Зеленский предложил Раде утвердить санкции против РФ на 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления №7640 зарегистрирован на сайте парламента 6 августа.
Да, парламентарии должны утвердить санкции против России сроком на 10 лет.
Соответствующий пакет ограничительных мер состоит из десяти пунктов:
- Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;
- Остановка разрешений на использование недрами связанным с РФ лицам;
- Запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;
- Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
- Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ, к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам;
- Запрет приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются связанные с РФ лица;
- Запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка на инвестиции в РФ;
- Прекращение выдачи наличных денег по платежным карточкам, эмитированным лицами, связанными с РФ;
- Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
- Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
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+10 Вася Шевченко #371210
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+8 andriy niki1
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+7 Oleh Stavynoha
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а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
Цирк з кацапськими клоунами.
а санкції по росії, пропонуються
конфіскація активів росіян не розглядається
ВЗАГАЛІ!!!
дуже вибіркова влада у нас, мать її
**********
Але, якщо "фізична та юридична особа росії" раптом отримує українське громадянство, - тоді можна.
"На нєт і суда нєт", - як в тому анекдоті.
Одначе, Україна унікальна країна, - у нас у одному флаконі, і анекдот, і трагедія.
https://www.5.ua/polityka/stalo-vidomo-shcho-ukrainska-vlada-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rosii-za-aneksovanyi-krym-zerkal-278626.html
доти ніяких реальних змін на краще небуде!