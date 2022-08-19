ВВП України до кінця року впаде на 35-40%, - Мінекономіки

Скорочення економіки України до кінця року може сягнути 35-40%.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За нашими підрахунками, за прогнозами, що робить Міністерство економіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%. Україна зараз перебуває у війні. Є військовий фронт, а є економічний фронт. Нам дуже важливо втримати економічну стабільність, втримати макростабільність і шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі", — сказала Свириденко.

За її словами, уряд вже запроваджує певні кроки з підтримки працюючих підприємств. Один з них, зокрема, стосується змін до програми "Доступне кредитування 5-7-9%".

"Ми розробляємо зараз зміни до програми "5-7-9", щоб ті підприємства, які знаходяться в прифронтових областях, чиї активи були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися", — наголосила міністр.

Ще одним кроком стимулювання ділової активності буде надання дозволу на виїзд за кордон у відрядження працівникам експортоорієнтованих підприємств.

"Сьогодні на Кабміні ми прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує заробітну плату, не має заборгованості по податках і зборах до бюджету, в якого середня зарплата становить не менше 20 000 грн, буде мати змогу відправляти до 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, за кордон строком до 7 днів", — зазначила Свириденко.

За її словами, оформити заявку роботодавці зможуть на порталі "Дія".

Також міністр нагадала, що в Україні триває програма з релокації бізнесу до західних областей.

"Вже більше 700 підприємств релоковані і надалі цей процес відбувається. Нам максимально важливо зберегти вже діючий бізнес", — підкреслила вона.