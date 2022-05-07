Список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны
В Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, "свинки".
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"Но есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:
- ротавирусная инфекция;
- пневмококковая инфекция;
- менингококковая инфекция;
- ветряная оспа (ветрянка);
- гепатит А;
- вирус папилломы человека;
– грипп.
Прививки от них рекомендованы, сделать их можно за свой счет. Минздрав подробнее информирует о каждой из инфекций, а также когда необходимо делать вакцинацию. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - говорится в сообщении.
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Отже, екпериментальна субстанція не є в обов'язковому переліку.
А на якій же тоді підставі людей звільняли з роботи, якщо вони, використовуючи своє повне і передбачене ЗАКОНАМИ право, відмовлялися її собі колоти ?
Нехай дізнаються про терміни і подають в суд.
Тоді, коли ти питала, що тут з "боротьбою". Про Італію читала від українців, що - так.
Натомість французи (які жили тут і втекли з цього концтабору у свій) кажуть, що у них все повністю повернулося до доковідної істерії. Задоволені.
Я вже не питала, а як же урод макрончик зі своїми протизаконними репресіями щодо невколотих.
Люди з Європи (крім Італії) розказують, що все - нормально, жодних шмат і решти вивихів, живуть собі.