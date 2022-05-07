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Новини Війна
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Перелік інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни

вакцина,прививка,вакцинация

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".

Про це у Telegram повідомляє пресслужба МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"Але є ще низка небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

- ротавірусна інфекція;
- пневмококова інфекція;
- менінгококова інфекція;
- вітряна віспа (вітрянка);
- гепатит А;
- вірус папіломи людини;
- грип.

Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своїю безпекою в умовах війни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через агресію РФ в Україні фактично повністю відсутнє лікування хворих на рак, - Зеленський

Автор: 

здоров’я (446) МОЗ (5401) щеплення (174)


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Топ коментарі
+6
А Ковид? Чемпион мира по борьбе с ковидом два года мне втирал, что надо вакцинироваться, я, наконец, созрел, подумал, тысяча мне сейчас не помешает, и на тебе...
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07.05.2022 19:00 Відповісти
+6
Ай-яй-яй ! А де ж єдина хвороба в світі поділася ?

Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.

А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?

Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
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07.05.2022 19:20 Відповісти
+5
🔴⚫ От гриппа не существует эффективной вакцины. С гриппом не надо воевать - надо улучшась свой иммунитет. Странные люди: 8 лет люди жарили шашлычки, смотрели гыгыг-шоу и совершенно не хотели принимать вакцину против войны, в виде усиления армии. Если бы не боролись за чужие деньги глобаГЛИСТОВ и не стояли в очереди за порцией вакцинной жижи, а готовились к войне - этой войны не было бы. 🔴⚫
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07.05.2022 19:09 Відповісти
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А Ковид? Чемпион мира по борьбе с ковидом два года мне втирал, что надо вакцинироваться, я, наконец, созрел, подумал, тысяча мне сейчас не помешает, и на тебе...
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07.05.2022 19:00 Відповісти
Я тысячу на армию перевел, бо больше кроме как потратить ее на книги для распадки мангала вариантов больше не было. На фитнес и кинотеатры не хожу 😁😁😁
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07.05.2022 19:15 Відповісти
антиваксер ********* здохни вже в муках гній!
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07.05.2022 19:30 Відповісти
Да успокойся. Война оказывается вылечила всех Украинцев от ковид и без прививок. Токо ты слюной брызжеш. Походу ты уже пропустил прививку от бешенства и тебя не вылечить.
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07.05.2022 20:12 Відповісти
прими лекарство дебил
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07.05.2022 23:52 Відповісти
тысячу кстати отменили. даже тем, кто сделал, но не забрал. вот так вот. уровень госинститутов ожидаемый.
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07.05.2022 20:15 Відповісти
Невже за тисячу здоров'ям ризикнули би?
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07.05.2022 19:06 Відповісти
********* антиваксер здохни вже в муках гній!
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07.05.2022 19:31 Відповісти
О приїхав представник ВООЗу і почалось.
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07.05.2022 19:08 Відповісти
🔴⚫ От гриппа не существует эффективной вакцины. С гриппом не надо воевать - надо улучшась свой иммунитет. Странные люди: 8 лет люди жарили шашлычки, смотрели гыгыг-шоу и совершенно не хотели принимать вакцину против войны, в виде усиления армии. Если бы не боролись за чужие деньги глобаГЛИСТОВ и не стояли в очереди за порцией вакцинной жижи, а готовились к войне - этой войны не было бы. 🔴⚫
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07.05.2022 19:09 Відповісти
Вакцини ВПЛ (вірус папіломи людини) немає ніде . Будь ласка , дайте її в Черкаську обл , бажаючих багато !!
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07.05.2022 19:12 Відповісти
Ай-яй-яй ! А де ж єдина хвороба в світі поділася ?

Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.

А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?

Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
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07.05.2022 19:20 Відповісти
Просто коронавирус испугался ***** с его орками и бежал с Украины!!! У нас маски в магазинах уже не носят. Но в троллейбусах ещё заставляют)
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07.05.2022 19:25 Відповісти
всюди не треба не фантазуй і за кордоном також
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07.05.2022 19:33 Відповісти
Є ковідні гулаги, де сказ триває.
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07.05.2022 19:45 Відповісти
В нас тиша, в Італії, кажуть, дурдом триває.
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07.05.2022 23:12 Відповісти
Привіт. Не знаю, чи ти бачила мою відповідь тоді раніше: сайт глючить конкретно і відповіді у стрічці новин не подає.

Тоді, коли ти питала, що тут з "боротьбою". Про Італію читала від українців, що - так.
Натомість французи (які жили тут і втекли з цього концтабору у свій) кажуть, що у них все повністю повернулося до доковідної істерії. Задоволені.

Я вже не питала, а як же урод макрончик зі своїми протизаконними репресіями щодо невколотих.

Люди з Європи (крім Італії) розказують, що все - нормально, жодних шмат і решти вивихів, живуть собі.
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08.05.2022 01:34 Відповісти
Здається, наразі все це вже не потрібно: зріст цін, падіння економік і голодні смерті вже будуть природніми процесами, які важко коригувати, сидячі в м'яких кріслах, ото й всралися, мабуть, разом з ефіопом.
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08.05.2022 07:18 Відповісти
а откуда деньги брать? наверное, нужно за каждого убитого москаля бабло давать. глядишь - дело пойдет. и в заповедниках - тоже.
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07.05.2022 20:17 Відповісти
Вже пересмикує від слова "вакцинація". Потравили народ банально нервово паралітичними засобами. А потім бац і різко пластинка помінялася. Не дай Боже того зелю на другий строк....
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07.05.2022 22:01 Відповісти
 
 