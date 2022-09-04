МОЗ планує дозволити робити другий бустер від COVID-19 усім охочим, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров’я планує дозволити отримання другого бустерного щеплення проти COVID-19 всім охочим громадянам України без обмежень.
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей залежно від їхнього бажання", - зазначив посадовець.
За його словами, така можливість має з’явитися орієнтовно до середини вересня.
Кузін пояснив, що в цьому разі охочим зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Медик зауважив, що друга бустерна доза вакцини допомагатиме захиститися від штаму "омікрон, оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.
"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - підсумував Кузін.
Будь ласка, зачекайте...
Я чесно встиг до війни вколотись двічі, але вже не пам'ятаю, якою вакционю. Треба у сертифікаті подивтись.
Якщо запропонувати запам'ятати одне слово з чотирьох (стільки тоді було доступно вакцин), а десь через півроку спитати - ви це слово згадаєте? Насправді, я точно пам'ятаю, що був не Файзер, не Модерна і не Астра-зенека, але я забув назву четвертої вакцини, яку мені вкололи. Отака фігня.
і шкода від бустера може бути більш ніж від ковіду
Пропонуєш їм зіграти в російську рулетку?
На який день у них почнеться тромбоз?
І на який день тромбоз приведе до ішемічного інсульту?
Тільки чомусь про виплату 500 грн. за неї і мови вже нема.
Я свої бабосіки встиг забрати. Однак, все віддав для ЗСУ у перші дні війни.
Але ж то люди, а не антивакси
От як буде прийнято, тоді й розкажеш, дєятєль!
Зе шмарклі їбані, планокури тупорилі!