Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов. ФОТО
Харьковская область получили новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, а также медикаменты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.
"Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости. А также медикаменты и все необходимое оборудование для эффективной работы на переднем крае обороны Харьковщины.
Спасибо Главному управлению разведки Министерства обороны, осуществившему доставку машин. И лично начальнику управления генералу Кириллу Буданову за столь необходимую в наше время помощь для наших военных. Совместными усилиями приближаем нашу победу", – говорится в сообщении.
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Oleg Melnyk #492443
показать весь комментарий18.04.2022 14:27 Ответить Мне нравится 0
Маск13
показать весь комментарий18.04.2022 14:40 Ответить Мне нравится 1
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