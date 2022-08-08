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Зеленський запропонував Раді затвердити санкції проти РФ на 10 років

санкції

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови №7640 зареєстрований на сайті парламенту 6 серпня.

Так, парламентарі мають затвердити санкції проти Росії строком на 10 років.

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Віповідний пакет обмежувальних заходів складається з десяти пунктів:

  1. Заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії;
  2. Зупинка дозволів на користування надрами пов'язаним з РФ особам;
  3. Заборона на участь у приватизації та оренді держмайна;
  4. Заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з РФ;
  5. Заборона заходження суден та літаків, пов’язаних з РФ, до територіяального моря України, її внутрішніх вод, портів;
  6. Заборона придбання цінних паперів, емітентами яких є пов’язані з РФ особи;
  7. Заборона видачі дозволів та ліцензій Національного банку України на інвестиції у РФ;
  8. Припинення видачі готівки за платіжними картками, емітованими особами, пов’язаними з РФ;
  9. Заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності особам з РФ;
  10. Заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з РФ.

Автор: 

ВР (15022) Зеленський Володимир (24222) росія (65856) санкції (12050)


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Топ коментарі
+10
вау...
а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
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08.08.2022 15:34
+8
Все чудово, ще один пункт потрібно внести заборонити кротам ФСБ працювати в ОП а краще їх розстріляти
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08.08.2022 15:38
+7
Як там наші полонені, дебіле?
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08.08.2022 15:32
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Дуже слушно .Тільки не на 10 , а на 100 , як мінімум , або назавжди . І про Білорусію згоден .
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08.08.2022 19:50 Відповісти
Неначасі. Зачекайте ще пів року.
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08.08.2022 15:32 Відповісти
Ще не затвердили. Дерьмака посадіть, кремлівські холуї і заяви про зраду.
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08.08.2022 16:21 Відповісти
Як там наші полонені, дебіле?
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08.08.2022 15:32 Відповісти
вау...
а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
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08.08.2022 15:34 Відповісти
"А тьі не путай свою шерсть с государственной!" (С)
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08.08.2022 17:19 Відповісти
Такі, важливі питання, вирішуються, тільки в Трусковці., тобі-лі цього не знати?
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08.08.2022 15:37 Відповісти
Все чудово, ще один пункт потрібно внести заборонити кротам ФСБ працювати в ОП а краще їх розстріляти
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08.08.2022 15:38 Відповісти
Дурнику !! Ти хочеш подовжити життя паРАШІ, на 10 років... ? Інколи про дурнів говорять правильно,що якщо дурень, то пожиттєво....
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08.08.2022 15:39 Відповісти
Санкции - смотреть на России "Сваты" 10 лет?
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08.08.2022 15:42 Відповісти
нихия себе отмазка... Отправлю 100 грн на карточку зеледента если этот закон проголосуют. Большего это не стоит...
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08.08.2022 15:42 Відповісти
росія може 10 ть не протягнуть
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08.08.2022 15:42 Відповісти
Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали, - Шабунін Джерело:
Цирк з кацапськими клоунами.
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08.08.2022 15:51 Відповісти
по земельному закону було примусове голосування
а санкції по росії, пропонуються
конфіскація активів росіян не розглядається
ВЗАГАЛІ!!!
дуже вибіркова влада у нас, мать її
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08.08.2022 15:57 Відповісти
Заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії; Джерело:
**********

Але, якщо "фізична та юридична особа росії" раптом отримує українське громадянство, - тоді можна.
"На нєт і суда нєт", - як в тому анекдоті.
Одначе, Україна унікальна країна, - у нас у одному флаконі, і анекдот, і трагедія.
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08.08.2022 15:59 Відповісти
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY Київському безпековому форумі , пише видання https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/ "Букви" .
https://www.5.ua/polityka/stalo-vidomo-shcho-ukrainska-vlada-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rosii-za-aneksovanyi-krym-zerkal-278626.html
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08.08.2022 16:08 Відповісти
курва мать твоя зелена: на 10 мільйонів років - десь так
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08.08.2022 16:11 Відповісти
доки Україна нестане Українською,

доти ніяких реальних змін на краще небуде!
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08.08.2022 16:18 Відповісти
Президент ПОДАЄ проекти законів до ВР,а не просто базікає.
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08.08.2022 17:17 Відповісти
 
 