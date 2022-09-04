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В Україні починається нова хвиля COVID-19, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

карантин,коронавірус

В Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Наразі зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні - квітні, а може, і на початку травня",- сказав Кузін.

Водночас головний державний санлікар наголосив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.

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"Для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", - сказав Кузін.

За його словами, також щотижня на 10-15% зростає і кількість тестувань на COVID-19.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.

Загалом в Україні, розповів Кузін, в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така сама кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року.

Кузін зауважив, що Україна отримує тестові системи та швидкі тести на виявлення коронавірусу як гуманітарну допомогу, а також закуповує їх за грантові кошти.
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Топ коментарі
+23
починається не нова хвиля COVID-19, а старая хвыля ********* населения Украины
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04.09.2022 18:43
+19
не реєструйте і хвилі не буде (у лютому-квітні ніякої хвилі не спостерігалося, може тому що ви виродки просто повтікали і ковід разом з вами щез).. козляри довбані, заї...ли вже своїми розводняками
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04.09.2022 18:30
+15
Мало проблем від війни,так "головний лікар" ще притягнутих за вуха проблем добавляє!!! Черговий розвод на фоні заборони продажу антибіотиків без рецепту! Виродки від медицини.
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04.09.2022 18:46
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Есть у нас анекдот:

- Дядя Пишта, вы не боитесь коронавируса?
- Нет, не боюсь. У меня есть палинка.
- Палинка хорошая против коронавируса?
- Против коронавируса нет, но против
страха отлично.
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04.09.2022 20:15 Відповісти
Мало кто из форумчан пробовал палинку
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04.09.2022 20:25 Відповісти
І ніхто з словаків не куштував "бекмесівку" - самогонку з кавуна А "палинку" (тільки без такої красивої назви) варять по всій Україні Де - з слив де - з винограду де - з груш і яблук В основному - з тірольських сидрових сортів
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04.09.2022 20:49 Відповісти
большинство путаЕТ ПАЛИНКУ С ПАЛЕНКОЙ
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04.09.2022 21:28 Відповісти
Ну - я ж не "большинство"! Тим більше що процес приготування - схожий Тільки висхідна сировина - різна "Палинка" - фруктова "Палєнка" може буть цукрова чи зернова Тобто це - звичайний самогон (навіть бурякова "сивуха" чи картопляний "бімбер" до неї відносяться)
Але є ще і "пальонка" - це той "шмурдяк, що готується у гаражах з технічного спирту і води Чисто кацапський винахід!
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05.09.2022 03:24 Відповісти
Ще навіть Котляревський у Енеїді це саме так називав.
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05.09.2022 08:58 Відповісти
Ось тут https://voxukraine.org/fejk-padinnya-narodzhuvanosti-v-ugorshhyni-dovodyt-shho-vaktsyna-tse-genna-zbroya/
фейк про "за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року!" аргументовано розібрали на атоми.
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04.09.2022 20:45 Відповісти
о, виплив фак-чекер. давно не було. появилося.
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04.09.2022 21:05 Відповісти
Ну, треба ж прокацапських брехуняк-антивакцинаторів на чисту воду виводити. Чи Ви проти цього?
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04.09.2022 22:32 Відповісти
Ти ба,який маніпулятор,як загортає.Якщо проти вакцинації,так одразу прокацапський.Ти фільтруй свій "поток сознания",а то дуже палишся,як проплачений бот.
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06.09.2022 22:37 Відповісти
Ага, а ще посольство США капець, як "палиться":

«Антиваксери» в Україні і Молдові транслюють російські наративи - посольство США

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17.09.2022 09:37 Відповісти
за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року
А тепер,після цих міркувать подивіться ось цей ролик з Білом Гейтцом,,вам буде цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
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06.09.2022 22:33 Відповісти
тому що грип давня і зрозуміла хвороба більшості населення планети - не прогрузиш піпл, з нею ґвалту не розкрутиш і бабосів не відмиєш. попалять швидко. А тут придумали з третього заходу (згадайте попередні спроби з різними грипами) "новий вірус".
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04.09.2022 21:03 Відповісти
Ви правильно міркуєте.Цю отраву,яку зараз колять людям,хотіли спочатку підсунути від грипу.Але зрозуміли,що грипом людей не налякати,тому підкорегували назву хвороби на більш незвичну і почали наганяти страху у ЗМІ,щоб люди самі побігли факцінуватися.
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06.09.2022 22:42 Відповісти
Ніде в світі ковід не перемогли,навіть в Ізраїлі, країні, де майже найшвидше всіх вакцинували. Хоча напочатку кричали, що переможуть.
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04.09.2022 19:09 Відповісти
Байден подарував українцям цілу торбу вакциноотрави ,здається мільйон доз ,саме тому зростає рівень захворюваності,вони корумповані чини вже почуваються в безпеці ,саме тому рівень зростає, але "ікони не перестануть кровоточити пока чиїсь зад не отримає пинька"
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04.09.2022 19:10 Відповісти
Якщо вони згадали про болячку, значить Україна впевнено йде до перемоги. Русні - п...да!
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04.09.2022 19:15 Відповісти
Всі приказки закінчуються на русні п@зда...
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
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04.09.2022 19:51 Відповісти

- COVID-19 не беспокоит?
- Нет, COVID-19 не беспокоит. У меня, знаете, другая беда - ноги потеют, прям замучился. (с)
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04.09.2022 19:41 Відповісти
Не обманюйте. У цього діяча з жовтня 1974 року вже нічого не пітніє.
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17.09.2022 10:48 Відповісти
І цей чомусь вирішив, що він щось значить для нашої країни! Не знаю як з ковідом, а зелених точно накрила хвиля популізму і піару.
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04.09.2022 20:16 Відповісти
членов секты КОВИДЛО практически нет ! одна ширнутая вылезла
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04.09.2022 20:20 Відповісти
Антиковідна секта вже готується до нових «військових дій».
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04.09.2022 20:34 Відповісти
о нормально зацепил
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Не грайте дурня. Я бачу, що багатьом мало війни.Москалі ще можуть ракетами порозбивати електро і газові підстанції зимою. Тоді буде реально апокаліпсис, по всій країні. І ви всі забудете про ковіди назавжди.
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04.09.2022 20:45 Відповісти
У більшості дописувачів погана пам'ять: в Україні від ковід загинуло 116500 громадян, і дуже багато з них - не похилого віку.
В Китаї ввели локдаун в 21-мільйонному місті, незважаючи на великі економічні втрати (за одну добу там захворіли 153 людини).
В Україні хвиля тільки починається. Треба вакцинувати в першу чергу ЗСУ
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04.09.2022 21:09 Відповісти
Не от ковид, а с положительным фуфло-тестом на ковид и абсолютное большинство от своих болезней. В остальном мире статистика так же считается.
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04.09.2022 21:29 Відповісти
Можете погуглити:
1. Помер від ковід найбільший антивакцинатор США
2. Молода пара блогерів активно пропагували проти вакцинації. Першим помер він. Але навіть після його смерті вона продовжувала пропагувати антивакцер. Потім померла і вона

Якщо сам зазомбований, то не треба кусати інших. Але їх так і притягує, не можуть вони зупинитись
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05.09.2022 14:48 Відповісти
А сколько умерло трижды проколотых?)) В Европе зимой был массовый мор проколотых стариков.

А ещё в прошлом году была рекордная смертность спортсменов из-за проблем с сердцем (почти все проколоты)
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05.09.2022 16:06 Відповісти
Тем, кто интересуется медициной ваш аргумент про спортсменов просто смешон

Спортсмены относятся к группе повышенного риска по внезапной смерти, частота которой во многом превышает показатели внезапной смерти в популяции (Макарова Г.А., 1992; Семин С.Н. с соавт., 2004; Lollgen H., 2004; Passino C. et al., 2004; Chee C.E. et al., 2005; Corrado D. е! al., 2006; Rowland T., 2009; и др.).

Там же
Высокая внезапная сердечная смерть спортсменов не случайна. У спортсменов значительно чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, встречается патология на электрокардиограмме (Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушения ритма сердца (НРС) (Земцовский Э.В., 1990; Меерсон И.С., 1999; Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушение сократительной способности и морфологии миокарда (Moustaghfir A. еt al., 2002; D'Andrea A. et al., 2006). Есть данные о том, что чем выше стаж занятий спортом, тем вероятнее возможность кардиальной патологии у атлетов (Меерсон И.С., 1999; Doumbia A.S., 2003).

Да и давняя мудрость "Физкультуралечит, а спорт - калечит" явное тому подтверждение.
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17.09.2022 10:43 Відповісти
В статті не говориться, що треба вакцинуватись. Я думаю, що зараз в Україні взагалі немає вакцин
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04.09.2022 21:12 Відповісти
А я думаю , что вакцины Радецкий под шумок продал на лево
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04.09.2022 21:30 Відповісти
Багато вже хто хворіє, симптоми схожі з симптомами ковіду, але тести ніхто на робить. Мій чоловік теж не робив тест, хоча перехворів важко.

Враховуючи те, що кожний з нас у перманентному стресі через війну, звичайно, що імунна система послаблена і ковід взагалі може добити навіть здорову людину.

Треба якось себе підтримувати, щоб потім не було пізно.
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04.09.2022 21:21 Відповісти
Знову здорову! Задовбали своїми шмурдяками. Перехворів двічі. Один раз перший на ногах, чер шо отримав ускладнення неврологічного плану. 20 інєкцій довелось зробити. Вважаю за краще перехворіти . Якби COVID 19 був такою страшною хворобою як кажуть , за такого виконання "обов'язкових умов" Україна мала б вимерти. Але ніт!!
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04.09.2022 21:29 Відповісти
Смертність 2% - це нормально? Вам повезло, Ви не ввійшли в 2%. Але агітуєте, що не треба вакцинуватись. А як з поліомієлітом, віспою, кіром, туберкульозом, стовбняком та інш? Теж не треба? Там теж стовбняк?
І корови не треба вакцинувати від сибірки?
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05.09.2022 14:55 Відповісти
Чувствую даже после победы в этой войне покоя не будет... а будет снова истерика чумная )
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04.09.2022 22:09 Відповісти
Терміново запросити у МВФ 10млд. на боротьбу із Ковідсіфілісом, який вразив 73% українських виборців. ..А потім.....Пилочки і папери вже давно підготовлені. ПС. Номера рахунків в гейропі і амирокосії....
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04.09.2022 22:52 Відповісти
Так и будет.
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13.09.2022 06:56 Відповісти
Аааа! Маски вже ніхто не купує, залежались на складах!
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05.09.2022 05:39 Відповісти
Рекомендую тим, хто пропагує проти вакцин, сходити в палати важкохворих ковід і подихати на всі груди. А потім приходьте сюди і агітуйте, якщо виживете
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05.09.2022 14:59 Відповісти
а я рекомендую тобі поцікавитись як перебігає грип,а не ******* ***** про вакцинку,про смертність тут треш а тепер давай висри статистику по грипу і ускладненням по ньому,і тоді зразу йдеш *****,з усіма своїми рекомендаціями,бо смертність плюс-мінус така сама,а мруть люди не від того що не щепилися,бо прививка це НУЛЬОВА гарантія,не захворіти,а від розваленої медицини
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06.09.2022 04:35 Відповісти
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