Лоукостер Wizz Air відновлює польоти до Москви

Лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення польотів до РФ через "великий попит".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, від 3 жовтня рейси виконуватимуться щодня. Квитки вже доступні до купівлі на сайті авіакомпанії.

"Wizz Air Abu Dhabi керує мережею з 34 напрямків у п’ятигодинному радіусі польоту від Абу-Дабі, забезпечуючи наднизькі тарифи на різноманітні напрямки. Ми підтримуємо індустрію подорожей і туризму в ОАЕ, покращуючи зв’язок як на регіональному, так і на глобальному рівнях відповідно до національних норм і політики", - повідомив директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуїс.

Слід зазначити, що інші еміратські перевізники, зокрема Emirates, не припиняли виконувати рейси до РФ після повномасштабного вторгнення до України.

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