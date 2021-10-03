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Новини
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Лоукостер Ryanair запускає рейс зі Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускає рейс зі Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу заплановано на 5 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Avianews.com.

Наразі лоукостер вже відкрив продаж квитків на рейс Львів-Манчестер.

Авіакомпанія літатиме за маршрутом двічі на тиждень: щопонеділка і щоп'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в один бік.

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Розклад рейсів Манчестер-Львів-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 → Львів 21:45, понеділок;

Манчестер 7:00 → Львів 11:55, п'ятниця;

Львів 22:10 → 23:05 Манчестер, понеділок;

Львів 12:20 → 13:15 Манчестер, п'ятниця.

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Щодо вартості квитка, то найнижчий тариф передбачає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому необмежена.

Щоб взяти із собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовної норми як додаткову послугу.

Автор: 

Велика Британія (5576) лоукост (398) Ryanair (466) Манчестер (20)


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Топ коментарі
+2
Там до моря недалеко,55 км. и Вы в Ливерпуле,на берегу Ирландского моря.
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03.10.2021 19:31
+1
Новини з Туркаю.
З однією своєю Панянкою стічався - вся така, як шоколадка облизана.
Каже, в Анталії, черга на літаки, аж на вулицю стирчить і всі кацапи, пороговно!
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03.10.2021 17:48
+1
це вже не актуально, вот если бы райаны летали из жмеринки в ахтырку, то це було б дило
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03.10.2021 18:21
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Новини з Туркаю.
З однією своєю Панянкою стічався - вся така, як шоколадка облизана.
Каже, в Анталії, черга на літаки, аж на вулицю стирчить і всі кацапи, пороговно!
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03.10.2021 17:48 Відповісти
Ну шо, ник не разблокировали?
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03.10.2021 17:59 Відповісти
Я ще не питав. ДН догулюю - ось таке пиво пью - вироблене за допомогою вітру. Смачне і цікаве... *)
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03.10.2021 18:04 Відповісти
Дешманским пивком с заправки отмечаете?
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03.10.2021 19:08 Відповісти
Genau...
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03.10.2021 20:01 Відповісти
це вже не актуально, вот если бы райаны летали из жмеринки в ахтырку, то це було б дило
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03.10.2021 18:21 Відповісти
Нахрін той Манчестер До моря вези а не у англійські тумани.
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03.10.2021 18:47 Відповісти
Там до моря недалеко,55 км. и Вы в Ливерпуле,на берегу Ирландского моря.
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03.10.2021 19:31 Відповісти
ПУСТЬ КАРТАВЫЕ СНАЧАЛА ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА ВЕРНУТ !!!
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03.10.2021 20:27 Відповісти
Не хочу на берег Ірландського моря, хочу на берег Середземного моря.
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04.10.2021 00:04 Відповісти
Коли буде підписане "вільне небо"?
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04.10.2021 07:19 Відповісти
Насправді прикольна можливість для тих, хто хоче відвідати ті міста, де ще ні разу не був
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24.02.2023 15:26 Відповісти
Ну так. Але зараз не лише на літаку можна подорожувати, але й на авто. І так навіть цікавіше буде, адже можна побачити куди більше цікавих та нових для себе місць та насолодитись подорожжю на усі сто відстотків. Ми так із друзями практикуємо робити. Зараз ось до Львова зібрались, навіть авто вже забронювали https://7cars.com.ua/ua/cat-auto/prokat-lvov-uk/ . А як стане трішки тепліше, то і в Польщу обов'язково поїдемо, і в Чехію....
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08.03.2023 09:57 Відповісти
 
 