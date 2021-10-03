Лоукостер Ryanair запускает рейс из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Avianews.com.

На данный момент лоукостер уже открыл продажи на рейс Львов-Манчестер.

Авиакомпания будет летать по маршруту два раза в неделю: каждый понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.

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Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 → Львов 21:45, понедельник

Манчестер 07:00 → Львов 11:55, пятница

Львов 22:10 → 23:05 Манчестер, понедельник

Львов 12:20 → 13:15 Манчестер, пятница

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Стоимость билета:

Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багаж, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей сверх бесплатной нормы как дополнительную услугу.