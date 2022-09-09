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лікарня (1098) війна (56511) МОЗ (3881) руйнування (185)

Окупанти за півроку зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня,руйнування

З початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти пошкодили 826 медичних закладів. Ще 127 - ворог зруйнував вщент.

Про це повідомляє Міністерство охорони України, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ вказали, що 62 об'єкти вже вдалося відновити. Заступник міністра Богдан Боруховський наголосив, що сьогодні важливо відновити кожен медичний заклад.

"Тому зараз ми консолідуємо зусилля з нашими партнерами, аби в першу чергу відновити лікарні, які отримали незначні пошкодження і можуть бути відбудовані у найкоротші терміни", - сказав медик.

За його словами, паралельно з цим МОЗ реалізує ще кілька проєктів у Київській та Сумській областях, де медичні заклади будуються фактично з нуля.

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Автор: Ольга Лузан
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За то сколько разрушили орки в Украине, Москва должна быть стерта до основания... С Петербургом в придачу. А *****, Шойгу, Лавров и прочая падаль должны быть повешены в центре Мариуполя
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09.09.2022 11:36 Відповісти
в руському мірі нема нормальних клінік то і нам русо фашисти вирішили таке зробити
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09.09.2022 12:21 Відповісти
 
 