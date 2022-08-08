У російській зброї знайшли 450 підсанкційних західних компонентів, - Reuters

За даними Reuters, у російській зброї, яку знайшли в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Росія імовірно, придбала критично важливі технології у компаній з США, Європи та Азії до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Експерти вивчили захоплену на полі бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. При розбиранні було виявлено, що воно складається переважно з західних компонентів. Майже дві третини з них були зроблені американськими компаніями Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти РФ закупила у компаній з Японії, Південної Кореї, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Зазначається, що посилення експортних обмежень і контролю за їхнім дотриманням може ускладнити для Росії поповнення арсеналу зброї, такої як крилаті ракети.

Російська крилата ракета 9м727 містить в собі 31 іноземний компонент. Вони були виготовлені американськими Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc, а також німецькою Cypress Semiconductor. Водночас російська крилата ракета Х-101, яку використовували для ударів по українських містах, також мала 31 іноземний компонент з деталями, виробленими компаніями, включаючи Intel і належить AMD - Xilinx.

Виробники електроніки наголосили, що після введення санкцій не продавали товари з "чорного списку" країні-агресору.

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В Reuters додали, що понад 80 мікросхем західного виробництва перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року. Це означає, що для їхньої поставки в Росію потрібна була б ліцензія.

Результати розслідування свідчать про залежність російських військових від іноземних мікросхем для всього - від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії. Попри це західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій навіть після окупації Криму.