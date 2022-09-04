МОЗ планує дозволити робити другий бустер від COVID-19 усім охочим, - Кузін

Міністерство охорони здоров’я планує дозволити отримання другого бустерного щеплення проти COVID-19 всім охочим громадянам України без обмежень.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Швидше за все, буде прийнято рішення про розширення другого бустера на всіх. Ми будемо рекомендувати і давати можливість робити другий бустер для всіх людей залежно від їхнього бажання", - зазначив посадовець.

За його словами, така можливість має з’явитися орієнтовно до середини вересня.

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Кузін пояснив, що в цьому разі охочим зробити другий бустер не будуть відмовляти в пункті вакцинації. Медик зауважив, що друга бустерна доза вакцини допомагатиме захиститися від штаму "омікрон, оскільки поки невідомо, як далі буде розвиватися мутація вірусу.

"Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний", - підсумував Кузін.