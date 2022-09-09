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На звільнені території Харківщини будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговим завданням є забезпечення гуманітарних потреб для місцевого населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського під час брифінгу, якого цитує "Суспільне".

Він наголосив, що світло в дуже багатьох населених пунктах тривалий час відсутнє, відсутнє тепло, будь-які умови для життя. Тому найперше: забезпечення гуманітарного вантажу.

"Можливість логістики, доїзду, це буде забезпечувати військова адміністрація спільно з Національною поліцією. Друге - це повернення правоохоронної системи і забезпечення цих сіл, які будуть або вже деокуповані", - заявив Монастирський.

За його словами, будуть призначені, на деокупованих територіях окремі керівники військових адміністрацій, які відповідатимуть за забезпечення першочергових потреб громадян, які залишалися всі ці довгі місяці на окупованих територіях.

"Чітко визначили з органами Національної поліції підрозділи, які мають одразу після деокупації зайти і забезпечити правопорядок у цих населених пунктах. Підрозділи ДСНС, які мають забезпечити розмінування, це умова №1, щоб повернулося життя в цей населений пункт. Забезпечити електроенергію, розмінування об'єктів інфраструктури, для того, щоб можна було готуватися до осінньо-зимового періоду", - зазначив Монастирський.

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Автор: Наталя Джума
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⁉️⁉️⁉️А почему не международное специалисты ?
То что там увидят иностранцы , развенчает в пух и прах миф у культуре россиян - а это для Украины важно с точки зрения международной поддержки
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09.09.2022 11:25 Відповісти
Вот сейчас печально, что у нас нет своего украинского СМЕРША...
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09.09.2022 11:29 Відповісти
щас срочно начнут восстанавливать дороги, под предлогом, чтобы все эти службы могли туда добраться, а также для доставки остатков недограбленной гуманитарки.
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09.09.2022 11:34 Відповісти
Мусора, мусора, прибарахлитись настала пора.... А де були ці мусора півроку???
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09.09.2022 11:58 Відповісти
Волонтерів кошмарили.
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09.09.2022 12:05 Відповісти
 
 