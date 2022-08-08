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Новини Санкції проти Росії
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Російські авіакомпанії через санкції почали розбирати літаки на запчастини, - Reuters

100,sukhoi,superjet

Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають авіалайнери, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела у галузі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Російський уряд у червні рекомендував авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запчастини, щоб інші літаки іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

Санкції, запроваджені проти Росії за вторгнення в Україну, не дозволяють її авіакомпаніям отримати запасні частини або пройти технічне обслуговування на Заході.

Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, обидва експлуатовані Аерофлотом, наразі зупинені та розбираються, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

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За словами джерела, Airbus A350 є майже новим. Більшість авіапарку Росії складається із західних пасажирських літаків.

За словами джерела, обладнання також було взято з пари літаків Boeing 737 та Airbus A320 Аерофлоту, оскільки перевізнику потрібні запчастини від цих моделей для інших літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Sukhoi Superjets російського виробництва також сильно залежать від іноземних запчастин. За словами першого джерела, з одного Superjet вже зняли двигун, щоб дозволити іншому Superjet продовжити польоти.

Нові покоління літаків – A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 – оснащені технологіями, які необхідно постійно оновлювати. За словами західних джерел, протягом року після набрання чинності санкціями зберегти сучасні літаки в експлуатації буде непросто навіть для високорозвиненої інженерної бази Росії.

За підрахунками Reuters, що базуються на даних Flightradar24, з кінця липня не злітали близько 50 літаків Аерофлоту, або 15% його парку, включаючи літаки, які потрапили під санкції.

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За даними Flightradar24, три із семи літаків Airbus A350, що експлуатуються Аерофлотом, у тому числі один, який зараз використовується на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

За словами другого джерела в галузі, російські перевізники літають за меншою кількістю маршрутів через західні санкції, що означає, що є літаки, які не використовуються і можуть бути розібрані.

Автор: 

авіація (4149) росія (65856) літак (2936) санкції (12050)


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Топ коментарі
+18
оркам к каннибализму не привыкать
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08.08.2022 21:57
+8
скоро на расии авиаразборки будут неплохим стартапом.
Но вообще-то за 30 лет от авторазборок до авиаразборок - это неплохой технологический прогресс
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08.08.2022 22:05
+7
Тобто на скрєпному іл 76 або іл 62 літати не хочуть , а на ворожому західному клятому боїнгу дуже хочуть , кацап просту жахлива і незрозуміла істота
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08.08.2022 22:11
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оркам к каннибализму не привыкать
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08.08.2022 21:57 Відповісти
-они дети Его
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08.08.2022 22:05 Відповісти
Из российских аптек пропадает инсулин.
Он необходим для 9 миллионов диабетиков.

Причём дефицит коснулся не только зарубежных, но и отечественных препаратов - для их производства, как оказалось, тоже нужны импортные компоненты.

5 августа даже российского «Ринфаста» не было ни в одном из 15 проанализированных городов - в том числе Москве, Питере, Екатеринбурге и Саратове. Сначала нехватка возникла из-за ажиотажа на фоне войны, а теперь вся проблема в санкциях - из-за них начались перебои с логистикой. https://t.me/charter97_org/80315 https://t.me/charter97_org/80315

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08.08.2022 22:35 Відповісти
новая рекомендация пилотам Аэрофлота - тормозить реверсом а не "колодками" и это не шутка
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09.08.2022 05:12 Відповісти
Та хоть на дрова -- а нам шо від того -- ні холодно ні жарко . Нам би іх виперти
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08.08.2022 21:59 Відповісти
кому это вам ? кацапским троллям? украинцам это как раз очень выгодно чем быстрее ращка экономически загнется тем быстрее победим в войне
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09.08.2022 05:05 Відповісти
Фірма Лего просто відпочиває зі своїми конструкторами)
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08.08.2022 21:59 Відповісти
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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08.08.2022 22:01 Відповісти
А чего, Китай им никак поставить не может?
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08.08.2022 22:02 Відповісти
потому что вас кацапов уже никто за людей не считает - твари рашисстские
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09.08.2022 05:06 Відповісти
Вам би ілюстративне фото змінити на цивільний літак.
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08.08.2022 22:03 Відповісти
Літають на честном слове и на одном крыле.
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08.08.2022 22:03 Відповісти
скоро на расии авиаразборки будут неплохим стартапом.
Но вообще-то за 30 лет от авторазборок до авиаразборок - это неплохой технологический прогресс
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08.08.2022 22:05 Відповісти
Правильной дорогой идут товарисчи! (майже цитата)
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08.08.2022 22:41 Відповісти
Дуже скоро літачкопад громадських перевезень почнеться... Денацифікація громадян
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08.08.2022 22:06 Відповісти
Тобто на скрєпному іл 76 або іл 62 літати не хочуть , а на ворожому західному клятому боїнгу дуже хочуть , кацап просту жахлива і незрозуміла істота
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08.08.2022 22:11 Відповісти
русскагаварящіє...
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08.08.2022 22:14 Відповісти
Продались пиндосам.
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08.08.2022 22:46 Відповісти
Нехай перські килими в Ірані купують
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08.08.2022 22:12 Відповісти
цена на металлом растет нужно пилить чтоб успеть...
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08.08.2022 22:20 Відповісти
Писали, що на запчастини до літаків зняли санкції...
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08.08.2022 22:30 Відповісти
Не бачила. Писали, що тепер Іран буде кацапські літачки ремонтувати...
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08.08.2022 22:42 Відповісти
Ні, просто дозволили страхування літаків та двигунів. Якби запчастини дозволили, вони б не стали нічого розбирати.
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08.08.2022 22:53 Відповісти
сняли санкции на отдельную группу запчастей но не на все
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09.08.2022 05:08 Відповісти
Пора разбирать на запчасти автомобили, компьютеры, смартфоны
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08.08.2022 22:30 Відповісти
так ты думаешь чего они стиралки гребли с разворованных домов? там чипы современные для их вооружений
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09.08.2022 05:14 Відповісти
Будете скоро на "дерижоплях" летати!
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08.08.2022 22:35 Відповісти
А що, дирижабль - це рішення проблеми для рашки. Хай розвивають цей напрямок. Не все ж рашці плентатись у хвості світового поступу, най очолить цей перспективний (я не жартую) напрямок у повітроплаванні. Може, щось і решті людства згодиться.
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08.08.2022 22:49 Відповісти
. https://www.youtube.com/watch?v=aMPpvdU-ahU Песенка оленевода (А олени лучше) / Поёт Кола Бельды.
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08.08.2022 22:58 Відповісти
Есть такой нюанс: быстрее всего ресурс заканчивается у одних и тех же агрегатов и систем на всех самолётах: это двигатели, тормоза, шасси и т.д.
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08.08.2022 22:45 Відповісти
..слово *ресурс* не зовсім коректно Ви використовуєте. Треба знати, що західна та американська авіатехніка на відміну від совкової вже багато років використовується по стану. Якщо агрегат ..чи вузол після тестування справні..вони отримують новий термін контролю і експлуатуються надалі. Це стосується і двигунів..і планерів... тощо. Якщо у двигуна вийшов назначений ресурс... по годинам нальоту..чи календарним строкам... його знімають...тестують..і дають новий термін на нальот та календар. Це тільки у дурноватому Союзі знімали та відправляли у ремонт двигуни з 10 годинами нальоту... та які пролежали законсервованими календарний термін. Одне *АЛЕ*..що це робить виробник двигунів. Але псячі можуть покласти на виробника і робити ці операції самостійно. Все одно крім смердячої літати нема куди.То що вони незаконні.. це друге питання.
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08.08.2022 22:58 Відповісти
Я про те, що зніматимуть із свіжіших машин, з якими щось сталося.
Бо однолітки зношуються приблизно однаково.
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08.08.2022 23:48 Відповісти
да снимать запчасти с такого же убитого авиалайнера и ставить на другой такой же гроб это ноу хау ))
новая рекомендация пилотам Аэрофлота - тормозить реверсом а не "колодками" и это не шутка
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09.08.2022 05:11 Відповісти
..а що... до цього гальмували тільки колодками? Основний засіб гальмування реактивного літака..це реверс!!!!))) Для турбогвинтових літаків... це зняття гвинтів * з упора*. що дає гальмуючий еффект гвинтів..а потім колодки...))) Може пілотам Ан-2 дали таку вказівку... але там реверсу нема.)))) І що Вам заважає зняти зі своєї машини придатний для експуатаціі який небудь насос і поставити на машину товарища? Ви не задавали собі питання..чому один хазяїн іздить на своїй машині роками.. не бьючи її на ямах... не вьїзджаючи у ворота гаража при закритих воротах...а інший за рік два перетворює свою машину в хлам?.
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09.08.2022 07:24 Відповісти
Значит у рашистов скоро начнется веселуха. Тут стремно на машину б/у запчасти ставить а они на самолеты будут откручивать/прикручивать хлам.
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08.08.2022 22:47 Відповісти
Та наплювати на кацапів! Наші в Борисполі хоч обслуговуються? Вже 5 місяців як не літають...
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08.08.2022 22:57 Відповісти
.. наших у Борисполі і цівільних і військових залишилися одиниці. Всі за кордоном і літають. Там стоїть кілька іноземних військових С-17 та С-130..які туди прилетіли 23 лютого... за кілька годин до початку війни. Є два турецьких військових літака. Русня має застереження , що не дай Бог що з літаками станеться... Тому і цілий Бориспіль...)))
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08.08.2022 23:04 Відповісти
Зате скільки буде ладаКалін
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08.08.2022 23:11 Відповісти
Да, ворованное оно такое. Только ночью ломом разбирать. А самое смешное, что платить все равно придется.
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08.08.2022 23:23 Відповісти
выщитают с заблокированных миллиардов - надо будет еще на блокируют
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09.08.2022 05:16 Відповісти
Та воно смiшно, гигикаю, та читаю, що позавчора США зняли всi санкцiї з лiтакобудування в Рашцi... Щоб не загрожувати безпекi Хтось зрозумiв? Я нi. Хто бреше?
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08.08.2022 23:39 Відповісти
санкції дійсно зняті в обмін на можливість вивезти українське зерно.
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08.08.2022 23:54 Відповісти
Не меліть дурниць! «Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации в рамках установления технических промышленных стандартов» ..... Багато цівільних літаків... які випускає рашка і які експлуатують за кордоном..Ви знаєте? Це не стосується військової авіації від слова ЗОВСІМ! Це не стосується літаків західного виробництва....що використовує рашка у себе.
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09.08.2022 07:36 Відповісти
ПРАВИЛЬНО РОБЛЯТЬ.

нам би повчитися оперативно думати бо тільки й робить наша влада що їй в рота щось всунуть.
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08.08.2022 23:51 Відповісти
кацап это мы правильно робим что уничтожаем таких ублюдков как ты
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09.08.2022 05:19 Відповісти
В принципе и Боинги, и Эйрбасы могут летать и на одном двигателе.
Были же полуторки во время войны с одной фарой
и тормозами только на задние колёса.
Сейчас тоже война - кулибины подсуетятся.
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08.08.2022 23:52 Відповісти
Брехня. Санкції що обмежують обслуговування літаків в РФ зняті в обмін на можливість вивезти українське зерно.
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08.08.2022 23:52 Відповісти
у тебя больше брехни ты вообще не владеешь предметом бот
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09.08.2022 05:20 Відповісти
Ничего не снято

Только на зерно и удобрения
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09.08.2022 07:02 Відповісти
Що брехня - дуже скоро дізнаємось. Незабаром.
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08.08.2022 23:55 Відповісти
рюцкiй гiвнольот - АНАЛО-говнет:
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09.08.2022 00:27 Відповісти
Застарiло. США зняли санкцiї з обслуговуваня, будiвнитства, i всього, що загрожує безпецi експлуатацiї лiтакiв.
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09.08.2022 07:30 Відповісти
Деякi дурники, кажуть, що не знiмали..., знiмали, а Раша дозволила користуватся свом повiтрянним простiром. захiдным компанiям. Читаю

В частности, послабления сделаны для операций, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Среди компаний, для которых сделано послабление, - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Иркут» авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, «Туполев» и некоторые другие. Однако обязательным условием для сделок является регистрация самолетов, которые могут использоваться только в гражданской авиации, за пределами РФ.
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09.08.2022 07:43 Відповісти
Как увидим Ил-76 на двух моторах от Ан-24 - это оно.
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09.08.2022 10:25 Відповісти
 
 