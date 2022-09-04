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МОЗ планує дозволити робити другий бустер від COVID-19 усім охочим, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

карантин,коронавирус

Міністерство охорони здоров’я планує дозволити отримання другого бустерного щеплення проти COVID-19 всім охочим громадянам України без обмежень.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей залежно від їхнього бажання", - зазначив посадовець.

За його словами, така можливість має з’явитися орієнтовно до середини вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перелік інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни

Кузін пояснив, що в цьому разі охочим зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Медик зауважив, що друга бустерна доза вакцини допомагатиме захиститися від штаму "омікрон, оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.

"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - підсумував Кузін.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
Оце "не пам'ятаю" мене і напружує
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04.09.2022 17:34
+5
Це правильно, КОВІД нікуди не дівся. І реба забезпечити мобільні бригади, щоб війскових вакцинувати. Організм нашого воїна не повинен боротись і з рашистами та КОВІДом, з останнім хай бореться Файзер чи ще хтось.
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
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04.09.2022 17:31
+5
4 рази вакцинований гендиректор Пфайзер два тижні тому таки захворів на ковід
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04.09.2022 17:41
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Та ладна, уже новый ковид есть, вы как с колхоза
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04.09.2022 17:28 Відповісти
Який ковід? Абізяняча оспа в тренді)
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04.09.2022 17:38 Відповісти
Вибачаюся перед спеціалістом. Так, вона сама.
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04.09.2022 17:43 Відповісти
Це правильно, КОВІД нікуди не дівся. І реба забезпечити мобільні бригади, щоб війскових вакцинувати. Організм нашого воїна не повинен боротись і з рашистами та КОВІДом, з останнім хай бореться Файзер чи ще хтось.
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
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04.09.2022 17:31 Відповісти
Оце "не пам'ятаю" мене і напружує
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04.09.2022 17:34 Відповісти
Теж якось підозріло-2 знайомі по тим мають проблеми з пам'ятю та розсіяні дуже. Додаю, що серед знайомих вкололося тільки ті дві особи, а маємо багато знайомих.
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04.09.2022 17:48 Відповісти
МОЗ каже, що вже 15,2 повністю всьо (з 41,1) - 36,9 %
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04.09.2022 20:39 Відповісти
Таки спіймали🤠.
Якщо запропонувати запам'ятати одне слово з чотирьох (стільки тоді було доступно вакцин), а десь через півроку спитати - ви це слово згадаєте? Насправді, я точно пам'ятаю, що був не Файзер, не Модерна і не Астра-зенека, але я забув назву четвертої вакцини, яку мені вкололи. Отака фігня.
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04.09.2022 19:08 Відповісти
Я не приколююсь, так вийшло, вибачте.
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04.09.2022 19:09 Відповісти
Усе нормально, я б теж причепився.
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04.09.2022 19:14 Відповісти
КоронаВак
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04.09.2022 20:40 Відповісти
Таки да.
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04.09.2022 22:33 Відповісти
Джонсон була четверта.
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04.09.2022 22:18 Відповісти
Супруга напомнила: коронавак.
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04.09.2022 22:32 Відповісти
4 рази вакцинований гендиректор Пфайзер два тижні тому таки захворів на ковід
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04.09.2022 17:41 Відповісти
Просто треба було хоча б шість разів щепитися.
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04.09.2022 17:46 Відповісти
Мати казали- гроші в бідоні.
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04.09.2022 17:48 Відповісти
Але перехворів легко - чи не так?
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04.09.2022 19:09 Відповісти
Маєте зрозуміти одну просту річ-вакцина має захищати від інфекціі. Якщо вона не захищає, значить це не вакцина а щось інше. Всі ці розмови про "щеплення допоможе вам перенести хворобу легше"-це побрехенька, бо вони знали чудово, що не захистить. До речі, якщо вам про це не розказали, Пфайзер погодився відкрити данні про іспити вакцини, але це має зайняти 75 років! Вас це не дивує? Хоча згідно закону перш ніж одержати дозвіл на застосування ліків фармкомпанія має надати інформацію про результати іспитів. Я хворіла на ковід у березні 2020 та на омікрон цієї весни. 7-10 днів без усяких спецліків вдома. А 16 мені було ще в минулому столітті, не молоденька
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04.09.2022 19:57 Відповісти
Антирабічна вакцина захищає від інфекції?
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04.09.2022 20:22 Відповісти
я к казав класик, кращий критерій істини - практика. Перший раз (до вакцинації) я хворів місяць - важко, із двосторонньою пневмонією. Вдруге (після вакцинації) - приблизно 3 дні, як звичайна застуда. І це не тільки в мене, а й у багатьох моїх знайомих. Проте у декого, дійсно, були ускладнення, але н6іхто не помер. а от від КОВІДу невакциновані таки да помирають.
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04.09.2022 20:44 Відповісти
Як показало життя та статистика-ковід вакцина викликає міокардіт, тобто запалення серцевих мязів у молодих людей чоловічої статі із високим фізичними навантаженнями . Хто у нас воїни ?
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04.09.2022 20:09 Відповісти
А що у цих людей викликає КОВІД, і що небезпечніше?
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04.09.2022 20:45 Відповісти
У цих людей є імунна система, це саме те, чим матінка природа нас нагородила для захисту
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04.09.2022 21:55 Відповісти
До винайдення вакцин люди навряд чи доживали до 70 років (точно не знаю, але інтуїція підказує, що саме так).
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04.09.2022 22:35 Відповісти
Все це брехня.Чотири місяці просив зробити щеплення для старої людини,а вони, з телефону .... 60-20-19 відповідали -- " чекайте".
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04.09.2022 17:31 Відповісти
треба бустери було робить минулої зими а зараз вже немає сенсу бо нові штами не летальні
і шкода від бустера може бути більш ніж від ковіду
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04.09.2022 17:43 Відповісти
не так давно хотів щепитись вчетаерте, - відмовили. Сказали нема поки вказівки з МОЗ.
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04.09.2022 17:44 Відповісти
Якщо робити щеплення кожного дня, можливо буде непоганий ефект.
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04.09.2022 17:45 Відповісти
.
Пропонуєш їм зіграти в російську рулетку?
На який день у них почнеться тромбоз?
І на який день тромбоз приведе до ішемічного інсульту?
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04.09.2022 17:54 Відповісти
Можливо, але недовго. Треба виконувати вказівки: сказано - раз на півроку.
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04.09.2022 19:10 Відповісти
Як вранішна кава, але дуже великий ризик не дожити до вечері
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04.09.2022 19:58 Відповісти
А потім буде метадонова програма для ковід-вакцинних наркоманів)
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04.09.2022 17:47 Відповісти
не робіть щеплення, щеплення - зло, ковід - це вигадки, природний відбір повинен працювати
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04.09.2022 17:54 Відповісти
треба щеплюватись. то від лукавого
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04.09.2022 17:58 Відповісти
Якщо не хворів, то треба. А навіщо щеплюватись, коли перехворів?
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04.09.2022 18:23 Відповісти
Нові штами, та й імунітет від застуди не на все життя.
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04.09.2022 19:11 Відповісти
Не існує іммунітету на все життя, а є імунна память. До речі застуда-не обовязково вірусне захворювання.
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04.09.2022 20:00 Відповісти
Іронія в тому, що вакцина від ковіда АБСОЛЮТНО не дає імунітету. Вакцина насичує організм антитілами, які теоретично мали б у непехворівшої людини ще підібратись, а у перехворівшої утворитись з зразка імунної пам'яті за деякий час. І все би нічого, але ці антитіла (протиковідні) самі шкідливі, а для схильних до тромбозів людей набагато небезпечніші за сам ковід.
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04.09.2022 23:54 Відповісти
А без лукавого, наукове обґрунтування де? Скільки тобі платять? Суди в США люди вже виграють, та доводять шкоду таких дій.
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04.09.2022 18:28 Відповісти
Можливо ковід-не вигадка, бо ця група вірусів існує бог зна скільки. Але пандемія-це брехня однозначно
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04.09.2022 20:05 Відповісти
Жінка та син мали по два щеплення ще за той рік, але в серпні проявився ще один тип . Жінку до лікарні на 16 днів, син оговтувався за неділю дома, а я в першій раз за чотири дні дома. А щеплень мені не робили, тільки обіцяли.
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04.09.2022 18:03 Відповісти
Нікому не відмовляють і у першому бустері, кабінети скрізь порожні - велкам!
Тільки чомусь про виплату 500 грн. за неї і мови вже нема.
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04.09.2022 18:04 Відповісти
Акція закінчилася 24.02.
Я свої бабосіки встиг забрати. Однак, все віддав для ЗСУ у перші дні війни.
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04.09.2022 18:38 Відповісти
Я теж забрав 1000 грн. на ліки за вакцинацію двома дозами. Але за бустер пообіцяли ще 0,5 тис., про які тепер і не згадують.
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04.09.2022 21:10 Відповісти
На цю сумму влада оцінює людське життя? Це така заманіловка? Я маю на увазі, що у випадку счерьозних ускладнень або смерті після уколу вам вже заплатили
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04.09.2022 20:02 Відповісти
Людей вакцинують вже сотню років - масово від купи хвороб. А поки цього не робили, вони жили удвічі-тричі менше.
Але ж то люди, а не антивакси
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04.09.2022 21:13 Відповісти
..так так... *порожні*))) Тільки у Києві на Пфайзер недільна черга... На Короновак вільно.
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05.09.2022 00:10 Відповісти
3 місяці тому було й на пфайзер вільно.
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05.09.2022 01:51 Відповісти
Грошей немає на вакцини, і взагалі ми дуже поздоровішали, як прийшла війна
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04.09.2022 18:15 Відповісти
"Швидше за все, буде прийнято рішення..."
От як буде прийнято, тоді й розкажеш, дєятєль!
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04.09.2022 20:07 Відповісти
Планує?!! Про свої плани виїбати вам мозок і вашу матір я делікатно промовчу. Але ж гарно звучить, погодьтеся, шановне панство - я планую!
Зе шмарклі їбані, планокури тупорилі!
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04.09.2022 22:21 Відповісти
А что кто-то еще не сделал бустер?
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04.09.2022 22:24 Відповісти
Когда?
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04.09.2022 22:41 Відповісти
А я ще й перші дві не роби
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05.09.2022 08:04 Відповісти
 
 