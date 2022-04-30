8 133 8
Украина получила еще 23 "скорых" от международных партнеров. ФОТО
Украина продолжает получать поддержку от стран-партнеров и международных организаций. 23 автомобиля скорой помощи будут направлены в регионы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минздрав.
Автомобили будут переданы для нужд украинских больниц, ВСУ, ГСЧС, Национальной гвардии и МВД Украины. Большую часть автомобилей отправят в регионы, которые вследствие боевых действий потеряли значительную часть медицинского автопарка.
По информации Минздрава, всего пули и снаряды российских террористов попали в 78 автомобилей скорой медицинской помощи, часть из них восстановлению не подлежит. Еще 106 "скорых" украдено оккупантами.
Це ж ціль №1 для орків!
Не могли відразу маскувальне фарбування замовити... прийдеться перефарбовувати..
А машинки -КЛАС!
"Саксони" броньовані, тримають навіть бронебійний 7,62.
А якщо орки захочуть вистрілити в авто чимось більш потужним, то ні колір авто, ні діти всередині їх ще нічтого ні разу не зупиняло.