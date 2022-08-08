Зеленський запропонував Раді затвердити санкції проти РФ на 10 років

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №7640 зареєстрований на сайті парламенту 6 серпня.

Так, парламентарі мають затвердити санкції проти Росії строком на 10 років.

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Віповідний пакет обмежувальних заходів складається з десяти пунктів: