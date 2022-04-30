РУС
Украина получила еще 23 "скорых" от международных партнеров. ФОТО

Украина продолжает получать поддержку от стран-партнеров и международных организаций. 23 автомобиля скорой помощи будут направлены в регионы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав.

Автомобили будут переданы для нужд украинских больниц, ВСУ, ГСЧС, Национальной гвардии и МВД Украины. Большую часть автомобилей отправят в регионы, которые вследствие боевых действий потеряли значительную часть медицинского автопарка.

Украина получила еще 23 скорых от международных партнеров 01

Смотрите также: Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов. ФОТО


Украина получила еще 23 скорых от международных партнеров 02
Украина получила еще 23 скорых от международных партнеров 03

По информации Минздрава, всего пули и снаряды российских террористов попали в 78 автомобилей скорой медицинской помощи, часть из них восстановлению не подлежит. Еще 106 "скорых" украдено оккупантами.

Минздрав (4914) скорая (369)
З світу по нитці на допомогу Україні .Разом до Перемоги
30.04.2022 11:22 Ответить
Коли вже ці міжнародні організації зрозуміють, що мають справу з терористом???
Це ж ціль №1 для орків!
Не могли відразу маскувальне фарбування замовити... прийдеться перефарбовувати..

А машинки -КЛАС!
30.04.2022 12:00 Ответить


"Саксони" броньовані, тримають навіть бронебійний 7,62.

А якщо орки захочуть вистрілити в авто чимось більш потужним, то ні колір авто, ні діти всередині їх ще нічтого ні разу не зупиняло.
30.04.2022 20:51 Ответить
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
30.04.2022 11:22 Ответить
Дякуємо.
30.04.2022 11:32 Ответить
Шикарні...
30.04.2022 11:45 Ответить
Це мені нагадує розпаковку якісної західної техніки, хоча зробленої у Китаї, але все ж таке по західним технологіям. Особливо в дитинстві, це завжди таке хвилювання, аж руки тремтять. Може хоть ця війна навчіть нас йти вперед з цивілізованним світом.
30.04.2022 11:48 Ответить
Броньовані медичні "Сахони" це саме те, що потрібно на передовій, до того ж, британці постачають їх із повним комплектом обладнання в середині!
30.04.2022 20:44 Ответить
 
 