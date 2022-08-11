Лоукостер Wizz Air возобновляет полеты в Москву
Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении полетов в РФ из-за "большого спроса".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Так, с 3 октября рейсы будут выполняться каждый день. Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании.
Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы на различные направления. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровнях. в соответствии с национальными нормами и политикой", - сообщил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.
Следует отметить, что другие эмиратские перевозчики, в том числе Emirates, не прекращали выполнять рейсы в РФ после полномасштабного вторжения в Украину.
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Легко пояснити :
1 - у.обивать отсюда надо побистрей !
2 - більшість нормальних країн , які так любили "нові руські" - їх приймати вже не хоче )
3 - а тут багатенька країна з теплим морем і надає громадянство за інвестиції
Так що туда - тільки богатеньким -
А на рахунок мадяр : Wizz Air Hungary і Wizz Air UK нині рейси в Росію не виконують, а рейси до РФ з Великої Британії та ЄС заборонені.
а як кацапське ппо ?)
Лоукостер «ВизЭйр» в основном осуществляет перелеты в государствах Центральной Европы.
Хабы «Wizz Air» находятся в Венгрии (Будапеште), в Польше (Катовице, Познань, Варшава, Гданьск), в Азербайджане (Баку), в Болгарии (София), в Украине (аэропорт Жуляны в Киеве), в Румынии (Клуж-Напока, Бухарест, Тимишоары, Тыргу-Муреша), в Сербии (Белград), в Литве (Вильнюс), в Грузии (Кутаиси), в Македонии (Скопье).
ЕС должен поднять вопрос о санкциях для лоукостера
Там санкции не вводили, их компания Emirates тоже летает
Вот венгры и пользуются
https://twitter.com/i/status/1557746380466458624
так роблять там усі літаки))) не персмикуйте
https://www.google.com/search?q=wizz+air+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDaLz67U0spOttLPL0pPzMusSizJzM9D4VhlpCamFJYmFpWkFhUvYlUqz6yqUkjMLFK42HGx6cKGCxt1L-y6sOnChosNQO6Oiw0XNgAAmU2Rnl4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQ6BMoAHoECFEQAg Штаб-квартира : https://www.google.com/search?q=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82&si=AC1wQDCwN61-************************************************************************************-LzzvQICqClVzgWyo3gekqpD6oQ2y-kN3Gzw8b9qK6MYTCsnvRNfL9_6ggOLxXnL24tJNa1EqTby4dmhdcYzCbR-i1ClT6uCBOr5ONgc7doZ&sa=X&ved=2ahUKEwjSt6zvyb_5AhXsiIsKHc1KBGwQmxMoAXoECFEQAw Будапешт, Венгрия
WIzz air , несколько месяцев бесплатно перевезла много тысяч украинских беженцев. Сам отправлял людей. Бог им судья.
Мне вот, что интересно - почему немцы могут наживаться на русском газе, американцы на удобрениях, а венгры на перелётах нет ?!
и другие деталюшки ....
Мягких посадок на мягкое место.