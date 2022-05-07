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Новости Война
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Список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

вакцина,прививка,вакцинация

В Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, "свинки".

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

- ротавирусная инфекция;
- пневмококковая инфекция;
- менингококковая инфекция;
- ветряная оспа (ветрянка);
- гепатит А;
- вирус папилломы человека;
– грипп.

Прививки от них рекомендованы, сделать их можно за свой счет. Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина получила еще 23 "скорых" от международных партнеров. ФОТО

здоровье (1388) Минздрав (4903) прививка (191)


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Топ комментарии
+6
А Ковид? Чемпион мира по борьбе с ковидом два года мне втирал, что надо вакцинироваться, я, наконец, созрел, подумал, тысяча мне сейчас не помешает, и на тебе...
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07.05.2022 19:00 Ответить
+6
Ай-яй-яй ! А де ж єдина хвороба в світі поділася ?

Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.

А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?

Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
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07.05.2022 19:20 Ответить
+5
🔴⚫ От гриппа не существует эффективной вакцины. С гриппом не надо воевать - надо улучшась свой иммунитет. Странные люди: 8 лет люди жарили шашлычки, смотрели гыгыг-шоу и совершенно не хотели принимать вакцину против войны, в виде усиления армии. Если бы не боролись за чужие деньги глобаГЛИСТОВ и не стояли в очереди за порцией вакцинной жижи, а готовились к войне - этой войны не было бы. 🔴⚫
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07.05.2022 19:09 Ответить
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А Ковид? Чемпион мира по борьбе с ковидом два года мне втирал, что надо вакцинироваться, я, наконец, созрел, подумал, тысяча мне сейчас не помешает, и на тебе...
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07.05.2022 19:00 Ответить
Я тысячу на армию перевел, бо больше кроме как потратить ее на книги для распадки мангала вариантов больше не было. На фитнес и кинотеатры не хожу 😁😁😁
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07.05.2022 19:15 Ответить
антиваксер ********* здохни вже в муках гній!
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07.05.2022 19:30 Ответить
Да успокойся. Война оказывается вылечила всех Украинцев от ковид и без прививок. Токо ты слюной брызжеш. Походу ты уже пропустил прививку от бешенства и тебя не вылечить.
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07.05.2022 20:12 Ответить
прими лекарство дебил
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07.05.2022 23:52 Ответить
тысячу кстати отменили. даже тем, кто сделал, но не забрал. вот так вот. уровень госинститутов ожидаемый.
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07.05.2022 20:15 Ответить
Невже за тисячу здоров'ям ризикнули би?
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07.05.2022 19:06 Ответить
********* антиваксер здохни вже в муках гній!
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07.05.2022 19:31 Ответить
О приїхав представник ВООЗу і почалось.
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07.05.2022 19:08 Ответить
🔴⚫ От гриппа не существует эффективной вакцины. С гриппом не надо воевать - надо улучшась свой иммунитет. Странные люди: 8 лет люди жарили шашлычки, смотрели гыгыг-шоу и совершенно не хотели принимать вакцину против войны, в виде усиления армии. Если бы не боролись за чужие деньги глобаГЛИСТОВ и не стояли в очереди за порцией вакцинной жижи, а готовились к войне - этой войны не было бы. 🔴⚫
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07.05.2022 19:09 Ответить
Вакцини ВПЛ (вірус папіломи людини) немає ніде . Будь ласка , дайте її в Черкаську обл , бажаючих багато !!
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07.05.2022 19:12 Ответить
Ай-яй-яй ! А де ж єдина хвороба в світі поділася ?

Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.

А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?

Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
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07.05.2022 19:20 Ответить
Просто коронавирус испугался ***** с его орками и бежал с Украины!!! У нас маски в магазинах уже не носят. Но в троллейбусах ещё заставляют)
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07.05.2022 19:25 Ответить
всюди не треба не фантазуй і за кордоном також
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07.05.2022 19:33 Ответить
Є ковідні гулаги, де сказ триває.
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07.05.2022 19:45 Ответить
В нас тиша, в Італії, кажуть, дурдом триває.
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07.05.2022 23:12 Ответить
Привіт. Не знаю, чи ти бачила мою відповідь тоді раніше: сайт глючить конкретно і відповіді у стрічці новин не подає.

Тоді, коли ти питала, що тут з "боротьбою". Про Італію читала від українців, що - так.
Натомість французи (які жили тут і втекли з цього концтабору у свій) кажуть, що у них все повністю повернулося до доковідної істерії. Задоволені.

Я вже не питала, а як же урод макрончик зі своїми протизаконними репресіями щодо невколотих.

Люди з Європи (крім Італії) розказують, що все - нормально, жодних шмат і решти вивихів, живуть собі.
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08.05.2022 01:34 Ответить
Здається, наразі все це вже не потрібно: зріст цін, падіння економік і голодні смерті вже будуть природніми процесами, які важко коригувати, сидячі в м'яких кріслах, ото й всралися, мабуть, разом з ефіопом.
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08.05.2022 07:18 Ответить
а откуда деньги брать? наверное, нужно за каждого убитого москаля бабло давать. глядишь - дело пойдет. и в заповедниках - тоже.
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07.05.2022 20:17 Ответить
Вже пересмикує від слова "вакцинація". Потравили народ банально нервово паралітичними засобами. А потім бац і різко пластинка помінялася. Не дай Боже того зелю на другий строк....
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07.05.2022 22:01 Ответить
 
 