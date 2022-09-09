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Окупанти за півроку зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти пошкодили 826 медичних закладів. Ще 127 - ворог зруйнував вщент.
Про це повідомляє Міністерство охорони України, інформує Цензор.НЕТ.
У МОЗ вказали, що 62 об'єкти вже вдалося відновити. Заступник міністра Богдан Боруховський наголосив, що сьогодні важливо відновити кожен медичний заклад.
"Тому зараз ми консолідуємо зусилля з нашими партнерами, аби в першу чергу відновити лікарні, які отримали незначні пошкодження і можуть бути відбудовані у найкоротші терміни", - сказав медик.
За його словами, паралельно з цим МОЗ реалізує ще кілька проєктів у Київській та Сумській областях, де медичні заклади будуються фактично з нуля.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар09.09.2022 11:36 Відповісти Мені подобається 2
vterra w
показати весь коментар09.09.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 0
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