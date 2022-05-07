Перелік інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни
В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".
Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"Але є ще низка небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:
- ротавірусна інфекція;
- пневмококова інфекція;
- менінгококова інфекція;
- вітряна віспа (вітрянка);
- гепатит А;
- вірус папіломи людини;
- грип.
Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своїю безпекою в умовах війни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Анатолий Безуглый #517096
показати весь коментар07.05.2022 19:00 Відповісти Посилання
+6 Vedana
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+5 Ukraino TV
показати весь коментар07.05.2022 19:09 Відповісти Посилання
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Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.
А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?
Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
Тоді, коли ти питала, що тут з "боротьбою". Про Італію читала від українців, що - так.
Натомість французи (які жили тут і втекли з цього концтабору у свій) кажуть, що у них все повністю повернулося до доковідної істерії. Задоволені.
Я вже не питала, а як же урод макрончик зі своїми протизаконними репресіями щодо невколотих.
Люди з Європи (крім Італії) розказують, що все - нормально, жодних шмат і решти вивихів, живуть собі.