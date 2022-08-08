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Зеленский предложил Раде утвердить санкции против РФ на 10 лет

санкції

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий проект постановления №7640 зарегистрирован на сайте парламента 6 августа.

Да, парламентарии должны утвердить санкции против России сроком на 10 лет.

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Соответствующий пакет ограничительных мер состоит из десяти пунктов:

  1. Запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц России;
  2. Остановка разрешений на использование недрами связанным с РФ лицам;
  3. Запрет на участие в приватизации и аренде госимущества;
  4. Запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с РФ;
  5. Запрет захождения судов и самолетов, связанных с РФ, к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам;
  6. Запрет приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются связанные с РФ лица;
  7. Запрет выдачи разрешений и лицензий Национального банка на инвестиции в РФ;
  8. Прекращение выдачи наличных денег по платежным карточкам, эмитированным лицами, связанными с РФ;
  9. Запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности лицам из РФ;
  10. Запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с РФ.
ВР (29272) Зеленский Владимир (20742) россия (96038) санкции (11430)


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Топ комментарии
+10
вау...
а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
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08.08.2022 15:34
+8
Все чудово, ще один пункт потрібно внести заборонити кротам ФСБ працювати в ОП а краще їх розстріляти
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08.08.2022 15:38
+7
Як там наші полонені, дебіле?
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08.08.2022 15:32
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Дуже слушно .Тільки не на 10 , а на 100 , як мінімум , або назавжди . І про Білорусію згоден .
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08.08.2022 19:50 Ответить
Неначасі. Зачекайте ще пів року.
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08.08.2022 15:32 Ответить
Ще не затвердили. Дерьмака посадіть, кремлівські холуї і заяви про зраду.
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08.08.2022 16:21 Ответить
Як там наші полонені, дебіле?
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08.08.2022 15:32 Ответить
вау...
а кинопроизводство и выпуск развлекалово-тошнилово плюс чёс-гастроли папали под запрет?
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08.08.2022 15:34 Ответить
"А тьі не путай свою шерсть с государственной!" (С)
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08.08.2022 17:19 Ответить
Такі, важливі питання, вирішуються, тільки в Трусковці., тобі-лі цього не знати?
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08.08.2022 15:37 Ответить
Все чудово, ще один пункт потрібно внести заборонити кротам ФСБ працювати в ОП а краще їх розстріляти
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08.08.2022 15:38 Ответить
Дурнику !! Ти хочеш подовжити життя паРАШІ, на 10 років... ? Інколи про дурнів говорять правильно,що якщо дурень, то пожиттєво....
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08.08.2022 15:39 Ответить
Санкции - смотреть на России "Сваты" 10 лет?
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08.08.2022 15:42 Ответить
нихия себе отмазка... Отправлю 100 грн на карточку зеледента если этот закон проголосуют. Большего это не стоит...
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08.08.2022 15:42 Ответить
росія може 10 ть не протягнуть
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08.08.2022 15:42 Ответить
Активи російських олігархів в Україні досі не конфіскували, жодної заяви до суду держоргани не подали, - Шабунін Джерело:
Цирк з кацапськими клоунами.
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08.08.2022 15:51 Ответить
по земельному закону було примусове голосування
а санкції по росії, пропонуються
конфіскація активів росіян не розглядається
ВЗАГАЛІ!!!
дуже вибіркова влада у нас, мать її
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08.08.2022 15:57 Ответить
Заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб Росії; Джерело:
**********

Але, якщо "фізична та юридична особа росії" раптом отримує українське громадянство, - тоді можна.
"На нєт і суда нєт", - як в тому анекдоті.
Одначе, Україна унікальна країна, - у нас у одному флаконі, і анекдот, і трагедія.
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08.08.2022 15:59 Ответить
6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY Київському безпековому форумі , пише видання https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/ "Букви" .
https://www.5.ua/polityka/stalo-vidomo-shcho-ukrainska-vlada-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rosii-za-aneksovanyi-krym-zerkal-278626.html
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08.08.2022 16:08 Ответить
курва мать твоя зелена: на 10 мільйонів років - десь так
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08.08.2022 16:11 Ответить
доки Україна нестане Українською,

доти ніяких реальних змін на краще небуде!
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08.08.2022 16:18 Ответить
Президент ПОДАЄ проекти законів до ВР,а не просто базікає.
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08.08.2022 17:17 Ответить
 
 