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Лоукостер Ryanair запускает рейс из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускает рейс из Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Запуск рейса запланирован на 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Avianews.com.

На данный момент лоукостер уже открыл продажи на рейс Львов-Манчестер.

Авиакомпания будет летать по маршруту два раза в неделю: каждый понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону.

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Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 → Львов 21:45, понедельник

Манчестер 07:00 → Львов 11:55, пятница

Львов 22:10 → 23:05 Манчестер, понедельник

Львов 12:20 → 13:15 Манчестер, пятница

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Стоимость билета:

Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Чтобы взять с собой больше ручной клади или багаж, нужно выбрать более дорогой тариф или оплатить перевозку вещей сверх бесплатной нормы как дополнительную услугу.

Великобритания (4952) лоукост (135) Ryanair (132) Манчестер (20)


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Топ комментарии
+2
Там до моря недалеко,55 км. и Вы в Ливерпуле,на берегу Ирландского моря.
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03.10.2021 19:31
+1
Новини з Туркаю.
З однією своєю Панянкою стічався - вся така, як шоколадка облизана.
Каже, в Анталії, черга на літаки, аж на вулицю стирчить і всі кацапи, пороговно!
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03.10.2021 17:48
+1
це вже не актуально, вот если бы райаны летали из жмеринки в ахтырку, то це було б дило
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03.10.2021 18:21
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Правила форума Совет форумчан
Новини з Туркаю.
З однією своєю Панянкою стічався - вся така, як шоколадка облизана.
Каже, в Анталії, черга на літаки, аж на вулицю стирчить і всі кацапи, пороговно!
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03.10.2021 17:48 Ответить
Ну шо, ник не разблокировали?
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03.10.2021 17:59 Ответить
Я ще не питав. ДН догулюю - ось таке пиво пью - вироблене за допомогою вітру. Смачне і цікаве... *)
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03.10.2021 18:04 Ответить
Дешманским пивком с заправки отмечаете?
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03.10.2021 19:08 Ответить
Genau...
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03.10.2021 20:01 Ответить
це вже не актуально, вот если бы райаны летали из жмеринки в ахтырку, то це було б дило
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03.10.2021 18:21 Ответить
Нахрін той Манчестер До моря вези а не у англійські тумани.
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03.10.2021 18:47 Ответить
Там до моря недалеко,55 км. и Вы в Ливерпуле,на берегу Ирландского моря.
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03.10.2021 19:31 Ответить
ПУСТЬ КАРТАВЫЕ СНАЧАЛА ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ВЕРНУТ !!!
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03.10.2021 20:27 Ответить
Не хочу на берег Ірландського моря, хочу на берег Середземного моря.
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04.10.2021 00:04 Ответить
Коли буде підписане "вільне небо"?
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04.10.2021 07:19 Ответить
Насправді прикольна можливість для тих, хто хоче відвідати ті міста, де ще ні разу не був
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24.02.2023 15:26 Ответить
Ну так. Але зараз не лише на літаку можна подорожувати, але й на авто. І так навіть цікавіше буде, адже можна побачити куди більше цікавих та нових для себе місць та насолодитись подорожжю на усі сто відстотків. Ми так із друзями практикуємо робити. Зараз ось до Львова зібрались, навіть авто вже забронювали https://7cars.com.ua/ua/cat-auto/prokat-lvov-uk/ . А як стане трішки тепліше, то і в Польщу обов'язково поїдемо, і в Чехію....
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08.03.2023 09:57 Ответить
 
 