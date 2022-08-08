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Новости Санкции против России Война
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В российском оружии нашли 450 подсанкционных западных компонентов, - Reuters

ракета

По даннм Reuters, в российском оружии, которое нашли в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства. Россия, вероятно, приобрела критически важне технологии у компаний из США, Европ и Азии до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Эксперты изучили захваченное на поле боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. При разборке было обнаружено, что оно состоит преимущественно из западных компонентов. Почти две третьих из них были произведены американскими компаниями Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты РФ закупила у компаний из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Отмечается, что усиление экспортных ограничений и контроля за их соблюдением может затруднить для России пополнение арсенала оружия, такого как крылатые ракеты.

Российская крылатая ракета 9М727 содержит в себе 31 иностранный компонент. Они были изготовлены американскими Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также немецкой Cypress Semiconductor. В то же время российская крылатая ракета Х-101, которую использовали для ударов по украинским городам, также имела 31 иностранный компонент с деталями, произведенными компаниями, включая Intel и принадлежащую AMD - Xilinx.

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Производители электроники подчеркнули, что после введения санкций не продавали товары из "черного списка" стране-агрессору.

В Reuters добавили, что более 80 микросхем западного производства находились под экспортным контролем США по крайней мере с 2014 года. Это означает, что для их поставки в Россию потребовалась бы лицензия.

Результаты расследования свидетельствуют о зависимости российских военных от иностранных микросхем для всего - от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов дальнего действия. Несмотря на это западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям даже после оккупации Крыма.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (249) оружие (10248) россия (96038) санкции (11430)


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Топ комментарии
+6
Зараз у зе-типилів нова методичка:
"Єрмак дуже плодотворно та потужно працює на ниві санкцій", без Єрмака би "ніяких санкцій не було".
Але схоже ніяких "потужних санкцій" НЕМА.
І навіть ті, що були, під гаслом "зернова угода" вже зняли.
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08.08.2022 16:51
+4
А хто накладав ті, що зняли? І що це були за зняті санкції? а то щось крім фейків немає нічого.
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08.08.2022 17:00
+3
Іран під санкціями а виготовляє супутники
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08.08.2022 17:24
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ось єдині санкції, що допоможуть... все інше, то роса в очі... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4 https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4

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08.08.2022 16:45 Ответить
Зараз у зе-типилів нова методичка:
"Єрмак дуже плодотворно та потужно працює на ниві санкцій", без Єрмака би "ніяких санкцій не було".
Але схоже ніяких "потужних санкцій" НЕМА.
І навіть ті, що були, під гаслом "зернова угода" вже зняли.
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08.08.2022 16:51 Ответить
А хто накладав ті, що зняли? І що це були за зняті санкції? а то щось крім фейків немає нічого.
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08.08.2022 17:00 Ответить
контрабас ніхто по-факту ніде не скасував і ніколи ніким не скасується
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08.08.2022 17:21 Ответить
Тільки на контрабасі багато не виробиш. Офіційні поставки масові, а за контрабасом за кожною запчастиною чєлнок буде із сумкою в клітинку ганяти.
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08.08.2022 17:37 Ответить
контрабасом цілі фури провозять...
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08.08.2022 17:41 Ответить
Іран під санкціями а виготовляє супутники
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08.08.2022 17:24 Ответить
31 компонент? Это практически нечего. В системе управления ракеты как минимум сотни две микросхем и еще такое же количество других полупроводников. Из них критичных и сложных десятка полтора-два. Вот если 31 наименование, другое дело. Но самое главное, что Россия не в состоянии "импортозаместить" это датчики и процессоры. Вот с ними и надо разбираться, откуда их могут взять. Но ограничить импорт большинства из этих компонентов невозможно, т.к. либо есть много аналогов, либо это широко применяемые и в бытовой технике в огромных количествах.
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08.08.2022 17:46 Ответить
Не пишите бред. Одной микросхемы хватить, что бы ничего не взлетело
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08.08.2022 18:19 Ответить
назревает необходимость обнародывать фирмы,комплектующие которых попадают в оружие агрессора,который нападал не только на Украину...Громко такие фирмы называть в международных заседаниях и законодательных собраниях.И не только фирму,но и гражданство бенифициаров..
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08.08.2022 18:45 Ответить
Покупатель любого товара рассчитавшись с продавцом становится его владельцем. Владелец товара в праве поступать со своей собственностью, так как ему захочется. Например перепродать с наценкой в россию, и в этом нет ничего противозаконного. Производитель товара в условиях перепроизводства закрывает глаза на тот факт, что его товар через посредника идёт в россию. Ерунда все эти санкции. В россии появилось понятие параллельный импорт. По сути дела учитывая растущий курс рубля, ничего не изменилось, даже цены почти не выросли.
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08.08.2022 20:29 Ответить
Зацікавило, трохи вивчив тему. Texas Instruments Inc компанія поставляє в 90% випадків комплектуючіх до побутової техніки: телевізори, телефони, модеми... Трохи військової продукції, це є, але я не знаю, отримати дозвіл на поставку такої продукції в США, це тільки для союзників. Так я пам'ятаю, що і в СРСР випускали міжконтинентальні ракети, де болта імпортного не було.
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08.08.2022 21:41 Ответить
 
 