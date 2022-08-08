Российские авиакомпании из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти, - Reuters
Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Российское правительство в июне рекомендовало авиакомпаниям использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.
Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, не позволяют ее авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе.
Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, Airbus A350 почти новый. Большая часть авиапарка России состоит из западных пассажирских самолетов.
По словам источника, оборудование было взято с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320
Sukhoi Superjets российской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.
Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. По словам западных источников, в течение года после вступления в силу санкций сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой инженерной базы России.
По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка, включая самолеты, попавшие под санкции.
По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых Аэрофлотом, в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев.
По словам второго источника в отрасли, российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть неиспользуемые самолеты, которые могут быть разобраны.
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Он необходим для 9 миллионов диабетиков.
Причём дефицит коснулся не только зарубежных, но и отечественных препаратов - для их производства, как оказалось, тоже нужны импортные компоненты.
5 августа даже российского «Ринфаста» не было ни в одном из 15 проанализированных городов - в том числе Москве, Питере, Екатеринбурге и Саратове. Сначала нехватка возникла из-за ажиотажа на фоне войны, а теперь вся проблема в санкциях - из-за них начались перебои с логистикой. https://t.me/charter97_org/80315 https://t.me/charter97_org/80315
Но вообще-то за 30 лет от авторазборок до авиаразборок - это неплохой технологический прогресс
Бо однолітки зношуються приблизно однаково.
новая рекомендация пилотам Аэрофлота - тормозить реверсом а не "колодками" и это не шутка
нам би повчитися оперативно думати бо тільки й робить наша влада що їй в рота щось всунуть.
Были же полуторки во время войны с одной фарой
и тормозами только на задние колёса.
Сейчас тоже война - кулибины подсуетятся.
Только на зерно и удобрения
В частности, послабления сделаны для операций, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Среди компаний, для которых сделано послабление, - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Иркут» авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, «Туполев» и некоторые другие. Однако обязательным условием для сделок является регистрация самолетов, которые могут использоваться только в гражданской авиации, за пределами РФ.