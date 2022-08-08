Зеленський запропонував Раді затвердити санкції проти РФ на 10 років
Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №7640 зареєстрований на сайті парламенту 6 серпня.
Так, парламентарі мають затвердити санкції проти Росії строком на 10 років.
Віповідний пакет обмежувальних заходів складається з десяти пунктів:
- Заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;
- Зупинка дозволів на користування надрами пов'язаним з РФ особам;
- Заборона на участь у приватизації та оренді держмайна;
- Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з РФ;
- Заборона заходження суден та літаків, пов’язаних з РФ, до територіяального моря України, її внутрішніх вод, портів;
- Заборона придбання цінних паперів, емітентами яких є пов’язані з РФ особи;
- Заборона видачі дозволів та ліцензій Національного банку України на інвестиції у РФ;
- Припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов’язаними з РФ;
- Заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ;
- Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко #371210
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+8 andriy niki1
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+7 Oleh Stavynoha
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а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
Цирк з кацапськими клоунами.
а санкції по росії, пропонуються
конфіскація активів росіян не розглядається
ВЗАГАЛІ!!!
дуже вибіркова влада у нас, мать її
**********
Але, якщо "фізична та юридична особа росії" раптом отримує українське громадянство, - тоді можна.
"На нєт і суда нєт", - як в тому анекдоті.
Одначе, Україна унікальна країна, - у нас у одному флаконі, і анекдот, і трагедія.
https://www.5.ua/polityka/stalo-vidomo-shcho-ukrainska-vlada-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rosii-za-aneksovanyi-krym-zerkal-278626.html
доти ніяких реальних змін на краще небуде!