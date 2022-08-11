Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты в Москву

Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении полетов в РФ из-за "большого спроса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Так, с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании.

Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы на различные направления. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровнях. в соответствии с национальными нормами и политикой", - сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

Следует отметить, что другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, не прекращали выполнять рейсы в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

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