Російські авіакомпанії через санкції почали розбирати літаки на запчастини, - Reuters

Російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають авіалайнери, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела у галузі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Російський уряд у червні рекомендував авіакомпаніям використовувати деякі літаки на запчастини, щоб інші літаки іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

Санкції, запроваджені проти Росії за вторгнення в Україну, не дозволяють її авіакомпаніям отримати запасні частини або пройти технічне обслуговування на Заході.

Як мінімум один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, обидва експлуатовані Аерофлотом, наразі зупинені та розбираються, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

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За словами джерела, Airbus A350 є майже новим. Більшість авіапарку Росії складається із західних пасажирських літаків.

За словами джерела, обладнання також було взято з пари літаків Boeing 737 та Airbus A320 Аерофлоту, оскільки перевізнику потрібні запчастини від цих моделей для інших літаків Boeing 737 та Airbus A320.

Sukhoi Superjets російського виробництва також сильно залежать від іноземних запчастин. За словами першого джерела, з одного Superjet вже зняли двигун, щоб дозволити іншому Superjet продовжити польоти.

Нові покоління літаків – A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 – оснащені технологіями, які необхідно постійно оновлювати. За словами західних джерел, протягом року після набрання чинності санкціями зберегти сучасні літаки в експлуатації буде непросто навіть для високорозвиненої інженерної бази Росії.

За підрахунками Reuters, що базуються на даних Flightradar24, з кінця липня не злітали близько 50 літаків Аерофлоту, або 15% його парку, включаючи літаки, які потрапили під санкції.

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За даними Flightradar24, три із семи літаків Airbus A350, що експлуатуються Аерофлотом, у тому числі один, який зараз використовується на запчастини, не злітали близько трьох місяців.

За словами другого джерела в галузі, російські перевізники літають за меншою кількістю маршрутів через західні санкції, що означає, що є літаки, які не використовуються і можуть бути розібрані.