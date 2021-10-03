Лоукостер Ryanair запускає рейс зі Львова в Манчестер

Лоукостер Ryanair запускає прямий рейс Львів-Манчестер. Запуск рейсу заплановано на 5 листопада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Avianews.com.

Наразі лоукостер вже відкрив продаж квитків на рейс Львів-Манчестер.

Авіакомпанія літатиме за маршрутом двічі на тиждень: щопонеділка і щоп'ятниці. Час у дорозі становитиме 3 години.

Мінімальна вартість перельоту починається від 15 євро в один бік.

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Розклад рейсів Манчестер-Львів-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 → Львів 21:45, понеділок;

Манчестер 7:00 → Львів 11:55, п'ятниця;

Львів 22:10 → 23:05 Манчестер, понеділок;

Львів 12:20 → 13:15 Манчестер, п'ятниця.

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Щодо вартості квитка, то найнижчий тариф передбачає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому необмежена.

Щоб взяти із собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовної норми як додаткову послугу.