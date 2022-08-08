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Новости Санкции против России
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Российские авиакомпании из-за санкций начали разбирать самолеты на запчасти, - Reuters

рф

Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством "Аэрофлот", разбирают авиалайнеры, чтобы обеспечить запасные части, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Российское правительство в июне рекомендовало авиакомпаниям использовать некоторые самолеты на запчасти, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года.

Санкции, введенные против России за вторжение в Украину, не позволяют ее авиакомпаниям получить запасные части или пройти техническое обслуживание на Западе.

Как минимум один российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, оба эксплуатируемые Аэрофлотом, в настоящее время остановлены и разбираются, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Airbus A350 почти новый. Большая часть авиапарка России состоит из западных пассажирских самолетов.

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По словам источника, оборудование было взято с пары самолетов Boeing 737 и Airbus A320 Аэрофлота, поскольку перевозчику нужны запчасти от этих моделей для других самолетов Boeing 737 и Airbus A320

Sukhoi Superjets российской сборки также сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet уже сняли двигатель, чтобы позволить другому Superjet продолжить полеты.

Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которые необходимо постоянно обновлять. По словам западных источников, в течение года после вступления в силу санкций сохранить современные самолеты в эксплуатации будет непросто даже для высокоразвитой инженерной базы России.

По подсчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, с конца июля не взлетали около 50 самолетов Аэрофлота, или 15% его парка, включая самолеты, попавшие под санкции.

По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых Аэрофлотом, в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев.

По словам второго источника в отрасли, российские перевозчики летают по меньшему количеству маршрутов из-за западных санкций, что означает, что есть неиспользуемые самолеты, которые могут быть разобраны.

Автор: 

авиация (2839) россия (96038) самолет (3620) санкции (11430)


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Топ комментарии
+18
оркам к каннибализму не привыкать
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08.08.2022 21:57
+8
скоро на расии авиаразборки будут неплохим стартапом.
Но вообще-то за 30 лет от авторазборок до авиаразборок - это неплохой технологический прогресс
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08.08.2022 22:05
+7
Тобто на скрєпному іл 76 або іл 62 літати не хочуть , а на ворожому західному клятому боїнгу дуже хочуть , кацап просту жахлива і незрозуміла істота
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08.08.2022 22:11
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Правила форума Совет форумчан
оркам к каннибализму не привыкать
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08.08.2022 21:57 Ответить
-они дети Его
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08.08.2022 22:05 Ответить
Из российских аптек пропадает инсулин.
Он необходим для 9 миллионов диабетиков.

Причём дефицит коснулся не только зарубежных, но и отечественных препаратов - для их производства, как оказалось, тоже нужны импортные компоненты.

5 августа даже российского «Ринфаста» не было ни в одном из 15 проанализированных городов - в том числе Москве, Питере, Екатеринбурге и Саратове. Сначала нехватка возникла из-за ажиотажа на фоне войны, а теперь вся проблема в санкциях - из-за них начались перебои с логистикой. https://t.me/charter97_org/80315 https://t.me/charter97_org/80315

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08.08.2022 22:35 Ответить
новая рекомендация пилотам Аэрофлота - тормозить реверсом а не "колодками" и это не шутка
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09.08.2022 05:12 Ответить
Та хоть на дрова -- а нам шо від того -- ні холодно ні жарко . Нам би іх виперти
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08.08.2022 21:59 Ответить
кому это вам ? кацапским троллям? украинцам это как раз очень выгодно чем быстрее ращка экономически загнется тем быстрее победим в войне
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09.08.2022 05:05 Ответить
Фірма Лего просто відпочиває зі своїми конструкторами)
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08.08.2022 21:59 Ответить
Раждьонний ползать-лєтать нє может...
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08.08.2022 22:01 Ответить
А чего, Китай им никак поставить не может?
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08.08.2022 22:02 Ответить
потому что вас кацапов уже никто за людей не считает - твари рашисстские
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09.08.2022 05:06 Ответить
Вам би ілюстративне фото змінити на цивільний літак.
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08.08.2022 22:03 Ответить
Літають на честном слове и на одном крыле.
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08.08.2022 22:03 Ответить
скоро на расии авиаразборки будут неплохим стартапом.
Но вообще-то за 30 лет от авторазборок до авиаразборок - это неплохой технологический прогресс
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08.08.2022 22:05 Ответить
Правильной дорогой идут товарисчи! (майже цитата)
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08.08.2022 22:41 Ответить
Дуже скоро літачкопад громадських перевезень почнеться... Денацифікація громадян
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08.08.2022 22:06 Ответить
Тобто на скрєпному іл 76 або іл 62 літати не хочуть , а на ворожому західному клятому боїнгу дуже хочуть , кацап просту жахлива і незрозуміла істота
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08.08.2022 22:11 Ответить
русскагаварящіє...
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08.08.2022 22:14 Ответить
Продались пиндосам.
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08.08.2022 22:46 Ответить
Нехай перські килими в Ірані купують
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08.08.2022 22:12 Ответить
цена на металлом растет нужно пилить чтоб успеть...
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08.08.2022 22:20 Ответить
Писали, що на запчастини до літаків зняли санкції...
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08.08.2022 22:30 Ответить
Не бачила. Писали, що тепер Іран буде кацапські літачки ремонтувати...
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08.08.2022 22:42 Ответить
Ні, просто дозволили страхування літаків та двигунів. Якби запчастини дозволили, вони б не стали нічого розбирати.
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08.08.2022 22:53 Ответить
сняли санкции на отдельную группу запчастей но не на все
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09.08.2022 05:08 Ответить
Пора разбирать на запчасти автомобили, компьютеры, смартфоны
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08.08.2022 22:30 Ответить
так ты думаешь чего они стиралки гребли с разворованных домов? там чипы современные для их вооружений
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09.08.2022 05:14 Ответить
Будете скоро на "дерижоплях" летати!
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08.08.2022 22:35 Ответить
А що, дирижабль - це рішення проблеми для рашки. Хай розвивають цей напрямок. Не все ж рашці плентатись у хвості світового поступу, най очолить цей перспективний (я не жартую) напрямок у повітроплаванні. Може, щось і решті людства згодиться.
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08.08.2022 22:49 Ответить
. https://www.youtube.com/watch?v=aMPpvdU-ahU Песенка оленевода (А олени лучше) / Поёт Кола Бельды.
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08.08.2022 22:58 Ответить
Есть такой нюанс: быстрее всего ресурс заканчивается у одних и тех же агрегатов и систем на всех самолётах: это двигатели, тормоза, шасси и т.д.
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08.08.2022 22:45 Ответить
..слово *ресурс* не зовсім коректно Ви використовуєте. Треба знати, що західна та американська авіатехніка на відміну від совкової вже багато років використовується по стану. Якщо агрегат ..чи вузол після тестування справні..вони отримують новий термін контролю і експлуатуються надалі. Це стосується і двигунів..і планерів... тощо. Якщо у двигуна вийшов назначений ресурс... по годинам нальоту..чи календарним строкам... його знімають...тестують..і дають новий термін на нальот та календар. Це тільки у дурноватому Союзі знімали та відправляли у ремонт двигуни з 10 годинами нальоту... та які пролежали законсервованими календарний термін. Одне *АЛЕ*..що це робить виробник двигунів. Але псячі можуть покласти на виробника і робити ці операції самостійно. Все одно крім смердячої літати нема куди.То що вони незаконні.. це друге питання.
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08.08.2022 22:58 Ответить
Я про те, що зніматимуть із свіжіших машин, з якими щось сталося.
Бо однолітки зношуються приблизно однаково.
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08.08.2022 23:48 Ответить
да снимать запчасти с такого же убитого авиалайнера и ставить на другой такой же гроб это ноу хау ))
новая рекомендация пилотам Аэрофлота - тормозить реверсом а не "колодками" и это не шутка
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09.08.2022 05:11 Ответить
..а що... до цього гальмували тільки колодками? Основний засіб гальмування реактивного літака..це реверс!!!!))) Для турбогвинтових літаків... це зняття гвинтів * з упора*. що дає гальмуючий еффект гвинтів..а потім колодки...))) Може пілотам Ан-2 дали таку вказівку... але там реверсу нема.)))) І що Вам заважає зняти зі своєї машини придатний для експуатаціі який небудь насос і поставити на машину товарища? Ви не задавали собі питання..чому один хазяїн іздить на своїй машині роками.. не бьючи її на ямах... не вьїзджаючи у ворота гаража при закритих воротах...а інший за рік два перетворює свою машину в хлам?.
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09.08.2022 07:24 Ответить
Значит у рашистов скоро начнется веселуха. Тут стремно на машину б/у запчасти ставить а они на самолеты будут откручивать/прикручивать хлам.
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08.08.2022 22:47 Ответить
Та наплювати на кацапів! Наші в Борисполі хоч обслуговуються? Вже 5 місяців як не літають...
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08.08.2022 22:57 Ответить
.. наших у Борисполі і цівільних і військових залишилися одиниці. Всі за кордоном і літають. Там стоїть кілька іноземних військових С-17 та С-130..які туди прилетіли 23 лютого... за кілька годин до початку війни. Є два турецьких військових літака. Русня має застереження , що не дай Бог що з літаками станеться... Тому і цілий Бориспіль...)))
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08.08.2022 23:04 Ответить
Зате скільки буде ладаКалін
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08.08.2022 23:11 Ответить
Да, ворованное оно такое. Только ночью ломом разбирать. А самое смешное, что платить все равно придется.
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08.08.2022 23:23 Ответить
выщитают с заблокированных миллиардов - надо будет еще на блокируют
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09.08.2022 05:16 Ответить
Та воно смiшно, гигикаю, та читаю, що позавчора США зняли всi санкцiї з лiтакобудування в Рашцi... Щоб не загрожувати безпекi Хтось зрозумiв? Я нi. Хто бреше?
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08.08.2022 23:39 Ответить
санкції дійсно зняті в обмін на можливість вивезти українське зерно.
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08.08.2022 23:54 Ответить
Не меліть дурниць! «Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации в рамках установления технических промышленных стандартов» ..... Багато цівільних літаків... які випускає рашка і які експлуатують за кордоном..Ви знаєте? Це не стосується військової авіації від слова ЗОВСІМ! Це не стосується літаків західного виробництва....що використовує рашка у себе.
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09.08.2022 07:36 Ответить
ПРАВИЛЬНО РОБЛЯТЬ.

нам би повчитися оперативно думати бо тільки й робить наша влада що їй в рота щось всунуть.
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08.08.2022 23:51 Ответить
кацап это мы правильно робим что уничтожаем таких ублюдков как ты
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09.08.2022 05:19 Ответить
В принципе и Боинги, и Эйрбасы могут летать и на одном двигателе.
Были же полуторки во время войны с одной фарой
и тормозами только на задние колёса.
Сейчас тоже война - кулибины подсуетятся.
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08.08.2022 23:52 Ответить
Брехня. Санкції що обмежують обслуговування літаків в РФ зняті в обмін на можливість вивезти українське зерно.
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08.08.2022 23:52 Ответить
у тебя больше брехни ты вообще не владеешь предметом бот
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09.08.2022 05:20 Ответить
Ничего не снято

Только на зерно и удобрения
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09.08.2022 07:02 Ответить
Що брехня - дуже скоро дізнаємось. Незабаром.
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08.08.2022 23:55 Ответить
рюцкiй гiвнольот - АНАЛО-говнет:
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09.08.2022 00:27 Ответить
Застарiло. США зняли санкцiї з обслуговуваня, будiвнитства, i всього, що загрожує безпецi експлуатацiї лiтакiв.
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09.08.2022 07:30 Ответить
Деякi дурники, кажуть, що не знiмали..., знiмали, а Раша дозволила користуватся свом повiтрянним простiром. захiдным компанiям. Читаю

В частности, послабления сделаны для операций, связанных с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Среди компаний, для которых сделано послабление, - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Иркут» авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, «Туполев» и некоторые другие. Однако обязательным условием для сделок является регистрация самолетов, которые могут использоваться только в гражданской авиации, за пределами РФ.
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09.08.2022 07:43 Ответить
Как увидим Ил-76 на двух моторах от Ан-24 - это оно.
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09.08.2022 10:25 Ответить
 
 