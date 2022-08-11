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Новини
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Лоукостер Wizz Air відновлює польоти до Москви

air,wizz

Лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення польотів до РФ через "великий попит".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, від 3 жовтня рейси виконуватимуться щодня. Квитки вже доступні до купівлі на сайті авіакомпанії.

"Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму в ОАЕ, покращуючи зв’язок як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних норм і політики", - повідомив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

Слід зазначити, що інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, не припиняли виконувати рейси до РФ після повномасштабного вторгнення до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські авіакомпанії через санкції почали розбирати літаки на запчастини, - Reuters

Автор: 

авіація (4161) росія (65994) авіасполучення (3081) лоукост (398)


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Топ коментарі
+59
Это венгерская авиакомпания. Сразу видно откуда уши торчат.
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11.08.2022 22:57 Відповісти
+40
От гниль!
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11.08.2022 22:49 Відповісти
+24
Надеюсь, после войны никто в Украине на этом говнокостере больше летать не будет?
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11.08.2022 22:54 Відповісти
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От гниль!
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11.08.2022 22:49 Відповісти
Это венгерская авиакомпания. Сразу видно откуда уши торчат.
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11.08.2022 22:57 Відповісти
нема чого коментувати - мадьяри в усій своїй красі... turkish airlines здійстюють 8 рейсів в день із сочі щодня в Туреччину....така ж хрень
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11.08.2022 23:02 Відповісти
тут вопрос а что Венгрии можно нарушать санкции???? и когда на эту компашку накладут санкции...??????????????
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11.08.2022 23:06 Відповісти
Никогда
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11.08.2022 23:34 Відповісти
Там фішка у тому, що візз який літає в емірати, це якби юридично інша компанія від тої що літає по ЄС. Тому нажаль санкції тут не працюватимуть.
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12.08.2022 07:27 Відповісти
На цю ситупцію треба дивитись з іншого боку. Якщо кацапи мають змогу літати за кордон, а тим паче у теплі Емірати, то з порожніми гаманцями вони не летять. Отже вивозять з кацапії бабло. І не свої драні ржублі, а валюту. І точно не ввозять ту валюту назад до кацапії. І купують не зброю, чи **********, а сувеніри - мкшлі, раковини і звисайно ж рахат-лукум. 😊 Як справжні дикуни віддають валюту за мушлі. 😁 А ще значна їх кількість взагалі найближчим часом до кацапії не повернеться. 😊 Це хоч трішки, але зменшить кацапмький мобілізаційний резерв. І зрештою мають же ж залишатися якісь канали для масової втечі у випадку оголошення пуциним загальної млбвлвзації? І головне - виїжджають розумні, які можуть чогось навчитися, наприклад керувати високотехнологічною зброєю, програмісти. Залишаються дибіли і алкаші. Так шо не все так погано, як здається
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11.08.2022 23:44 Відповісти
то може нехай літають по всьому світу як раніш? та свіфт повернути?
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12.08.2022 00:10 Відповісти
сейчас их очень мало летает и вывозит бабло
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12.08.2022 03:10 Відповісти
в турки что в ЕС ? они сами по себе бабло гребут пока шара капает
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12.08.2022 03:09 Відповісти
Нічо собі відмазки -- великии попит
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11.08.2022 22:50 Відповісти
ну , великий попит на авіабілет у маленьку і не бідну країну - Об'єднані Арабські Емірати...
Легко пояснити :
1 - у.обивать отсюда надо побистрей !
2 - більшість нормальних країн , які так любили "нові руські" - їх приймати вже не хоче )
3 - а тут багатенька країна з теплим морем і надає громадянство за інвестиції
Так що туда - тільки богатеньким -
А на рахунок мадяр : Wizz Air Hungary і Wizz Air UK нині рейси в Росію не виконують, а рейси до РФ з Великої Британії та ЄС заборонені.
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12.08.2022 02:33 Відповісти
"тяжелое наследие царского режима" (с).....
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11.08.2022 22:50 Відповісти
от і добре)
а як кацапське ппо ?)
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11.08.2022 22:50 Відповісти
Так це угорці, друзі русофашистів
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11.08.2022 22:51 Відповісти
Бюджетная авиакомпания «Wizz Air» (Виз Эйр) является лоукостером Венгрии и имеет Головной офис в Вечеше.

Лоукостер «ВизЭйр» в основном осуществляет перелеты в государствах Центральной Европы.

Хабы «Wizz Air» находятся в Венгрии (Будапеште), в Польше (Катовице, Познань, Варшава, Гданьск), в Азербайджане (Баку), в Болгарии (София), в Украине (аэропорт Жуляны в Киеве), в Румынии (Клуж-Напока, Бухарест, Тимишоары, Тыргу-Муреша), в Сербии (Белград), в Литве (Вильнюс), в Грузии (Кутаиси), в Македонии (Скопье).
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11.08.2022 22:51 Відповісти
С венграми все ясно
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11.08.2022 22:52 Відповісти
ну, это понятно, большой спрос потому что "мамочка, надо валить…", а тем более 20 долларов - это всегда 20 долларов.
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11.08.2022 22:51 Відповісти
Мадярська авіакомпанія, а мадяри за фашистів орків!
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11.08.2022 22:54 Відповісти
Мадяри завджи були і залишаються гандонами !!!!
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11.08.2022 22:54 Відповісти
прав был сапёр Водичка.
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12.08.2022 00:36 Відповісти
Влада, народ там не такий вже довбанутий
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12.08.2022 02:12 Відповісти
Надеюсь, после войны никто в Украине на этом говнокостере больше летать не будет?
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11.08.2022 22:54 Відповісти
Вы понимаете , что россияне надавили на Орбана⁉️⁉️⁉️

ЕС должен поднять вопрос о санкциях для лоукостера
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11.08.2022 23:07 Відповісти
Рейсы только из Эмиратов

Там санкции не вводили, их компания Emirates тоже летает

Вот венгры и пользуются
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11.08.2022 23:18 Відповісти
Нажаль, будуть. І в Україні, і в Польщі. Бо, як сказав вище користувач Urs, "20$ це завжди 20$".
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11.08.2022 23:19 Відповісти
не будет уже никаких 20 $ хватит этот бред писать
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12.08.2022 03:13 Відповісти
Чо серьезно что ли
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11.08.2022 22:54 Відповісти
этих дураков, нормальные аэропорты принимать боятся.... ))
https://twitter.com/i/status/1557746380466458624
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11.08.2022 22:55 Відповісти
вибачте, але це нормальне явище для цього аеропорту!

так роблять там усі літаки))) не персмикуйте
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12.08.2022 00:07 Відповісти
може пасажири з рф покурять на борту не там де треба????... тут он постійно то бавовна якась..., то курять всякі де не треба... ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЖЕЖНОЇ и бавовняної БЕЗПЕКИ!! хоча, все одно закурять сцукі...
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11.08.2022 22:55 Відповісти
И ето несмотря что росийские террористы захватили самолеты всех иностранных компаний
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11.08.2022 22:55 Відповісти
нет - они захватили арендованные под себя самолеты
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12.08.2022 03:14 Відповісти
А что вы ждали от обоссаных мадяр, которые и во времена второй мировой за фашистов воевали, вопрос только в том, какого *** эти цыгане в НАТО и в еес.
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11.08.2022 22:57 Відповісти
Та які вони роми? Мад'яри, ті ж кацапи , які свого часу переповзли у Європу.
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11.08.2022 23:03 Відповісти
Они не цыгане,они угро-финские племена
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11.08.2022 23:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1557794437660557319 Український беспілотник скидує ********** на ******** російський комплекс РЛК-МС-А (РОСК-1), спеціально розроблений для протидії ворожим безпілотникам - тут ми бачимо, як скидають ********** прямо на його підсистеми електронного управління та радіомоніторингу
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11.08.2022 22:57 Відповісти
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11.08.2022 23:07 Відповісти
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11.08.2022 23:08 Відповісти
галичанський диверсант пошкодив начинку при погрузці ))
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11.08.2022 23:10 Відповісти
Украина должна навсегда запретить полеты етих компаний в нашем воздушном пространстве
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11.08.2022 22:57 Відповісти
https://www.google.com/search?q=wizz+air+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz67UUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmLGJVKc-sqlJIzCxSuLDlwoaLTRc2KFzYd7Hxwt4L-y5surABSO-42A8AL4qZLFsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQ6BMoAHoECFIQAg Дата основания : сентябрь 2003 г., https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz65U4gAxLU3L47VUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWAUuTLzYfGHLhQ0X9l_YerHjYtMOVsZd7EwcDACpp3aYWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQmxMoAXoECFIQAw Будапешт, Венгрия

https://www.google.com/search?q=wizz+air+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz67U0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUvYlUqz6yqUkjMLFK42HGx6cKGCxt1L-y6sOnChosNQO6Oiw0XNgAAmU2Rnl4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQ6BMoAHoECFEQAg Штаб-квартира : https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82&si=AC1wQDCwN61-************************************************************************************-LzzvQICqClVzgWyo3gekqpD6oQ2y-kN3Gzw8b9qK6MYTCsnvRNfL9_6ggOLxXnL24tJNa1EqTby4dmhdcYzCbR-i1ClT6uCBOr5ONgc7doZ&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQmxMoAXoECFEQAw Будапешт, Венгрия
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11.08.2022 23:01 Відповісти
У них компанія Malev (Будапешт) була , досить не погана . Літав нею частенько з 2002 десь по 2007 . Про Wizz Air тоді і чутки не було
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11.08.2022 23:38 Відповісти
через Донбасс желательно...
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11.08.2022 23:01 Відповісти
Самая отстойная авиакампания,для кацапского быдла подойдет.
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11.08.2022 23:01 Відповісти
фашисти к фашистам..
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11.08.2022 23:02 Відповісти
Пі
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11.08.2022 23:02 Відповісти
ДА
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11.08.2022 23:11 Відповісти
РА
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12.08.2022 00:09 Відповісти
венгерские бл*ди
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11.08.2022 23:03 Відповісти
Істоти безпринципні
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11.08.2022 23:03 Відповісти
Незабаром Штати оголосять балалайню терористом, і кірдик польотам - хіба що через космос на батуті.
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11.08.2022 23:13 Відповісти
Назавжди заборонити перетин українського повітряного простору!
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11.08.2022 23:16 Відповісти
погрались у санкції і досить...доки самим не прилетить - не допруть, кому на руку грають..
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11.08.2022 23:21 Відповісти
Неоднозначно все. Как с турками. С одной стороны помощь , с другой своя игра.
WIzz air , несколько месяцев бесплатно перевезла много тысяч украинских беженцев. Сам отправлял людей. Бог им судья.
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12.08.2022 00:38 Відповісти
ЄС вже повинен починати процедуру виключення мадярії зі свого складу. Це ж ганьба, що робить влада цієї кацапськоі філії.
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12.08.2022 02:44 Відповісти
Нда

Мне вот, что интересно - почему немцы могут наживаться на русском газе, американцы на удобрениях, а венгры на перелётах нет ?!
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12.08.2022 06:50 Відповісти
Їх не лякає ну дуже небезпечна сітуація у повітрі?
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12.08.2022 06:52 Відповісти
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12.08.2022 08:37 Відповісти
Пока они будут там стоять, у них поменяют движки на изношенные
и другие деталюшки ....
Мягких посадок на мягкое место.
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12.08.2022 10:01 Відповісти
Я так понимаю, нефть в ЕС возят этим перевозчиком? Или боеприпасы на фронт подвозят? Может западные прицелы ввозят на нем в рашку? Может лично шойгу и путин пользуются его услугами? А раз нет, то ступайте на....й, "увожаемые" скулежники.
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12.08.2022 10:34 Відповісти
 
 