіб накрити мідним тазом економіку - попит падає, коли люди не мають за що купляти товари і послуги.

3. Ага, вони ще рухаються?! Тоді вводимо додатковий податок 10% на імпорт! Нехай взагалі нічого імпортного не купують, крім жратви і медикаментів. Нє фіг купляти одяг, побутову хімію і всякі блага цивілізації. Ви повинні мучитися точно так само, як москалі! Чим ви кращі за москалів?

Напевне якось так вони думають?
показати весь коментар
03.08.2022 18:21 Відповісти
Та лишь бы не Порошенко...
Понабирали быдла из 95 говноквартала по объявлению и возомнили себя богами с бородой....Шариковы Леонид Данилыча...пора красные галстуки надевать...🤣
показати весь коментар
03.08.2022 18:35 Відповісти
Це як мільярд дерев.
показати весь коментар
03.08.2022 19:42 Відповісти
Як можна лити гівно на гівно? Це ж нонсенс!
показати весь коментар
03.08.2022 20:05 Відповісти
Какой деловой чувак на фото. И куча подхалимов.
показати весь коментар
03.08.2022 19:41 Відповісти
Ви тільки уявіть!? При ще, якого обрали для шашликів і щоб було смішно і економіка....у комі були виборці безхребетного зе. Саме його найтупіші дії з будівництва стадіонів та доріг з мостами замість озброєння, бездіяльності баканівського СБУ, повна профнепридатність радників....
показати весь коментар
03.08.2022 19:47 Відповісти
Я скільки років тут був..попереджав. Хоч і не був прихильником пороха, але зеля був найслабшою ланкою ланцюга... Ну то як і казав мені з такими виборцями різними шляхами йти. Щасти....
показати весь коментар
03.08.2022 19:52 Відповісти
Комік загнав економіку в кому, чому ж тут дивуватися? Економіст також не насмішив би публіку, якби спробував себе кловуном в цирку.
показати весь коментар
03.08.2022 20:32 Відповісти
Нужно быть полным идиотом чтобы утверждать это.Война сученок не забывай и Украина и президент достойны уважения
показати весь коментар
03.08.2022 21:01 Відповісти
Война началась 24.02.2022, если Вы забыли, Бонэвтик у руля с 2019-го. Экономика загнулась уже с 2020-го. Так что не надо прикрывать преступные действия ЗЕуряда войной. Но я согласен - Украина достойна уважения. А вот ЗЕуряд и Бонэвтик достойны статей Криминального кодекса
показати весь коментар
03.08.2022 21:13 Відповісти
100% УКраина ничего общего не имеет с этим временным недоразумением. И про знак равенства ваще не может быть речи. Реально, зеля не президент а позор УКраины.
показати весь коментар
04.08.2022 12:38 Відповісти
хєра він достойний, а не поваги

за рік знати про 3.14здець і не зробити нічого - то повний алес капут
показати весь коментар
03.08.2022 23:38 Відповісти
Ну что мразь и гнида зеленАя?! Нажаоил шашлычки!? За все будешь отвечать со своей бандой зеЛеной
показати весь коментар
03.08.2022 20:38 Відповісти
Сидишь гнида и ждешь ....дождешься.
показати весь коментар
03.08.2022 21:04 Відповісти
Экономика восстановится ,надо строить предприятия на свободной территории по производству оружия с помощью союзников и за их вливания в экономику.А так же через лендлиз помочь нашему ВВП с помощью США..Потрясти воров периода Янковоща и Порошенко.,конфисковать наворованное у народа.Таких воров очень много по стране они так же скрытые враги нашей независимости...СБУ должна усилить работу среди них так же есть такие же воры.и прокуратура в том числе...
показати весь коментар
03.08.2022 21:00 Відповісти
Знову зе та Банкова взялася за війну з опозицією, ( судячи з комантарів і не тільки)
знову бруд гниль ллють на тих людей що воюють з ЄС,
а скільки ж мразей воює від зеленої плісені,
та ніскільки , нуль ,
а зе усе за своє, порох, ворог, от *** тупе, як валянок, та мстиве, зле.😠
показати весь коментар
03.08.2022 21:36 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2022 21:53 Відповісти
Хай їм про шашлики розповість. Або на фартапуцало збацає. А то щось не зажигає.
показати весь коментар
03.08.2022 22:21 Відповісти
В комі? А хто ввів Україну в кому? Невже знов Порошенко? А тепер ходите по світу з простягнутою рукою, Ще й щось вимагаєте. Ідіоти нелякані...
показати весь коментар
03.08.2022 22:43 Відповісти
А шо такоє?!
А Коломойському пробачили укр судді борг в 4,5 млрд гривень...
показати весь коментар
03.08.2022 23:07 Відповісти
нехай арештовані російські валютні резерви платять за це, але реформи будуть потрібні. як ізраїльська економіка процвітає в умовах постійного конфлікту?
показати весь коментар
03.08.2022 23:20 Відповісти
Цікаво а Ізраїльскою економікою Українці керують?Ні?Чому тоді Українською керують євреї?
показати весь коментар
04.08.2022 00:14 Відповісти
Я невкурсі чи де інде ще але, в мому місці ****** заборонили торгувати селянам на тротуарі біля ринку. Доїхати до міста коштує 30-50грн, потім іди плати за місце ще 50 грн, наторгує на 100-200, потратить на дорогу додому. Який смисл продавати те що тяжко розтилося 2-3 місяці? Останні способи заробітку відбирають підари.
показати весь коментар
03.08.2022 23:24 Відповісти
як голосували у твому місті у 2019?
показати весь коментар
03.08.2022 23:36 Відповісти
**** шашлики, зелене опудало!
показати весь коментар
03.08.2022 23:35 Відповісти
молодец зеля... чётко так нам рассказывает что экономика в коме... наверно, порошенко её в кому загнал...
показати весь коментар
03.08.2022 23:37 Відповісти
Зелёная сопля не видит взаимосвязи между идиотским запретом на выезд для заработка себе на жизнь и крахом экономики, к которому он привёл?

Именно он, а не Х**ло, потому что именно бездарная зелёная власть (а не кто-то ещё) запретила выезжать на заработки по заказу России, что уничтожило бы экономику Украины даже в абсолютно мирное время, а уж тем более сейчас. А они ещё и клянчат деньги на крови украинцев. Сами обделались, а теперь всполошились "ой, а что это воняет?".
показати весь коментар
04.08.2022 00:03 Відповісти
Отработка команд Ермака по созданию фона для переговоров с рашкой.Каждый день,синхронно со шредером и прочими кремлевскими.Вот что про него не скажешь - что наше все боец.Сидит в соплях и свои провалы пытается повесить на всех подряд.
показати весь коментар
04.08.2022 04:55 Відповісти
Не мог никогда понять, как в воюющей стране с 2014 года миллионные премии и такие пенсии. Ограничь максимальный размер пенсий до 500 евро. Убери схематозы с возвратным ндс. Сократи минимум 40 процентов госслужащих. Людей не на оккупированных территориях до 25 млн. Осталось. Прекрати лугандонам платить пенсии. Сколько их там мобилизовали. Зарплата судей, прокуроров госчиновников не более 1000 евро. Ты же ахреневший тип. Понаставил всех своих и ленкиных дружков в управлении. И назначил 6 значные зарплаты.
показати весь коментар
04.08.2022 07:08 Відповісти
А заробітчани вже не пришлють 15 млрд доларів...
показати весь коментар
04.08.2022 07:22 Відповісти
кінець епох бідності наступив. *****, кінець цілої епохи.
показати весь коментар
04.08.2022 07:39 Відповісти
концерт Каартала 95 почався
показати весь коментар
04.08.2022 08:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 