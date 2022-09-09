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Херсонському депутату-зраднику Ігорю Семенчеву-старшому повідомлено про підозру

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семенчев-старший

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру депутату Херсонської міської ради у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться , ймовірно, про Ігоря Семенчева-старшого, депутата Херсонської міської ради, який представляв уже неіснуючий "Блок Володимира Сальдо".

"Слідством встановлено, що підозрюваний, у червні 2022 року в умовах воєнного стану, прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та був проголошений заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон, створеної на тимчасово окупованій території", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше окружна прокуратура повідомила про підозру сину вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Також читайте: Повідомлено про підозру чоловіку, який організовує роботу російського "Промсвязьбанку" на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами ДЗНД СБ України.

Автор: Анастасія Потіха
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Скоро йому і його сину буде непереливки в Херсоні 🤬
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09.09.2022 11:25 Відповісти
Продажні сепарські судді відпустять під копійчаний залог
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09.09.2022 14:34 Відповісти
Куда та кому ця прокуратура повідомила? У рельсу? Попередили "заранєє", щоб ті вже точно втекли з Херсону? Собаки-подозревакі
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09.09.2022 12:16 Відповісти
Найкраще повідомляють про підозру різним калаборантам партизани.
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09.09.2022 13:14 Відповісти
Харя "русского міра", тупа і нагла.
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10.09.2022 11:37 Відповісти
 
 