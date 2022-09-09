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Air Moldova відновлює польоти в Росію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

air,moldova

Молдовська авіакомпанія Air Moldova заявила, що відновлює з 1 жовтня польоти до Москви нібито на прохання пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу Air Moldova.

"Це рішення є результатом численних звернень громадян Республіки Молдова, які перебувають в РФ і бажають повернутися додому. При цьому рішення про відновлення польотів пов'язане з проханнями пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії і після припинення польотів у лютому", - зазначається в повідомленні.

Зауважимо, що з кінця лютого молдавські авіакомпанії припинили польоти в російські міста і не відновили рейси в цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air відновлює польоти до Москви

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Тоді треба заборонити в'їзд до України з Молдови, нам шпигуни кацапські не потрібні.
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09.09.2022 11:27
+30
Скорее всего рашисты хотят в приднестровье сделать ротацию
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09.09.2022 11:30
+18
ми тут чекаємо, що вони почнуть своє Придністров'я повертати, а вони он шо...
ню-ню...
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09.09.2022 11:33
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ну ну.. подивимось на чергову виставу
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09.09.2022 11:26 Відповісти
Вата на Румынию захотела пожрать...
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09.09.2022 11:27 Відповісти
Мабуть давно не було ротацii перед"миротворчого контингента" ФСБ..
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09.09.2022 12:57 Відповісти
Тоді треба заборонити в'їзд до України з Молдови, нам шпигуни кацапські не потрібні.
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09.09.2022 11:27 Відповісти
"по многочисленным просьбам трудящихся социалистической молдавии..." (С)
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09.09.2022 11:28 Відповісти
Secretar general al Partidului Comunist din România, tovarăşe Nicolae Ceauşescu підтримав прохання "трудящіхся".
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09.09.2022 11:41 Відповісти
так прикро що ця компанія так вирішила самоліквідуватись на світовому рівні..... вам ще ці пасажири боком вилізуть.....
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09.09.2022 11:29 Відповісти
І ці підлабузники ще хочуть в ЄС?!
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09.09.2022 11:29 Відповісти
кремль підтягує своїх орків до придністров'я
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09.09.2022 11:29 Відповісти
Скорее всего рашисты хотят в приднестровье сделать ротацию
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09.09.2022 11:30 Відповісти
Румыния это ... Румыния. Анастасия Романова хорошо знала французский, и у Распутина закрались подозрения, что она француженка. А Молдова это бывшая Румыния.
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09.09.2022 11:30 Відповісти
ми тут чекаємо, що вони почнуть своє Придністров'я повертати, а вони он шо...
ню-ню...
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09.09.2022 11:33 Відповісти
не за горами-"рашистський референдум" МНР" із видачею рашистських аусвайсів.
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Распутин работал воспитателем ?
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09.09.2022 11:33 Відповісти
все?-мамалижники навоювались?
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09.09.2022 11:33 Відповісти
Ротшильд 6 лет проработал моим воспитателем, с того момента как я увидела как он выбрасывает бутылку в Нью-Йорке.
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09.09.2022 11:37 Відповісти
А яким курсом?
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09.09.2022 11:37 Відповісти
По курсу руського корабля
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09.09.2022 11:47 Відповісти
а ведь как хорошо и не заметно приднестровье перевозить кацапских свинособак
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09.09.2022 11:38 Відповісти
Молдован разводят как лохов котрьі раз вподряд))))) дебильі *****!
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09.09.2022 11:38 Відповісти
Тут, на днях, на Цензоре, один поц спросил меня, - скажи, а вот, что тебе СРАНЬду плохого сделала. Я ему пояснил, что именно. Теперь добавляю тебе, поц, к своим пояснениям и вот это.
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09.09.2022 11:39 Відповісти
От різні вагнери і наприлітають через Кишинеу на підкріплення придністровського угрупування рашистів.
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09.09.2022 11:41 Відповісти
Через Донбас летіть.
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09.09.2022 11:45 Відповісти
вот уроды...
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09.09.2022 11:49 Відповісти
Молдові, мабуть, замало Придністров'я, думають відсидітись за спиною України.
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09.09.2022 11:52 Відповісти
... i звісно іншого шляху "повернення" ті військовокацапи "громадяни молдови" за усі роки пандемії не знайшли, а от коли кацапам в Україні непереливки - то конче знадобився літак з мацкви

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09.09.2022 11:57 Відповісти
короче там уши руские по полной https://www.rise.md/rusa/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80/
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09.09.2022 11:59 Відповісти
Що *********, чи що?
Не треба їм ніяке Придністров'я возвращать!
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09.09.2022 11:59 Відповісти
....на прохання пасажирів(з придністров'я) , ротація?
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09.09.2022 12:01 Відповісти
можна збивати, там все одно людей на борту не буде.
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09.09.2022 12:03 Відповісти
багато прихільників молдови та самі бойові молдавани дуже гучно волали про те, як багато зробила молдова для України. Ніхто з них ні разу не казав про те, як набагато більше молдавани зробили для раzzеі. Такі ж самі є як ********
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09.09.2022 12:13 Відповісти
Значить кордони з Молдовою мають бути закриті наглухо...
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09.09.2022 12:17 Відповісти
Air Moldova відновлює польоти в Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3366046

ЩО ЗА МАМАЛИГА.
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09.09.2022 12:19 Відповісти
Маловато им своих совкодрочеров приднестровцев и гагаузского совкового быдла,будет им щастя полной ложкой.
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09.09.2022 12:24 Відповісти
Молдование готовятся к референдуму еще и в Гагаузии? Приднестровья им мало было отдать оркам
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09.09.2022 12:37 Відповісти
Задача для нашей ПВО - приземлить русских свинособак
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09.09.2022 13:01 Відповісти
Санду позорище !
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09.09.2022 13:03 Відповісти
прикро бачити у владі шапіто бабломойського, яке не реагує на вибрики гандонов, якби на троні був українець, в'їзд з молдавії, білорусії та угорщини, не кажучи про московію, був би заборонений, хоча б для безпеки, що б агентура кремля не лізла, а у малоросів неху, для них хто сере на голову, той друг.
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09.09.2022 13:44 Відповісти
Через повітряний простір України? Закрить наше небо для них і кордон для в'їзду з Молдови!
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09.09.2022 13:45 Відповісти
А мо це фсбешна спецоперація? Полетять через Україну, рашисти їх зіб'ють і піднімуть хай на весь світ, що Україна збиває мирняк.
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09.09.2022 13:55 Відповісти
Польша Литва Латвия Эстония закрывают границы для кацапни, Молдова спешит на помощь и открывает коридор в еес. И это типо ещё идут дискуссии, что б наши солдаты помогли освободить преднистровье?)) цыгане идите *****
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09.09.2022 14:12 Відповісти
Дебіли!!!!
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09.09.2022 14:56 Відповісти
Ідіоти молдовани бо кацапи будуть попадати в Руминію , а дальше куди захочуть , туди і полетять !
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09.09.2022 15:12 Відповісти
А мы будем идиотами и их пропустим?
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09.09.2022 15:42 Відповісти
Нічого людей життя не вчить.
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10.09.2022 11:38 Відповісти
Спроби молдаванів усидіти одною сракою на двох базарах закінчаться як звжди ляпом мордою у гівно. Власне - вони звідти і не вилазили...
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10.09.2022 19:49 Відповісти
 
 