Украина получила еще 23 "скорых" от международных партнеров. ФОТО

Украина продолжает получать поддержку от стран-партнеров и международных организаций. 23 автомобиля скорой помощи будут направлены в регионы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав.

Автомобили будут переданы для нужд украинских больниц, ВСУ, ГСЧС, Национальной гвардии и МВД Украины. Большую часть автомобилей отправят в регионы, которые вследствие боевых действий потеряли значительную часть медицинского автопарка.

Смотрите также: Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов. ФОТО







По информации Минздрава, всего пули и снаряды российских террористов попали в 78 автомобилей скорой медицинской помощи, часть из них восстановлению не подлежит. Еще 106 "скорых" украдено оккупантами.