В Україні починається нова хвиля COVID-19, - головний санлікар Кузін
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Наразі зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні - квітні, а може, і на початку травня",- сказав Кузін.
Водночас головний державний санлікар наголосив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.
"Для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", - сказав Кузін.
За його словами, також щотижня на 10-15% зростає і кількість тестувань на COVID-19.
За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.
Загалом в Україні, розповів Кузін, в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така сама кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року.
Кузін зауважив, що Україна отримує тестові системи та швидкі тести на виявлення коронавірусу як гуманітарну допомогу, а також закуповує їх за грантові кошти.
Будь ласка, зачекайте...
- Дядя Пишта, вы не боитесь коронавируса?
- Нет, не боюсь. У меня есть палинка.
- Палинка хорошая против коронавируса?
- Против коронавируса нет, но против
страха отлично.
Але є ще і "пальонка" - це той "шмурдяк, що готується у гаражах з технічного спирту і води Чисто кацапський винахід!
фейк про "за першу половину 2022 року народжуваність в Угорщині впала на 50% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року!" аргументовано розібрали на атоми.
«Антиваксери» в Україні і Молдові транслюють російські наративи - посольство США
А тепер,після цих міркувать подивіться ось цей ролик з Білом Гейтцом,,вам буде цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
1. Баба з возу - русні п@зда
2. Хотів як краще, а русні п@зда
3. Чим дитя б не тішилось, а русні п@зда...
- COVID-19 не беспокоит?
- Нет, COVID-19 не беспокоит. У меня, знаете, другая беда - ноги потеют, прям замучился. (с)
В Китаї ввели локдаун в 21-мільйонному місті, незважаючи на великі економічні втрати (за одну добу там захворіли 153 людини).
В Україні хвиля тільки починається. Треба вакцинувати в першу чергу ЗСУ
1. Помер від ковід найбільший антивакцинатор США
2. Молода пара блогерів активно пропагували проти вакцинації. Першим помер він. Але навіть після його смерті вона продовжувала пропагувати антивакцер. Потім померла і вона
Якщо сам зазомбований, то не треба кусати інших. Але їх так і притягує, не можуть вони зупинитись
А ещё в прошлом году была рекордная смертность спортсменов из-за проблем с сердцем (почти все проколоты)
Спортсмены относятся к группе повышенного риска по внезапной смерти, частота которой во многом превышает показатели внезапной смерти в популяции (Макарова Г.А., 1992; Семин С.Н. с соавт., 2004; Lollgen H., 2004; Passino C. et al., 2004; Chee C.E. et al., 2005; Corrado D. е! al., 2006; Rowland T., 2009; и др.).
Там же
Высокая внезапная сердечная смерть спортсменов не случайна. У спортсменов значительно чаще, чем у лиц, не занимающихся спортом, встречается патология на электрокардиограмме (Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушения ритма сердца (НРС) (Земцовский Э.В., 1990; Меерсон И.С., 1999; Moustaghfir A. е! al., 2002), нарушение сократительной способности и морфологии миокарда (Moustaghfir A. еt al., 2002; D'Andrea A. et al., 2006). Есть данные о том, что чем выше стаж занятий спортом, тем вероятнее возможность кардиальной патологии у атлетов (Меерсон И.С., 1999; Doumbia A.S., 2003).
Да и давняя мудрость "Физкультуралечит, а спорт - калечит" явное тому подтверждение.
Враховуючи те, що кожний з нас у перманентному стресі через війну, звичайно, що імунна система послаблена і ковід взагалі може добити навіть здорову людину.
Треба якось себе підтримувати, щоб потім не було пізно.
І корови не треба вакцинувати від сибірки?