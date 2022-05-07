Список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

В Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, "свинки".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

- ротавирусная инфекция;

- пневмококковая инфекция;

- менингококковая инфекция;

- ветряная оспа (ветрянка);

- гепатит А;

- вирус папилломы человека;

– грипп.

Прививки от них рекомендованы, сделать их можно за свой счет. Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - говорится в сообщении.

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