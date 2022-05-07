Перелік інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Але є ще низка небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:



- ротавірусна інфекція;

- пневмококова інфекція;

- менінгококова інфекція;

- вітряна віспа (вітрянка);

- гепатит А;

- вірус папіломи людини;

- грип.



Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своїю безпекою в умовах війни", - йдеться в повідомленні.

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