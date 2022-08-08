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У російській зброї знайшли 450 підсанкційних західних компонентів, - Reuters

ракета

За даними Reuters, у російській зброї, яку знайшли в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Росія імовірно, придбала критично важливі технології у компаній з США, Європи та Азії до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Експерти вивчили захоплену на полі бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. При розбиранні було виявлено, що воно складається переважно з західних компонентів. Майже дві третини з них були зроблені американськими компаніями Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти РФ закупила у компаній з Японії, Південної Кореї, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Зазначається, що посилення експортних обмежень і контролю за їхнім дотриманням може ускладнити для Росії поповнення арсеналу зброї, такої як крилаті ракети.

Російська крилата ракета 9м727 містить в собі 31 іноземний компонент. Вони були виготовлені американськими Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc, а також німецькою Cypress Semiconductor. Водночас російська крилата ракета Х-101, яку використовували для ударів по українських містах, також мала 31 іноземний компонент з деталями, виробленими компаніями, включаючи Intel і належить AMD - Xilinx.

Виробники електроніки наголосили, що після введення санкцій не продавали товари з "чорного списку" країні-агресору.

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В Reuters додали, що понад 80 мікросхем західного виробництва перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року. Це означає, що для їхньої поставки в Росію потрібна була б ліцензія.

Результати розслідування свідчать про залежність російських військових від іноземних мікросхем для всього - від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії. Попри це західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій навіть після окупації Криму.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) зброя (7512) росія (65856) санкції (12050)


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Топ коментарі
+6
Зараз у зе-типилів нова методичка:
"Єрмак дуже плодотворно та потужно працює на ниві санкцій", без Єрмака би "ніяких санкцій не було".
Але схоже ніяких "потужних санкцій" НЕМА.
І навіть ті, що були, під гаслом "зернова угода" вже зняли.
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08.08.2022 16:51
+4
А хто накладав ті, що зняли? І що це були за зняті санкції? а то щось крім фейків немає нічого.
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08.08.2022 17:00
+3
Іран під санкціями а виготовляє супутники
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08.08.2022 17:24
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ось єдині санкції, що допоможуть... все інше, то роса в очі... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4

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08.08.2022 16:45 Відповісти
Зараз у зе-типилів нова методичка:
"Єрмак дуже плодотворно та потужно працює на ниві санкцій", без Єрмака би "ніяких санкцій не було".
Але схоже ніяких "потужних санкцій" НЕМА.
І навіть ті, що були, під гаслом "зернова угода" вже зняли.
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08.08.2022 16:51 Відповісти
А хто накладав ті, що зняли? І що це були за зняті санкції? а то щось крім фейків немає нічого.
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08.08.2022 17:00 Відповісти
контрабас ніхто по-факту ніде не скасував і ніколи ніким не скасується
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08.08.2022 17:21 Відповісти
Тільки на контрабасі багато не виробиш. Офіційні поставки масові, а за контрабасом за кожною запчастиною чєлнок буде із сумкою в клітинку ганяти.
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08.08.2022 17:37 Відповісти
контрабасом цілі фури провозять...
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08.08.2022 17:41 Відповісти
Іран під санкціями а виготовляє супутники
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08.08.2022 17:24 Відповісти
31 компонент? Это практически нечего. В системе управления ракеты как минимум сотни две микросхем и еще такое же количество других полупроводников. Из них критичных и сложных десятка полтора-два. Вот если 31 наименование, другое дело. Но самое главное, что Россия не в состоянии "импортозаместить" это датчики и процессоры. Вот с ними и надо разбираться, откуда их могут взять. Но ограничить импорт большинства из этих компонентов невозможно, т.к. либо есть много аналогов, либо это широко применяемые и в бытовой технике в огромных количествах.
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08.08.2022 17:46 Відповісти
Не пишите бред. Одной микросхемы хватить, что бы ничего не взлетело
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08.08.2022 18:19 Відповісти
назревает необходимость обнародывать фирмы,комплектующие которых попадают в оружие агрессора,который нападал не только на Украину...Громко такие фирмы называть в международных заседаниях и законодательных собраниях.И не только фирму,но и гражданство бенифициаров..
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08.08.2022 18:45 Відповісти
Покупатель любого товара рассчитавшись с продавцом становится его владельцем. Владелец товара в праве поступать со своей собственностью, так как ему захочется. Например перепродать с наценкой в россию, и в этом нет ничего противозаконного. Производитель товара в условиях перепроизводства закрывает глаза на тот факт, что его товар через посредника идёт в россию. Ерунда все эти санкции. В россии появилось понятие параллельный импорт. По сути дела учитывая растущий курс рубля, ничего не изменилось, даже цены почти не выросли.
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08.08.2022 20:29 Відповісти
Зацікавило, трохи вивчив тему. Texas Instruments Inc компанія поставляє в 90% випадків комплектуючіх до побутової техніки: телевізори, телефони, модеми... Трохи військової продукції, це є, але я не знаю, отримати дозвіл на поставку такої продукції в США, це тільки для союзників. Так я пам'ятаю, що і в СРСР випускали міжконтинентальні ракети, де болта імпортного не було.
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08.08.2022 21:41 Відповісти
 
 