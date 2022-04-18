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Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов. ФОТО

Харьковская область получили новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, а также медикаменты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

"Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости. А также медикаменты и все необходимое оборудование для эффективной работы на переднем крае обороны Харьковщины. 

Спасибо Главному управлению разведки Министерства обороны, осуществившему доставку машин. И лично начальнику управления генералу Кириллу Буданову за столь необходимую в наше время помощь для наших военных. Совместными усилиями приближаем нашу победу", – говорится в сообщении.

Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов 01

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Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов 02

Харьковщина получила новые автомобили скорой помощи повышенной проходимости, - Синегубов 03


Автор: 

Харьковщина (5577) скорая (367) Синегубов Олег (560)


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Хотелось бы что-бы эти автомобили высокой проходимости н по центру Харькова рассикали, по нашей традиции. А поехали в городочки, где нет дорог
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18.04.2022 14:27 Ответить
І при чому тут ГУР МО ??
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18.04.2022 14:40 Ответить
 
 