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Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты в Москву

air,wizz

Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении полетов в РФ из-за "большого спроса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Так, с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы на различные направления. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровнях. в соответствии с национальными нормами и политикой", - сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

Следует отметить, что другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, не прекращали выполнять рейсы в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте: Лоукостер Ryanair запускает рейс из Львова в Манчестер

авиация (2847) россия (96139) авиасообщение (795) лоукост (135)


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Топ комментарии
+59
Это венгерская авиакомпания. Сразу видно откуда уши торчат.
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11.08.2022 22:57 Ответить
+40
От гниль!
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11.08.2022 22:49 Ответить
+24
Надеюсь, после войны никто в Украине на этом говнокостере больше летать не будет?
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11.08.2022 22:54 Ответить
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От гниль!
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11.08.2022 22:49 Ответить
Это венгерская авиакомпания. Сразу видно откуда уши торчат.
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11.08.2022 22:57 Ответить
нема чого коментувати - мадьяри в усій своїй красі... turkish airlines здійстюють 8 рейсів в день із сочі щодня в Туреччину....така ж хрень
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11.08.2022 23:02 Ответить
тут вопрос а что Венгрии можно нарушать санкции???? и когда на эту компашку накладут санкции...??????????????
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11.08.2022 23:06 Ответить
Никогда
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11.08.2022 23:34 Ответить
Там фішка у тому, що візз який літає в емірати, це якби юридично інша компанія від тої що літає по ЄС. Тому нажаль санкції тут не працюватимуть.
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12.08.2022 07:27 Ответить
На цю ситупцію треба дивитись з іншого боку. Якщо кацапи мають змогу літати за кордон, а тим паче у теплі Емірати, то з порожніми гаманцями вони не летять. Отже вивозять з кацапії бабло. І не свої драні ржублі, а валюту. І точно не ввозять ту валюту назад до кацапії. І купують не зброю, чи **********, а сувеніри - мкшлі, раковини і звисайно ж рахат-лукум. 😊 Як справжні дикуни віддають валюту за мушлі. 😁 А ще значна їх кількість взагалі найближчим часом до кацапії не повернеться. 😊 Це хоч трішки, але зменшить кацапмький мобілізаційний резерв. І зрештою мають же ж залишатися якісь канали для масової втечі у випадку оголошення пуциним загальної млбвлвзації? І головне - виїжджають розумні, які можуть чогось навчитися, наприклад керувати високотехнологічною зброєю, програмісти. Залишаються дибіли і алкаші. Так шо не все так погано, як здається
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11.08.2022 23:44 Ответить
то може нехай літають по всьому світу як раніш? та свіфт повернути?
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12.08.2022 00:10 Ответить
сейчас их очень мало летает и вывозит бабло
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12.08.2022 03:10 Ответить
в турки что в ЕС ? они сами по себе бабло гребут пока шара капает
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12.08.2022 03:09 Ответить
Нічо собі відмазки -- великии попит
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11.08.2022 22:50 Ответить
ну , великий попит на авіабілет у маленьку і не бідну країну - Об'єднані Арабські Емірати...
Легко пояснити :
1 - у.обивать отсюда надо побистрей !
2 - більшість нормальних країн , які так любили "нові руські" - їх приймати вже не хоче )
3 - а тут багатенька країна з теплим морем і надає громадянство за інвестиції
Так що туда - тільки богатеньким -
А на рахунок мадяр : Wizz Air Hungary і Wizz Air UK нині рейси в Росію не виконують, а рейси до РФ з Великої Британії та ЄС заборонені.
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12.08.2022 02:33 Ответить
"тяжелое наследие царского режима" (с).....
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11.08.2022 22:50 Ответить
от і добре)
а як кацапське ппо ?)
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11.08.2022 22:50 Ответить
Так це угорці, друзі русофашистів
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11.08.2022 22:51 Ответить
Бюджетная авиакомпания «Wizz Air» (Виз Эйр) является лоукостером Венгрии и имеет Головной офис в Вечеше.

Лоукостер «ВизЭйр» в основном осуществляет перелеты в государствах Центральной Европы.

Хабы «Wizz Air» находятся в Венгрии (Будапеште), в Польше (Катовице, Познань, Варшава, Гданьск), в Азербайджане (Баку), в Болгарии (София), в Украине (аэропорт Жуляны в Киеве), в Румынии (Клуж-Напока, Бухарест, Тимишоары, Тыргу-Муреша), в Сербии (Белград), в Литве (Вильнюс), в Грузии (Кутаиси), в Македонии (Скопье).
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11.08.2022 22:51 Ответить
С венграми все ясно
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11.08.2022 22:52 Ответить
ну, это понятно, большой спрос потому что "мамочка, надо валить…", а тем более 20 долларов - это всегда 20 долларов.
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11.08.2022 22:51 Ответить
Мадярська авіакомпанія, а мадяри за фашистів орків!
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11.08.2022 22:54 Ответить
Мадяри завджи були і залишаються гандонами !!!!
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11.08.2022 22:54 Ответить
прав был сапёр Водичка.
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12.08.2022 00:36 Ответить
Влада, народ там не такий вже довбанутий
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12.08.2022 02:12 Ответить
Надеюсь, после войны никто в Украине на этом говнокостере больше летать не будет?
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11.08.2022 22:54 Ответить
Вы понимаете , что россияне надавили на Орбана⁉️⁉️⁉️

ЕС должен поднять вопрос о санкциях для лоукостера
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11.08.2022 23:07 Ответить
Рейсы только из Эмиратов

Там санкции не вводили, их компания Emirates тоже летает

Вот венгры и пользуются
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11.08.2022 23:18 Ответить
Нажаль, будуть. І в Україні, і в Польщі. Бо, як сказав вище користувач Urs, "20$ це завжди 20$".
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11.08.2022 23:19 Ответить
не будет уже никаких 20 $ хватит этот бред писать
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12.08.2022 03:13 Ответить
Чо серьезно что ли
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11.08.2022 22:54 Ответить
этих дураков, нормальные аэропорты принимать боятся.... ))
https://twitter.com/i/status/1557746380466458624
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11.08.2022 22:55 Ответить
вибачте, але це нормальне явище для цього аеропорту!

так роблять там усі літаки))) не персмикуйте
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12.08.2022 00:07 Ответить
може пасажири з рф покурять на борту не там де треба????... тут он постійно то бавовна якась..., то курять всякі де не треба... ДОТРИМУЙТЕСЬ ПОЖЕЖНОЇ и бавовняної БЕЗПЕКИ!! хоча, все одно закурять сцукі...
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11.08.2022 22:55 Ответить
И ето несмотря что росийские террористы захватили самолеты всех иностранных компаний
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11.08.2022 22:55 Ответить
нет - они захватили арендованные под себя самолеты
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12.08.2022 03:14 Ответить
А что вы ждали от обоссаных мадяр, которые и во времена второй мировой за фашистов воевали, вопрос только в том, какого *** эти цыгане в НАТО и в еес.
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11.08.2022 22:57 Ответить
Та які вони роми? Мад'яри, ті ж кацапи , які свого часу переповзли у Європу.
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11.08.2022 23:03 Ответить
Они не цыгане,они угро-финские племена
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11.08.2022 23:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1557794437660557319 Український беспілотник скидує ********** на ******** російський комплекс РЛК-МС-А (РОСК-1), спеціально розроблений для протидії ворожим безпілотникам - тут ми бачимо, як скидають ********** прямо на його підсистеми електронного управління та радіомоніторингу
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11.08.2022 22:57 Ответить
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11.08.2022 23:07 Ответить
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11.08.2022 23:08 Ответить
галичанський диверсант пошкодив начинку при погрузці ))
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11.08.2022 23:10 Ответить
Украина должна навсегда запретить полеты етих компаний в нашем воздушном пространстве
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11.08.2022 22:57 Ответить
https://www.google.com/search?q=wizz+air+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz67UUs1OttLPL0pPzMusSizJzM9D4Vil5ZfmpaSmLGJVKc-sqlJIzCxSuLDlwoaLTRc2KFzYd7Hxwt4L-y5surABSO-42A8AL4qZLFsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQ6BMoAHoECFIQAg Дата основания : сентябрь 2003 г., https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz65U4gAxLU3L47VUs5Ot9POL0hPzMqsSSzLz81A4Vmn5pXkpqSmLWAUuTLzYfGHLhQ0X9l_YerHjYtMOVsZd7EwcDACpp3aYWQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQmxMoAXoECFIQAw Будапешт, Венгрия

https://www.google.com/search?q=wizz+air+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz67U0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUvYlUqz6yqUkjMLFK42HGx6cKGCxt1L-y6sOnChosNQO6Oiw0XNgAAmU2Rnl4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQ6BMoAHoECFEQAg Штаб-квартира : https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82&si=AC1wQDCwN61-************************************************************************************-LzzvQICqClVzgWyo3gekqpD6oQ2y-kN3Gzw8b9qK6MYTCsnvRNfL9_6ggOLxXnL24tJNa1EqTby4dmhdcYzCbR-i1ClT6uCBOr5ONgc7doZ&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQmxMoAXoECFEQAw Будапешт, Венгрия
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11.08.2022 23:01 Ответить
У них компанія Malev (Будапешт) була , досить не погана . Літав нею частенько з 2002 десь по 2007 . Про Wizz Air тоді і чутки не було
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11.08.2022 23:38 Ответить
через Донбасс желательно...
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11.08.2022 23:01 Ответить
Самая отстойная авиакампания,для кацапского быдла подойдет.
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11.08.2022 23:01 Ответить
фашисти к фашистам..
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11.08.2022 23:02 Ответить
Пі
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11.08.2022 23:02 Ответить
ДА
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11.08.2022 23:11 Ответить
РА
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12.08.2022 00:09 Ответить
венгерские бл*ди
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11.08.2022 23:03 Ответить
Істоти безпринципні
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11.08.2022 23:03 Ответить
Незабаром Штати оголосять балалайню терористом, і кірдик польотам - хіба що через космос на батуті.
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11.08.2022 23:13 Ответить
Назавжди заборонити перетин українського повітряного простору!
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11.08.2022 23:16 Ответить
погрались у санкції і досить...доки самим не прилетить - не допруть, кому на руку грають..
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11.08.2022 23:21 Ответить
Неоднозначно все. Как с турками. С одной стороны помощь , с другой своя игра.
WIzz air , несколько месяцев бесплатно перевезла много тысяч украинских беженцев. Сам отправлял людей. Бог им судья.
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12.08.2022 00:38 Ответить
ЄС вже повинен починати процедуру виключення мадярії зі свого складу. Це ж ганьба, що робить влада цієї кацапськоі філії.
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12.08.2022 02:44 Ответить
Нда

Мне вот, что интересно - почему немцы могут наживаться на русском газе, американцы на удобрениях, а венгры на перелётах нет ?!
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12.08.2022 06:50 Ответить
Їх не лякає ну дуже небезпечна сітуація у повітрі?
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12.08.2022 06:52 Ответить
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12.08.2022 08:37 Ответить
Пока они будут там стоять, у них поменяют движки на изношенные
и другие деталюшки ....
Мягких посадок на мягкое место.
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12.08.2022 10:01 Ответить
Я так понимаю, нефть в ЕС возят этим перевозчиком? Или боеприпасы на фронт подвозят? Может западные прицелы ввозят на нем в рашку? Может лично шойгу и путин пользуются его услугами? А раз нет, то ступайте на....й, "увожаемые" скулежники.
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12.08.2022 10:34 Ответить
 
 