УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4364 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 724 27

ВВП України до кінця року впаде на 35-40%, - Мінекономіки

гривня

Скорочення економіки України до кінця року може сягнути 35-40%.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За нашими підрахунками, за прогнозами, що робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%. Україна зараз перебуває у війні. Є військовий фронт, а є економічний фронт. Нам дуже важливо втримати економічну стабільність, втримати макростабільність і шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі", — сказала Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВВП впаде щонайменше на третину, інфляція перевищить 20%, - Нацбанк

За її словами, уряд вже запроваджує певні кроки з підтримки працюючих підприємств. Один з них, зокрема, стосується змін до програми "Доступне кредитування 5-7-9%".

"Ми розробляємо зараз зміни до програми "5-7-9", щоб ті підприємства, які знаходяться в прифронтових областях, чиї активи були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися", — наголосила міністр.

Ще одним кроком стимулювання ділової активності буде надання дозволу на виїзд за кордон у відрядження працівникам експортоорієнтованих підприємств.

"Сьогодні на Кабміні ми прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує заробітну плату, не має заборгованості по податках і зборах до бюджету, в якого середня зарплата становить не менше 20 000 грн, буде мати змогу відправляти до 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, за кордон строком до 7 днів", — зазначила Свириденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна втратила через війну 35% ВВП, прямі збитки - понад $600 мільярдів, - Єрмак

За її словами, оформити заявку роботодавці зможуть на порталі "Дія".

Також міністр нагадала, що в Україні триває програма з релокації бізнесу до західних областей.

"Вже більше 700 підприємств релоковані і надалі цей процес відбувається. Нам максимально важливо зберегти вже діючий бізнес", — підкреслила вона.

Автор: 

ВВП (1405) економіка (981) Мінекономрозвитку (2416) Свириденко Юлія (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Головне, щоб Зеленський не втратив 7 лярдів на місяць... все інше- ₴уйня!
показати весь коментар
19.08.2022 19:48 Відповісти
+13
Зима будет тяжелой . Надо будет помогать армии , соседям , друзьям , знакомым , беженцам . Всем жителям Украины . Только так поможем победить рашистких уродов .
показати весь коментар
19.08.2022 19:50 Відповісти
+12
Мої поздоровлення імбіцилам73%, ви сдєлалі ето вмєстє. "Хоть паржем" - казали ви три роки тому. Падіння ВВП на 40% за рік - це ваш вибір. Тепер ржіть.
показати весь коментар
19.08.2022 19:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хех. Зима буде непроста.
показати весь коментар
19.08.2022 19:46 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 19:54 Відповісти
"За нашими підрахунками..."
О, лялька рахувати вміє!?
показати весь коментар
19.08.2022 19:47 Відповісти
" А какая разница ? " - В.О. Зеленський .
показати весь коментар
19.08.2022 19:47 Відповісти
Головне, щоб Зеленський не втратив 7 лярдів на місяць... все інше- ₴уйня!
показати весь коментар
19.08.2022 19:48 Відповісти
Зима будет тяжелой . Надо будет помогать армии , соседям , друзьям , знакомым , беженцам . Всем жителям Украины . Только так поможем победить рашистких уродов .
показати весь коментар
19.08.2022 19:50 Відповісти
А коломойша?! Про бєню забув?
показати весь коментар
19.08.2022 19:59 Відповісти
Мої поздоровлення імбіцилам73%, ви сдєлалі ето вмєстє. "Хоть паржем" - казали ви три роки тому. Падіння ВВП на 40% за рік - це ваш вибір. Тепер ржіть.
показати весь коментар
19.08.2022 19:52 Відповісти
СДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ !!!!! Кто и кого ? делуны сраные.
показати весь коментар
19.08.2022 19:58 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:01 Відповісти
Щось при баризі ВВП росло багато років підряд, а при зелупі ще задовго до війни ВВП почав падати
показати весь коментар
19.08.2022 20:01 Відповісти
Цікава ситуація. Наприклад, фермер з нуля соєю працею розвивав власне господарство і сплачував податки. За це держава мала його захищати. Внаслідок війни фермер втратив всі або частину своїх активів - техніку, землю, приміщення, робітників. І тепер держава яка не виконала сплачених фермером зобовязань пропонує йому взяти кредит на відновлення того за що вже сплачені всі податки. Крім того. Нещодавно прочитав Закон про землю. Яка сволота його писала?!! За цим Законом рейдер або будь хто може захопити чужу землю і використовувати безкінечно довго з метою я прибутку, а єдине покарання за це, увага!!!, поверненння землі власнику за рішенням Суду. Без будь яких компенсацій... Господи, дякую тобі що я не фермер в Україні... Кацапи нищать в Держава кидає в боргову яму...
показати весь коментар
19.08.2022 20:05 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 20:20 Відповісти
рынок не работает@
показати весь коментар
19.08.2022 20:30 Відповісти
Кого?
показати весь коментар
19.08.2022 20:41 Відповісти
А ВСЕ починалось з гасла +40 ввп за рік)
показати весь коментар
19.08.2022 20:36 Відповісти
Они просто перепутали плюс с минусом ...
показати весь коментар
19.08.2022 21:03 Відповісти
Снова возвращаемся к средней зарплате 200 баксов при ценах в два раза выше. И так все 30 лет, то власть виновата, то коррупция. А теперь путлер. Только расплачивается за все народ...
показати весь коментар
19.08.2022 21:10 Відповісти
То скоротить на таку саму кількість держслужбовців - щонайменше на 35-40%
показати весь коментар
19.08.2022 21:51 Відповісти
А десь у паралельній реальності чмо гетьманцев з Нового року вводить касові апарати для бабусь з їх нехитрим скарбом.
показати весь коментар
19.08.2022 22:08 Відповісти
Хоч одна притомна міністерка сказала реальний прогноз щодо ситуації в економіці. Вона дуже молода ( як перший віцепрем"єр - міністр ). але амбіційна і цілеспрямована.
показати весь коментар
20.08.2022 00:14 Відповісти
 
 