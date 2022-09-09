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Air Moldova відновлює польоти в Росію
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Air Moldova.
"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів у лютому", - зазначається в повідомленні.
Зауважимо, що з кінця лютого молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.
Топ коментарі
+41 Μολών λαβέ
показати весь коментар09.09.2022 11:27
+30 Valter Valter
показати весь коментар09.09.2022 11:30
+18 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар09.09.2022 11:33
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ню-ню...
військовокацапи"громадяни молдови" за усі роки пандемії не знайшли, а от коли кацапам в Україні непереливки - то конче знадобився літак з мацкви
Не треба їм ніяке Придністров'я возвращать!
ЩО ЗА МАМАЛИГА.